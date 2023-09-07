سائقو الفورمولا واحد: بات من الصعب لحاق السيارات الحالية ببعضها البعض

رغم أن سباق إيطاليا شهد عدداً من التجاوزات والمعارك المتقاربة الأمر الذي أظهر إمكانية المنافسة بين سيارات الجيل الحالي، لكن ظهرت مخاوف تتعلق بالاتجاهات التطويرية التي تسلكها الفرق.

حيث تسعى لزيادة مستويات الأداء، ما يعني تغير خصائص التيارات الهوائية خلف السيارة الأمر الذي يعيق بدوره قدرة السيارات في الخلف على اللحاق بتلك التي في الأمام.

لهذا يبدو أن السائقين مضطرون للاعتماد على "دي آر أس" لإكمال تجاوزاتهم.

حيث قال كارلوس ساينز سائق فيراري: "99 بالمئة من الحلبات أعتقد أننا نحتاج فيها إلى ’دي آر أس’، بل سنحتاج فيها إلى أداء قوي من ’دي آر أس’ (لإكمال التجاوزات)، لأن هذه السيارات بدأت تصبح كتلك التي كانت في 2021 أو 2020، حين كانت التجاوزات صعبة".

وأكمل: "من الواضح أن مونزا حالة خاصة لأنك لا تستعمل ’دي آر أس’ وحسب، بل يمكنك الاستفادة من مقاطع مستقيمة طويلة تمنح عامل السحب، الأمر الذي يساعد قليلاً، لكن في الحلبات الأخرى، فإنك ستحتاج إلى ’دي آر أس’".

من جهته، يدعم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل هذه الفكرة، بأن السيارات الحالية تزداد صعوبة فيما يتعلق بإمكانية اللحاق ببعضها البعض.

فقال: "أعتقد أنه وفي أغلب الحلبات، فإننا سنعاني لناحية اللحاق والتجاوز".

وأكمل: "ما أعنيه، في بداية الموسم، كان هناك الكثير من الشكاوي حيال التجاوزات".

وأردف: "نحن نمتلك أفضلية السيارة السريعة، يمكننا إكمال التجاوزات باستعمال ’دي آر أس’، حين كان الجميع يشتكي".

واسترسل: "أعتقد أن السيارات تزداد كفاءة مع ارتكازية أعلى. بالتالي فإن لحاق السيارات ببعضها البعض يصبح أكثر صعوبة، كما أن السيارات باتت أكثر كفاءة على المقاطع المستقيمة".

من جهته، كرر سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، هذه الأفكار مؤكداً أن استعمال "دي آر أس" بات أمراً ضرورياً.

فقال: "أتفق حقاً مع ذلك. أعتقد أن الأداء المنخفض لـ ’دي آر أس’ ليس بالاتجاه الصحيح. أذكر حين كنا نناقش زيادة قوته، لأن اللحاق بالسيارات بات أكثر صعوبة".

واختتم: "بتنا بحاجة لـ ’دي آر أس’ بشكل أكبر على المزيد من الحلبات، وذلك كي نتمكن من خوض تسابق أفضل".