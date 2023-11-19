سائقو الفورمولا واحد: الزيت على المسار أدى لظروف "غير مقبولة" أثناء انطلاقة سباق لاس فيغاس

عادة وقبل كل سباق يخرج السائقون في استعراض على الحلبة وأمام الجمهور، وعادة يتم ذلك على متن سيارات كلاسيكية.

وقبل 90 دقيقة تقريباً من بداية السباق، سرّبت السيارة التي كانت تحمل أوسكار بياستري، بعض الزيت على المسار قريباً من حائط منصة الصيانة، حيث قام المارشلز برش بودرة الاسمنت لامتصاص الزيت.

لكن كارلوس ساينز سائق فيراري ألقى باللوم على الزيت في حادثة انزلاقه صوب لويس هاميلتون أثناء الانطلاقة.

وأوضح الإسباني أن مثل هذا السطح الزلق ليس مقبولاً، فقال: "رأيت الكثير من الزيت من السيارات التي تم استعمالها في استعراض السائقين، وذلك أمر آخر يتوجب على ’فيا’ النظر فيه".

وأكمل: "من غير العادل تواجد زيوت في الجهة الداخلية. علاوة على المسار المتسخ، نضع سيارات تسرّب الزيوت على الحلبة قبل ساعة من السباق. ذلك أمر غير مقبول".

وأضاف: "ذلك ربما ما تسبب بالحوادث في المنعطف الأول".

من جهته، أشار بيير غاسلي سائق ألبين الذي أنهى بالمركز 11 إلى السيناريو غير العادل الذي واجهته بعض السيارات.

فقال: "لم يكن ذلك جيداً، خاصة بالنسبة لنا نحن الذين تأهلنا بأفضل مركز لنا هذا الموسم".

وأكمل: "لقد ناقشت المسألة مع ’فيا’ وأنا واثق أننا سنغير بعض الأمور، لأنه لا يبدو من العدل أن ينطلق البعض على أماكن عليها زيوت وآخرون على اسفلت جاف. أنا واثق أنه سيصلحون هذه المشاكل".

أما جورج راسل، سائق مرسيدس والذي انطلق إلى جانب غاسلي ثالثاً، فقال: "هذه ليست المرة الأولى التي تسرب فيها السيارات الكلاسيكية، الزيوت".

واختتم: "كان من الصادم رؤية مدى سوء الوضع. لكنهم قاموا بعمل جيد لتنظيفه قبل السباق".