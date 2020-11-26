سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون في واقعة رافعة تصفيات تركيا مع ماسي

انطلق القسم الثاني من تصفيات تركيا في ظلّ تواجد رافعة على المسار تعمل على نقل سيارة نيكولاس لاتيفي العالقة.

وبالرغم من التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة، إلّا أنّ السائقين لم يكونوا سعداء على الإطلاق حيال ما حدث، وذلك في ظلّ بعض الذكريات الأليمة من حادثة جول بيانكي التي أدّت إلى وفاته خلال جائزة اليابان الكبرى 2014.

وفي حين أنّ ماسي قال أنّ الواقعة جاءت نتيجة إعلامه بأنّ الرافعة ستكون قد غادرت الموقع بحلول الوقت الذي تصل فيه السيارات إلى ذلك الموقع، إلّا أنّ ذلك لم يكن مبرّرًا كافيًا بالنسبة للبعض.

وقال سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي يشغل منصب مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" مجدّدًا اليوم الخميس أنّه لا يجب التسامح على الإطلاق مع أخطاء كهذه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الجميع يعلم ما حدث والجميع يعلم أنّه لا يجب التسامح مع ذلك. من الواضح أنّ ذلك كان ذلك خطأً وصل إلى ذلك الحدّ. يجب التعامل معه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر الأساسي هو عدم تكرار ذلك مجدّدًا، كوننا نعلم العواقب التي قد تنجرّ عن ذلك".

وأكمل: "لهذا السبب أعتقد بأنّه من المهمّ التعامل مع المسألة، وهو ما سنفعله من عدّة أصعدة وجوانب. ومثلما قلت فإنّ من المهمّ عدم تكرار ذلك".

بدوره قال رومان غروجان مدير "جي بي دي إي" الآخر: "أجل، تمّ التباحث في المسألة وأعتقد بأنّنا سنتطرّق إليها خلال اجتماع السائقين. أعتقد بأنّ جميع السائقين على كلمة واحدة ولا نريد تكرار ذلك مجدّدًا".

أمّا كيمي رايكون، الذي كان من بين أوّل السائقين الذين وصلوا إلى موقع الرافعة، فقد قال أنّ الاقتصار على الأعلام الصفراء المزدوجة لم يكن كافيًا.

وقال: "علمت بأنّ ذلك سيحدث كونهم كانوا لا يزالون يعمولن على إبعاد السيارة عندما بدأت الحصّة".

وأضاف: "من الواضح أنّنا عندما عبرنا فإنّ الأعلام الصفراء كانت مرفوعة هناك. لكنّ تلك الظروف زلقة، ومهما أبطأت من سرعتك، فإنّك قد تفقد السيطرة على السيارة وذلك غير مثالي".