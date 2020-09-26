سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

في حين أنّ محاولات اختبار السباقات ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة قد رُفضت من قبل مرسيدس هذا العام، بات من المرجّح الآن أن يضغط القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل اعتماد تلك الخطّة في العام المقبل بالنظر إلى الحاجة إلى تصويتٍ بالأغلبيّة فقط.

لكنّ الفكرة لم تحظَ بدعمٍ جماهيري كبير، كما أنّ عددًا من السائقين عبّروا عن رفضهم لها.

ويُعدّ خلط الترتيب وتسهيل فوز السيارات الأبطأ من بين المخاوف المطروحة بشأن التقليل من قيمة الانتصارات في الفورمولا واحد.

وقال دانيال ريكاردو سائق رينو: "أنا قلقٌ من أنّنا إن أضفنا طريقة مصطنعة وخلطنا الترتيب، فإنّ كلّ سائقٍ سيحصل على انتصار، فهل سيُحافظ الفوز في الفورمولا واحد على القيمة التي يحظى بها اليوم؟".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك خط توازنٍ رفيعًا بين المسألتين. هذا مصدر تحفّظي".

وأكمل: "نريد من جهة سباقات حماسيّة أكثر، لكن أعتقد بأنّ رفع الكأس في الفورمولا واحد لا يزال يتمتّع بقيمة كبيرة. وربّما قد يتميّع ذلك بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة".

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بدوره دعم سيرجيو بيريز رأي ريكاردو قائلًا: "رأيت تعليق توتو وولف بشأن هذه المسألة، قال أنّ هذه هي الفورمولا واحد وليست المصارعة الحرّة. أتّفق مع ذلك. أعتقد بأنّ الفورمولا واحد لديها اختلافات مع الفرق، ويعكلون بجهد لحلّ المشاكل لموسم 2022، ونأمل أن يحدث ذلك".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد بحاجة لهكذا حلٍ مصطنع لخلط السباقات. إن فزت من خلال شبكة انطلاق معكوسة فلن تحظى بذات الشعور الناتج عن الفوز بجائزة كبرى".

كما قال ماكس فيرشتابن أنّه من غير المنطقي أن تنفق الفرق ملايين الدولارات لتصنيع أسرع سيارة قبل أن يجعلها المدراء تنطلق من الخلف.

وقال الهولندي: "لا أحبّ ذلك. إنّها فكرة مصطنعة وتحاول خلق عرض، وهو ما لا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد تتمحور حوله. لا أحبّ ذلك".

وأكمل: "يجب على السيارة الأسرع التواجد في الأمام. ذلك ما يعمل الجميع من أجله، فلماذا التلاعب بالعرض؟ سينتهي المطاف بالسيارات في ذات المواقع على الأرجح، وليس ذلك جوهر الفورمولا واحد".

في المقابل وبالرغم من بعض تحفّظاته حول الفكرة، قال كارلوس ساينز أنّه يشعر ببعض الفضول لرؤية ما ستُنتجه.

وقال: "تفكيري منقسمٌ ولم أقرّر بعد. أشعر ببعض الفضول لمعرفة ما سيحدث في الفورمولا واحد عبر سباقات ذات شبكات انطلاقة معكوسة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جانبي الفضولي يودّ تجربة الفكرة لمرّة واحدة ورؤية نتائجها قبل اعتمادها بشكلٍ عام".