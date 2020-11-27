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سائقو الفورمولا واحد سيختبرون إطارات بيريللي لموسم 2021 في البحرين

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سائقو الفورمولا واحد سيختبرون إطارات بيريللي لموسم 2021 في البحرين
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سيختبر سائقو الفورمولا واحد إطارات بيريللي لموسم 2021 ضمن حصّتَي التجارب الحرّة في البحرين اليوم الجمعة.

تمّ الاتّفاق في البداية على الإبقاء على إطارات 2019 الحاليّة على حالها لموسم 2021، لكن على إثر المشاكل التي شهدها سباق سيلفرستون، بذلت بيريللي جهودًا من أجل تصنيع إطارٍ بوسعه التعامل مع زيادة مستويات الارتكازيّة.

واختبر السائقون مجموعة من نماذج إطارات في التجارب الحرّة الثانية ضمن "اختبارٍ أعمى" في البرتغال الشهر الماضي.

وتمّ تزويد الفرق العشرة بنسخٍ مختلفة، وبعد دراسة جميع البيانات، اختارت بيريللي ما تعتقد بأنّها البنية الأفضل. وتمّت المصادقة عليها إثر ذلك بالفعل من قبل "فيا".

وتمّ الاتّفاق إثر تجارب بورتيماو على أنّ جميع الفرق ستحصل على ذات الفرصة لاختبار الإطارات النهائيّة في البحرين وأبوظبي.

ولا تعلم الفرق إن كان النموذج الذي اختبره كلٌ منها هو المُختار. إذ كان لويس هاميلتون قد أشار إلى عدم سعادته بالنسخة التي اختبرها.

وقال بطل العالم أمسٍ الخميس: "إن كانت ذات النسخة التي اختبرتها في بورتيماو فسأكون قلقًا حينها. ربّما سنتفاجأ في تجارب الجمعة ويكون إطارًا جيّدًا جدًا. آمل ذلك".

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وأكّدت بيريللي تفاصيل برنامج الاختبار. إذ تمّ تعديل القوانين قليلًا من أجل السماح باختبار الإطارات في حصّتَي الجمعة.

وسيحصل كلّ سائقٍ على مجموعتَين من تركيبة "سي3" الخاصة بموسم 2021، ويجب على كل سائقٍ إكمال 6 لفّات على الأقلّ بكلٍ منهما. فضلًا عن ذلك يجب إعادة استخدام إحدى المجموعتَين على الأقلّ في التجارب الحرّة الثانية.

لذا تملك الفرق فرصة توزيع حجم العمل بين الحصّتين.

وسيتواصل البرنامج في أبوظبي، حيث سيحصل كلّ سائقٍ على مجموعة واحدة من تركيبة "سي4" ويجب قيادتها لثماني لفّات على الأقلّ في التجارب الثانية.

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الكاتب مروان الوافي

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