فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الثالثة الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

المشاركات
التعليقات
سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

يتخوّف سائقو الفورمولا واحد من وجود خطر تمييع الانتصارات في حال مضى القائمون على الفورمولا واحد قدمًا في خطّط السباقات ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة في المستقبل.

في حين أنّ محاولات اختبار السباقات ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة قد رُفضت من قبل مرسيدس هذا العام، بات من المرجّح الآن أن يضغط القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل اعتماد تلك الخطّة في العام المقبل بالنظر إلى الحاجة إلى تصويتٍ بالأغلبيّة فقط.

لكنّ الفكرة لم تحظَ بدعمٍ جماهيري كبير، كما أنّ عددًا من السائقين عبّروا عن رفضهم لها.

ويُعدّ خلط الترتيب وتسهيل فوز السيارات الأبطأ من بين المخاوف المطروحة بشأن التقليل من قيمة الانتصارات في الفورمولا واحد.

وقال دانيال ريكاردو سائق رينو: "أنا قلقٌ من أنّنا إن أضفنا طريقة مصطنعة وخلطنا الترتيب، فإنّ كلّ سائقٍ سيحصل على انتصار، فهل سيُحافظ الفوز في الفورمولا واحد على القيمة التي يحظى بها اليوم؟".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك خط توازنٍ رفيعًا بين المسألتين. هذا مصدر تحفّظي".

وأكمل: "نريد من جهة سباقات حماسيّة أكثر، لكن أعتقد بأنّ رفع الكأس في الفورمولا واحد لا يزال يتمتّع بقيمة كبيرة. وربّما قد يتميّع ذلك بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة".

اقرأ أيضاً:

بدوره دعم سيرجيو بيريز رأي ريكاردو قائلًا: "رأيت تعليق توتو وولف بشأن هذه المسألة، قال أنّ هذه هي الفورمولا واحد وليست المصارعة الحرّة. أتّفق مع ذلك. أعتقد بأنّ الفورمولا واحد لديها اختلافات مع الفرق، ويعكلون بجهد لحلّ المشاكل لموسم 2022، ونأمل أن يحدث ذلك".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد بحاجة لهكذا حلٍ مصطنع لخلط السباقات. إن فزت من خلال شبكة انطلاق معكوسة فلن تحظى بذات الشعور الناتج عن الفوز بجائزة كبرى".

كما قال ماكس فيرشتابن أنّه من غير المنطقي أن تنفق الفرق ملايين الدولارات لتصنيع أسرع سيارة قبل أن يجعلها المدراء تنطلق من الخلف.

وقال الهولندي: "لا أحبّ ذلك. إنّها فكرة مصطنعة وتحاول خلق عرض، وهو ما لا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد تتمحور حوله. لا أحبّ ذلك".

وأكمل: "يجب على السيارة الأسرع التواجد في الأمام. ذلك ما يعمل الجميع من أجله، فلماذا التلاعب بالعرض؟ سينتهي المطاف بالسيارات في ذات المواقع على الأرجح، وليس ذلك جوهر الفورمولا واحد".

اقرأ أيضاً:

في المقابل وبالرغم من بعض تحفّظاته حول الفكرة، قال كارلوس ساينز أنّه يشعر ببعض الفضول لرؤية ما ستُنتجه.

وقال: "تفكيري منقسمٌ ولم أقرّر بعد. أشعر ببعض الفضول لمعرفة ما سيحدث في الفورمولا واحد عبر سباقات ذات شبكات انطلاقة معكوسة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جانبي الفضولي يودّ تجربة الفكرة لمرّة واحدة ورؤية نتائجها قبل اعتمادها بشكلٍ عام".

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"

المقال السابق

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"

المقال التالي

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

موربيديللي: تقليص ياماها لضعف سرعتها القصوى "أفضل خبر" في يوم الجمعة في كتالونيا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موربيديللي: تقليص ياماها لضعف سرعتها القصوى "أفضل خبر" في يوم الجمعة في كتالونيا

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

2
فورمولا 1

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

50د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

4
دبليو آر سي

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

5
دبليو آر سي

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز
فورمولا 1

ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"
فورمولا 1

وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"
فورمولا 1

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"

ريكاردو: لا يزال الوقت مبكّرًا للحديث عن فرص رينو في الصعود إلى منصّة التتويج في روسيا
فورمولا 1

ريكاردو: لا يزال الوقت مبكّرًا للحديث عن فرص رينو في الصعود إلى منصّة التتويج في روسيا

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.