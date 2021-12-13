سائقو الفورمولا واحد محتارون حيال القرار "الغريب" بالتجاوز خلف سيارة الأمان في أبوظبي

أوضحت إدارة السباق في البداية عدم السماح بتجاوز السيارات خلف سيارة الأمان، لكن لاحقاً أعلنت أن ذلك ممكن للسيارات التي كانت تفصل بين متصدرَي الترتيب العام: لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن قبل استئناف السباق للفة واحدة أخيرة.

وأولئك كانت سيارات لاندو نوريس، فرناندو ألونسو، إستيبان أوكون، شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في المراكز بين 7 و11.

وهذا ما سمح للهولندي سائق ريد بُل بالاقتراب من هاميلتون خلال إعادة الانطلاقة. ونجح بالفعل في تجاوز سائق مرسيدس خلال اللفة الأخيرة بمساعدةٍ من إطارات "سوفت" الجديدة، ليقتنص اللقب من براثن البريطاني.

وهذا القرار غير الاعتيادي - الذي اعترضت عليه مرسيدس بعد السباق - جاء مفاجئاً للسائقين.

حيث قال نوريس: "لم أعلم حقاً إن كانت تلك ثلاث أم أربع سيارات (خمس سيارات) حتى ماكس. لذا كان من الواضح أنه قرار للسماح بالمنافسة، من أجل العرض التلفزيوني بالطبع. سواء أكان ذلك قراراً صحيحاً أم لا، فهذا ليس قراري للبتّ فيه".

وأكمل: "في بعض الأحيان يتركونك تنافس وفي بعض الأحيان لا. لكنهم قالوا أنهم لن يدعونا نمرّ في البداية. ومن ثم فجأة في اللفة الأخيرة وللفة واحدة تغير ذلك. وهذا ما فاجأني بعض الشيء".

من جهته، قال ألونسو: "عندما دخلت سيارة الأمان اعتقدتُ أنه من المسموح لنا التجاوز بسرعة، لأننا عادة ما نقوم بذلك. حيث ترى الضوء الأخضر وبالتالي تعود إلى مركزك حتى تخرج سيارة الأمان من الحلبة".

وتابع: "لكننا لم نرَ تلك الإشارة الخضراء، ومن ثم بعد لفتين، قال لي مهندسي أنه لن يُسمح لنا بذلك وأن المراكز ستبقى على حالها".

وأردف: "بعد منعطف، ظهرت تلك الإشارة الخضراء وقلتُ" ’لكن لدينا ضوء أخضر؟’ وقالوا: ’نعم، نعم، يمكنك القيام بذلك الآن، سِر خلف نوريس’ وهذا ما حصل. كان ذلك محيراً بعض الشيء، ربما!".

أما شارل لوكلير سائق فيراري، فقال: "بالنسبة لي كان الوضع غريباً بعض الشيء، كان بوسعنا تجاوز المتصدرَين للفة قبل إعادة الانطلاقة، لكننا كنا ضمن وضع مجهول".

وأردف: "كنت أنافس على المركز التاسع في مواجهة إستيبان (أوكون). لكن في البداية قيل لي أنني لن أتمكن من العودة إلى مركزي، لكن لاحقاً تمّ منحنا هذه الفرصة. لذا نعم، كان ذلك وضعاً غريباً".

من جهته، كشف فيتيل أنه تلقى تلك الرسالة متأخراً جداً، فقال: "تلقيتها متأخراً جداً، كان يجب أن يتركونا نمرّ مباشرة مثل المعتاد".

وأكمل: "من الواضح أنه لدينا سائقان ينافسان على اللقب في المقدمة. لذا علينا إفساح المجال لهما. لا أعلم حقاً كيف كان الوضع".

وبعد السماح بمرور تلك السيارات السابقة من دانيال ريكاردو، كان عليه الانتظار خلف هاميلتون وفيرشتابن، مع لانس سترول ومن ثم سيرجيو بيريز الذي كان يحتل المركز الثالث خلفه.

"كنت محتاراً لأنني تلقيت رسالة بعدم التجاوز" قال سائق مكلارين.

وأكمل: "كنت أفكر في نفسي ’يبدو الوضع جيداً، لأن لويس كان يمتلك صدارة كبيرة أمام ماكس الذي كان على إطارات أجدد، وبهذه الطريقة يتوجب عليه تجاوز بضع سيارات إن كانوا يرغبون باستئناف السباق’".

واسترسل: "لكنني رأيت بعض السيارات تتجاوز، لذا سألتُ ’ماذا يجب عليّ أن أفعل، هل أتجاوز؟’ لكن ردّ توم (ستالاراد): ’كلا، عليك البقاء في موقعك’".

وأردف: "كنت حرفياً في الصفوف الأولى للفة الأخيرة. وأنا بالفعل على إطارات سوفت جديدة، لذا قلت في نفسي ’هل أتجاوزهما؟’ كلا أنا أمزح! في الحقيقة لم أكن أعلم ما عليّ فعله وكيف يمكن تفسير ذلك. لا أدري حقاً. عليّ مشاهدة الإعادة لأحكم".

بالمقابل، قال كارلوس ساينز: "كان بكل تأكيد وضعاً غريباً جداً بالنسبة لي. لأنني كنت أنافس على المنصة مع فالتيري بوتاس وسيارة ألفا تاوري خلفي مع إطارات ’ميديوم’، بينما كنت على إطارات ’هارد’ قديمة جداً".

وتابع: "في البداية، قيل لي أنه لن يتم السماح بتجاوز السيارات خلف سيارة الأمان للسائقين أمامي. من ثم سُمح لهم، وبدأ البعض بذلك بالفعل، لكن كانت هناك سيارتان على ما أعتقد أستون مارتن ومكلارين، بين المتصدّرَين وبيني".

واختتم: "لم أشهد مثل هذا الوضع من قبل، إعادة انطلاقة السباق مع هذين السائقَين أمامي، وبينما كنت أنافس على المركز الثالث. أعتقد أنه وضع غريب، وربما أمر يجب النظر فيه لأنه كان غريباً جداً وكاد أن يكلفني منصة التتويج بصراحة".