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سائقو الفورمولا واحد متحمّسون لعودة سباق تركيا

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سائقو الفورمولا واحد متحمّسون لعودة سباق تركيا

عبّر سائقو بطولة العالم للفورمولا واحد عن حماسهم للعودة المنتظرة لحلبة إسطنبول بارك التركيّة إلى روزنامة البطولة في موسم 2020، حيث يتوقّعون أن تعبر السيارات المعاصرة المنعطف الثامن الشهير "بأقصى سرعة بسهولة".

أكدت الفورمولا واحد عودة جائزة تركيا الكبرى ضمن الروزنامة النهائيّة لموسم 2020، لتعيد إحياء السباق بعد تسعة مواسم من الغياب.

وستحصل تركيا على موقعٍ في منتصف نوفمبر، وذلك قبيل التوجّه إلى سباقَي البحرين والجولة الختاميّة في أبوظبي في منتصف ديسمبر ضمن روزنامة تتضمّن 17 سباقًا.

وسبق لأربعة سائقين فقط من السائقين الحاليين في البطولة قيادة سيارات فورمولا واحد على الحلبة التركيّة وهم لويس هاميلتون، وسيباستيان فيتيل، وكيمي رايكونن، وسيرجيو بيريز.

من جانبه تسابق رومان غروجان في الجي بي 2 هناك، وفاز بسباقَي 2008 و2011، حيث عبّر الفرنسيّ عن حماسه حيال عودة الحلبة.

"سيكون ذلك رائعًا" قال غروجان عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال العودة إلى تركيا.

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك سيكون مدهشًا. إنّها حلبة رائعة. أستمتع حقًا بالذهاب والتسابق هناك".

وأكمل: "سيكون المنعطف الثامن جيّدًا بالنسبة للرقبة، لذا أعتقد بأنّه سيكون سريعًا للغاية".

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ويُعدّ المنعطف الثامن الرباعيّ الرؤوس من بين أشهر المنعطفات وأكثرها إثارة في الفورمولا واحد بأكملها منذ انضمام تركيا إلى روزنامة البطولة في 2005، لكن لم يسبق لأحدٍ اختباره على متن سيارة معاصرة عالية الارتكازيّة مثل السيارات الحاليّة.

ويتوقّع أليكسندر ألبون سائق ريد بُل أن تعبر السيارات الحاليّة المنعطف الثامن بـ "أقصى سرعة بسهولة".

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّه سيتعيّن علينا المحاولة أصلًا. ربّما في بداية لفّة الخروج. لكن سيكون عبوره ممتعًا".

وأضاف: "تبدو حلبة رائعة وأنا متحمّس. تقوم ليبرتي والفورمولا واحد بعملٍ مدهش لاخيار هكذا نوعٍ من الحلبات. لا أعلم إن كانت هذه مصادفة أم أنّها حلبات منفتحة على استضافة السباقات مثل موجيللو، وإيمولا وتركيا".

وأكمل: "سنذهب إلى بعض أفضل الحلبات في العالم. ستكون حلبة سباقٍ رائعة وأنا أدعم ذلك بالكامل".

من جانبه لم يسبق لإستيبان أوكون التسابق في تركيا، لكنّه اتّفق مع توقّعات ألبون حيال المنعطف الثامن.

إذ قال: "تركيا حلبة مدهشة. سيكون من الرائع انضمامها إلى الروزنامة. إنّها حلبة من الجيل القديم، ونشأت على مشاهدتها في التلفاز. المنعطف الأيسر الطويل سيكون من المثير عبوره بأقصى سرعة".

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