سائقو الصدارة يعتقدون بانّ أستون مارتن ستكون "ضمن معركة المقدّمة بالتأكيد"

تزايدت التكهّنات بشأن إمكانيّات أستون مارتن بعد الأداء القويّ الذي قدّمه فرناندو ألونسو على متن سيارة "آي.ام.آر23" الجديدة في تجارب البحرين، خاصة على صعيد محاكاة السباق.

وبحديثهما عشيّة انطلاق جائزة البحرين الكبرى، أصرّ سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون على أنّ أستون مارتن ضمن معركة "الفئة أ" التي سيطرت على البطولة خلال العقد الماضي بناءً على نتيجة تجارب الأسبوع الماضي.

وقال بيريز أنّ فريقه السابق بدا "قويًا للغاية في التجارب"، حيث يعتقد بأنّه سيكون "قويًا للغاية طوال هذا العام".

وأضاف: "لديهم سيارة قويّة بالتأكيد. سيُنافسون في المقدّمة بكلّ تأكيد".

من جانبه قال هاميلتون أنّه يعتقد هو وفريقه مرسيدس حاليًا بأنّ أستون مارتن "ضمن المعركة بالتأكيد".

وقال: "أنا سعيدٌ حقًا برؤية أستون تُحقّق هكذا خطوة إلى الأمام. من الصعب تحديد ترتيب المنافسة".

وأضاف: "لا تعلم كميات الوقود وكلّ تلك الأشياء في التجارب. لكن يبدون أقوياء للغاية. قد تُنافس أستون في المقدّمة. سنكتشف في اليومين المقبلين. لا يُمكنني تحديد إن كانوا أمامنا أم خلفنا. سنكتشف ذلك".

من جانبه قال ماكس فيرشتابن حامل اللقب أنّ أستون حصلت "على بداية إيجابيّة جدًا" للموسم الجديد، لكنّ سلوك ألونسو هو الذي جذب الأنظار بالنظر إلى تفاؤله حيال إمكانيّات فريقه الجديد لموسم 2023.

وقال: "أعتقد بأنّ أستون أنتجت سيارة جيّدة جدًا هذا الشتاء. أشعر بالفضول لرؤية أدائها هذا العام. لكن عندما أتحدّث إلى فرناندو وأنظر إلى وجهه، فإنّه يبدو متفائلًا للغاية".

أمّا شارل لوكلير سائق فيراري فهو يعتقد بأنّ أستون "ستكون ضمن دائرة المنافسة، بينما يرى زميله كارلوس ساينز الإبن الحظيرة البريطانيّة "بمثابة تهديدٍ منذ ديسمبر الماضي عندما سمع الجميع شائعات أنّ أستون مارتن ستكون سريعة هذا العام".