اجتمع بادوك البطولة لتهنئة كيمي أنتونيللي على فوزه الأول في جائزة كبرى خلال جائزة الصين الكبرى.

وقد حقق السائق الإيطالي أول فوز له في الفورمولا 1 على حلبة شنغهاي الدولية بعد أن نجح في تحويل مركز الانطلاق الأول إلى فوز في السباق. وبعمر 19 عامًا فقط، أصبح ثاني أصغر فائز في تاريخ الفورمولا 1.

"أنا عاجز عن الكلام. أنا على وشك أن أبكي بصراحة، لكن شكرًا جزيلًا لفريقي لأنهم ساعدوني على تحقيق هذا الحلم" قال سائق مرسيدس بعد السباق.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية. قلت بالأمس إنني أريد حقًا إعادة إيطاليا إلى القمة وقد فعلنا ذلك اليوم، رغم أنني منحت نفسي قليلًا من التوتر في النهاية بسبب انزلاق الإطارات، لكنه كان سباقًا جيدًا".

فيما سارع بادوك البطولة إلى تهنئة السائق بعد هذا الإنجاز. حيث كتب لاندو نوريس بطل موسم 2025 تعليقًا على منشور أنتونيللي عبر إنستغرام: "تهانينا يا صديقي! تستحق ذلك تمامًا".

جورج راسل

"نعم، أولًا، تهنئة كبيرة لكيمي لأنه من المميز دائمًا الفوز بالسباق الأول، وبالتأكيد هو يقود بشكل مذهل هذا العام وهذا الأسبوع على وجه الخصوص".

"لذلك أنا سعيد بالوقوف على منصة التتويج معه، وكذلك مع هذا الرجل أيضًا (يشير إلى هاميلتون)".

لويس هاميلتون

"حسنًا، أولًا يجب أن أقدم تهنئة كبيرة لكيمي. أنا سعيد جدًا من أجلك يا صديقي، ويشرفني أن أشارك هذه اللحظة معه".

"لقد أخذ مقعدي في هذا الفريق العظيم، لذا تهنئة كبيرة لمرسيدس. إنهم يتقدمون كثيرًا في الوقت الحالي. لدينا الكثير من العمل لمحاولة اللحاق بهم، لكنني استمتعت كثيرًا".

ماكس فيرستابن

"رائع، لكنني بالطبع لست متفاجئًا. كان هذا قادمًا بالتأكيد، ولن يكون الأخير".

فالتيري بوتاس

"سعيد جدًا من أجله. من الجيد رؤيته يقدم عطلة نهاية أسبوع رائعة، تعلمون، تصفيات رائعة أمس، وكان هادئًا. وبالطبع أنسب لنفسي جزءًا كبيرًا من الفضل في مساعدته (قال مازحًا)".

جوناثان وايتلي

"أولًا، تهنئتي لكيمي، أمر رائع. لقد ذكرت فوزه الأول المهيمن في جائزة كبرى أيضًا. لكنه عانى من انغلاق للإطارات وخرج عن المسار دون أي ضغط على الإطلاق. أعتقد أن قيادة هذه السيارات تمثل تحديًا في الوقت الحالي".