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سائقو الفورمولا واحد سيناقشون المخاوف حيال المسار الجديد لسباق البحرين الثاني

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سائقو الفورمولا واحد سيناقشون المخاوف حيال المسار الجديد لسباق البحرين الثاني

سيناقش سائقو الفورمولا واحد المخاوف حيال المسار الجديد لسباق البحرين الثاني، وفقاً لمدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، رومان غروجان.

أعلنت الفورمولا واحد أن سباق البحرين الثاني على حلبة الصخير، سيشهد استعمال مسار معدّل، مع توقعات بتسجيل أزمنة لفات قياسية تكسر حاجز الـ 55 ثانية خلال التصفيات.

ويبلغ طول المسار الجديد ذي الـ 11 منعطفاً، 2.202 ميلاً فقط، ما يعني أن السباق سيتألف من 87 لفة. مع زمن متوقع يبلغ 53.9 ثانية للفة قطب الانطلاق الأول.

وبينما وصف بعض السائقين المسار الجديد "بالرائع"، قال غروجان على هامش جائزة بلجيكا الكبرى أنه "غير مقتنع تماماً" من قرار البطولة، مشيراً إلى إمكانية أن يكون المسار "كابوساً" خلال التصفيات، إضافة إلى احتمال رفع الأعلام الزرقاء كثيراً خلال السباق نظراً لمساحة المسار الضيقة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد ناقش مخاوفه تلك مع سيباستيان فيتيل مدير "جي بي دي إيه" ورئيسها أليكسندر فورتز، أجاب: "مع فيتيل نعم. لكنني لن أريكم ما أرسله لي كردّ على ’واتس أب’!".

وأكمل: "لم نتكلم أنا وفورتز بعد. حالياً، لدينا العديد من المسائل. لقد قدمتُ رأيي في حلبة الصخير، ويبدو أنها لا تعجب الجميع".

وأردف: "لا أعتقد أنها كانت الخيار الأفضل لمحاولة تجربة مسار مختلف. سنناقش المسألة بالتأكيد، لكننا لم نجد الوقت الكافي بعد".

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وحين سُئِل عمّن كان يعني حين قال أنها لم تعجب الجميع، ردّ غروجان بأنه يعني "الأشخاص من داخل البطولة وعالم سباقات الجائزة الكبرى".

فقال: "إنها تبدو صعبة من وجهة نظري. سنرى كيف تسير الأمور".

بالمقابل، يرى إستيبان أوكون سائق رينو أن المسار القصير يعني لفات سريعة للغاية وذلك أمر جديد نوعاً ما في البطولة.

فقال: "إنها حلبة سريعة جداً، ستكون اللفات بحدود 55 ثانية فقط، وذلك أمر جديد".

وأكمل: "بالنسبة لي، ستكون المنافسة رائعة. ستشهد على الأغلب أقوى المنافسات على الإطلاق خلال المواسم الأخيرة في الفورمولا واحد".

واختتم: "أعتقد أنها ستكون جولة جميلة جداً".

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