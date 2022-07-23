سائقو الفورمولا واحد محبطون من تغيير موضع حد السرعة في خط الحظائر

في المواسم السابقة، كان حد السرعة القصوى في خط الحظائر الذي يبلغ 60 كيلومتراً ينتهي مباشرة بعد آخر منصة من منصات الفرق، قريباً من خط البداية-النهاية، وكان بوسع السائقين التخلص من ذلك الحد والبدء بالتسارع من تلك النقطة.

لكنّ خط الحظائر نفسه يمتد لمرآب آخر غير مستعمل من قبل الفرق.

ويبدو أنه خلال اجتماع "فيا" يوم الخميس لتفقد المسار، قرر مدير السباق إدواردو فريتاس ونائبه نيلز فيتيك أن هذه المقاربة تحمل نوعاً من المخاطرة، لأنه وفي حال خسر أحد السائقين السيطرة أثناء التسارع قد ينحرف نحو المرآب أو قد يعرض العاملين في المنطقة للخطر.

لذا قررا نقل نهاية منطقة الحد من السرعة حتى مخرج خط الحظائر.

نتيجة لذلك القرار، باتت وقفة الصيانة تكلف الفريق 3.5 - 4 ثوانٍ إضافية، بالتالي فإن أية استراتيجيات كانت الفرق تخطط لها يوم الخميس، ستضطر لمراجعتها، كما أن ذلك قد يدفعها أكثر نحو اعتماد استراتيجية توقف وحيد.

المسألة الثانية في أن السائق بات يحمل سرعة أقل مع الخروج من منطقة الصيانة بالتالي سيصبح من الأصعب عليه الدفاع عن مركزه بالتوجه إلى المنعطف الأول بعد التوقف.

وشكك بعض السائقين في ذلك التغيير خلال الاجتماع، لكن تم اتخاذ القرار بناء على دواعي السلامة

محدد السرعة تصوير: فيا

وضمن تحديث لمذكرة فريتاس مدير السباق اليوم السبت، تم وضع إشارة سهم في مخرج منطقة الصيانة لمنح السائقين تحذيراً بوجود سيارة ضمن المنصة.

حيث جاء في المذكرة: "تم وضع إشارة رقمية في حائط المنصة قريباً من المخرج. في كل مرة تخرج فيها سيارة من المنصة يظهر سهم يُعلم السائقين على المسار بوجود سيارة تغادر المنصة".

يشار إلى أن مسألة أخرى برزت خلال النقاشات يوم الجمعة وهي الحفف الجانبية الطويلة التي كانت تتواجد في عدد من منعطفات بول ريكار والتي اشتكى منها سيباستيان فيتيل بشكل خاص.

حيث أشار إلى أن عدداً من السائقين في فئات الناشئين قد تعرضوا لأذية بسبب الخروج فوقها مذكراً بحوادث حصلت في أوستن العام الماضي والتي أدت في النهاية إلى إزالة تلك الحفف.

وبعد دراسة المسألة يوم الجمعة أوضح فريتاس أن تلك الحفف في المنعطف 5 و15 قد أزيلت.