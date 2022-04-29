سائقو الفورمولا واحد متفائلون بعد اختبار حلبة ميامي على جهاز المحاكاة

بالنظر إلى جدول سفرهم المزدحم وعدم حصول الفرق على الوقت الكافي لنمذجة الحلبات في أجهزة المحاكاة، لا يحصل السائقون عادة على فرصة اختبار الحلبات الجديدة إلّا في الأسبوع الذي يسبق السباق.

لكنّ أربعة سائقين حاليين حصلوا على فرصة اختبار حلبة ميامي قبل جولة إيمولا، وكان ثلاثة منهم في منشأة ريد بُل في ميلتون كينز.

"لقد اختبرتها وعليّ القول بأنّها تبدو رائعة" قال غاسلي عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أحببت المسار حقًا. هناك الكثير من المقاطع عالية السرعة، وهي تفرض تحديًا، نوعٌ غير معتاد من المنعطفات، منعطفات طويلة جدًا وخطوطٌ مستقيمة طويلة جدًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا سنحظى ببعض المتعة الأمريكيّة الجيّدة طوال عطلة نهاية الأسبوع، أنا متحمّسٌ لذلك، والموقع فريد. أنا متحمّسٌ جدًا".

في المقابل حذّر سيرجيو بيريز من أنّ نهاية اللفّة تكون ضيّقة، حيث ينتهي المسار بسلسلة منعطفات بطيئة بين المنعطفين 11 و16 قبل الدخول إلى الخطّ المستقيم الرئيسي.

وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّها حلبة جيّدة. أعتقد بأنّها تتضمّن قسمًا متعرّجًا سيكون من الصعب إتقانه، والرؤية ستكون صعبة".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ التسابق قد يكون جيّدًا مع كلّ هذه الخطوط المستقيمة الطويلة، قد نحصل على تسابق جيّد، لأنّك عندما تذهب إلى حلبة جديدة فقد تُواجه بعض المفاجآت الجيّدة".

بدوره قال يوكي تسونودا أنّ الجزء الأخير من الحلبة يُوفّر تحديًا إضافيًا.

وقال الياباني الشاب: "الحلبة مختلفة حقًا، خاصة في المقطع الأخير مع وجود هكذا منعطفات ضيّقة".

وأكمل: "لو دخلت سيارة الأمان فسيكون هناك زحامٌ ضخمٌ هنا، حتّى لو كنت في لفّة سريعة، فلا تزال تلك منعطفات بطيئة".

وأردف: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث، لكن مثلما قال تشيكو فآمل أن يكون التجاوز عاملًا أساسيًا على هذه الحلبة".

وبعد أن اختبر المسار الجديد على جهاز محاكاة ألفا روميو، يعتقد فالتيري بوتاس بأنّه من الممكن أن يُقدّم تسابقًا جيّدًا.

وقال في هذا الصدد: "تبدو حلبة جيّدة حقًا على صعيد التجاوزات. أعتقد بأنّ طريقة تصميمها تبدو إيجابيّة برأيي. ستكون جيّدة للتسابق. خطوط مستقيمة مع بعض فرص التجاوز الجيّدة".

وأكمل: "سننتظر ونرى ما سيكون عليه الوضع على أرض الواقع، لكنّها تبدو جيّدة على الورق. أنا متأكّدٌ من أنّ الحدث سيكون مدهشًا".