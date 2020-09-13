فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
السباق خلال
01 ساعات
:
08 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

المشاركات
التعليقات
سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو
من قبل:

عبّر عددٌ من سائقي بطولة العالم للفورمولا واحد عن تفاؤلهم بأنّ سباق جائزة توسكانا الكبرى لن يكون "باليًا" مثلما تخوّف البعض قبل عطلة نهاية الأسبوع.

لا تُوفّر طبيعة حلبة موجيللو عالية السرعة وأقسامها المتعرّجة الكثير من فرص التجاوز الواضحة، وهو ما تسبّب في بعض المخاوف من أنّ السباق سيشهد قطار سيارات متتابعة.

لكنّ الأحداث المدهشة التي شهدتها سباقات الفورمولا 3 والفورمولا 2 نهاية هذا الأسبوع، بالتوازي مع ما مرّ به سائقو الفورمولا واحد حتّى الآن، عزّزت الآمال بالحصول على بعض المنافسات الحامية.

ويعتقد دانيال ريكاردو سائق رينو أنّ تأثير نظام "دي آر اس" قويٌ على هذه الحلبة، وقد يُعزّزه أكثر هبوب رياح معاكسة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، إلى جانب القدرة على اتّباع خطوط تسابقٍ مختلفة.

وقال الأسترالي: "نحن متفائلون أكثر قليلًا حيال ما سنحصل عليه. يبدو نظام دي آر اس فعّالًا وأعتقد بأنّ هناك الكثير من المنعطفات عالية السرعة، خاصة قرب نهاية اللفّة، وهي منعطفات طويلة ويبدو أنّ بوسعك البقاء فيها على الخطّ الداخليّ أو حتّى عبورها بشكلٍ واسع. هناك بعض الخطوط المختلفة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك سيُساعد على التخلّص من الهواء المتّسخ والقدرة على الملاحقة خلال اللفّة من أجل كسب نظام دي آر اس. لا أريد أن أكون متحمّسًا للغاية، لكنّني أعتقد بأنّ السباق لن يكون باليًا مثلما اعتقدنا في البداية. هذه أنباء جيّدة".

بدوره شاطر لويس هاميلتون رأي ريكاردو، وأضاف أنّ أرجحيّة التآكل العالي للإطارات سيدفع الفرق لإجراء وقفتَي صيانة.

وقال: "ربّما ستؤدّي حرارة الإطارات والمسار إلى تآكل أعلى. المنعطفات طويلة جدًا ويُمكن اتّباع خطوط مختلفة فيها وهو ما أحبّه. آمل أن يسمح ذلك بتقديم تسابقٍ أفضل".

كما كان زميله فالتيري بوتاس على ذات الصفحة، مُشيرًا إلى أنّ الوضع كان أفضل بكثير ممّا بدا عليه قبل وصول الفرق إلى الحلبة.

وقال: "بالوصول إلى هنا فقد اعتقدنا بأنّه سيكون من شبه المستحيل التجاوز، لكن بناءً على ما اختبرناه في حصص التجارب، فإنّ المسار عريضٌ في الحقيقة وهناك الكثير من الخطوط المختلفة في المنعطفات لتفادي الهواء المتّسخ".

وأكمل: "المسافة طويلة حتّى المنعطف الأوّل وآمل أن تكون هناك رياحٌ معاكسة في الانطلاقة كوني سأستفيد من ذلك".

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

المقال السابق

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

أحدث الأخبار

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

3
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

4
فورمولا 1

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

5
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم بـ 0.017 ثانية فقط على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في موجيللو

أحدث الأخبار

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

وولف يُدافع عن رسوم الـ 200 مليون دولار للفرق الجديدة في الفورمولا واحد

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو
فورمولا 1

ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة
فورمولا 1

توست يتوقّع أن تحسم ريد بُل مستقبل غاسلي خلال الأسابيع الستة المُقبلة

أحدث ملفات الفيديو

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد 00:59
فورمولا 1

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 07:24
فورمولا 1

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.