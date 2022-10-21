سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون واقعة الرافعة في سوزوكا مع فيا في أوستن
سيتناول سائقو الفورمولا واحد واقعة الرافعة المثيرة للجدل في سباق سوزوكا أثناء اجتماعهم المعتاد مع "فيا" إثر التجارب الحرّة الثانية في أوستن اليوم الجمعة.
جاء دخول الرافعة إلى الحلبة بعد حادثة كارلوس ساينز الإبن في اللفّة الأولى من سباق سوزوكا ليُلاقي مطالبات فوريّة من قبل السائقين بعدم تكرار ذلك في المستقبل، حيث أشار العديدون منهم إلى حادثة جول بيانكي في ظروف مشابهة في 2014 والتي أدّت إلى وفاته لاحقًا.
وبعد حديثهم بينهم وتواصلهم بشكلٍ فردي مع محمّد بن سليّم رئيس "فيا"، سيأخذ الحديث حول تلك الواقعة بعدًا رسميًا أكثر ضمن اجتماع السائقين، حيث سيكون مديرا السباق نيلس فيتيتش وإدواردو فريتاس حاضرين.
وقال شارل لوكلير سائق فيراري: "أعتقد بأنّنا أوضحنا جميعًا تلك النقطة مع فيا. كلّا، لا نريد رؤية ذلك. من الواضح أنّنا فقدنا جول في حادث مماثل في 2014".
وأكمل: "كنّا واضحين للغاية مع فيا أنّنا لا نريد ذلك. وأعتقد بأنّهم تفهّموا".
وكان جورج راسل مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى قد أشار إلى أنّ على "فيا" إيجاد حلولٍ لجعل استخدام مركبات إبعاد السيارات أكثر أمانًا.
وقال: "عبّرنا جميعًا عن قلقنا، بيننا بالأساس حتّى الآن. أعتقد بأنّ أغلبنا تواصل مع محمّد بن سليّ وسمع آراءنا".
وأكمل: "سنجتمع يوم الجمعة ونسمع رأي فيا، من منظور مدير السباق. لكن أعتقد بأنّنا متّفقون جميعًا على أنّ ذلك لم يكن أمرًا صوابًا. لا يجب أن تتواجد في ذلك السيناريو أصلًا. ومن ثمّ نحتاج للاتّفاق بيننا كسائقين بشأن مسألة دخول الرافعة إلى الحلبة أصلًا في جميع الظروف".
وأردف: "إن كنّا موافقين، ففي أيّ ظروف؟ ربّما يحدث ذلك على الخطّ المستقيم فقط، ولا يُسمح لنا بالتموّج أو تكون هناك سرعة قصوى محدّدة في ذلك الجزء من الحلبة. نحتاج للتوصّل معًا إلى حلٍ أفضل".
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