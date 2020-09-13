سائقو الفورمولا واحد متفائلون بسباق حماسيّ في موجيللو

لا تُوفّر طبيعة حلبة موجيللو عالية السرعة وأقسامها المتعرّجة الكثير من فرص التجاوز الواضحة، وهو ما تسبّب في بعض المخاوف من أنّ السباق سيشهد قطار سيارات متتابعة.

لكنّ الأحداث المدهشة التي شهدتها سباقات الفورمولا 3 والفورمولا 2 نهاية هذا الأسبوع، بالتوازي مع ما مرّ به سائقو الفورمولا واحد حتّى الآن، عزّزت الآمال بالحصول على بعض المنافسات الحامية.

ويعتقد دانيال ريكاردو سائق رينو أنّ تأثير نظام "دي آر اس" قويٌ على هذه الحلبة، وقد يُعزّزه أكثر هبوب رياح معاكسة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، إلى جانب القدرة على اتّباع خطوط تسابقٍ مختلفة.

وقال الأسترالي: "نحن متفائلون أكثر قليلًا حيال ما سنحصل عليه. يبدو نظام دي آر اس فعّالًا وأعتقد بأنّ هناك الكثير من المنعطفات عالية السرعة، خاصة قرب نهاية اللفّة، وهي منعطفات طويلة ويبدو أنّ بوسعك البقاء فيها على الخطّ الداخليّ أو حتّى عبورها بشكلٍ واسع. هناك بعض الخطوط المختلفة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك سيُساعد على التخلّص من الهواء المتّسخ والقدرة على الملاحقة خلال اللفّة من أجل كسب نظام دي آر اس. لا أريد أن أكون متحمّسًا للغاية، لكنّني أعتقد بأنّ السباق لن يكون باليًا مثلما اعتقدنا في البداية. هذه أنباء جيّدة".

بدوره شاطر لويس هاميلتون رأي ريكاردو، وأضاف أنّ أرجحيّة التآكل العالي للإطارات سيدفع الفرق لإجراء وقفتَي صيانة.

وقال: "ربّما ستؤدّي حرارة الإطارات والمسار إلى تآكل أعلى. المنعطفات طويلة جدًا ويُمكن اتّباع خطوط مختلفة فيها وهو ما أحبّه. آمل أن يسمح ذلك بتقديم تسابقٍ أفضل".

كما كان زميله فالتيري بوتاس على ذات الصفحة، مُشيرًا إلى أنّ الوضع كان أفضل بكثير ممّا بدا عليه قبل وصول الفرق إلى الحلبة.

وقال: "بالوصول إلى هنا فقد اعتقدنا بأنّه سيكون من شبه المستحيل التجاوز، لكن بناءً على ما اختبرناه في حصص التجارب، فإنّ المسار عريضٌ في الحقيقة وهناك الكثير من الخطوط المختلفة في المنعطفات لتفادي الهواء المتّسخ".

وأكمل: "المسافة طويلة حتّى المنعطف الأوّل وآمل أن تكون هناك رياحٌ معاكسة في الانطلاقة كوني سأستفيد من ذلك".