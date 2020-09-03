سائقا ويليامز يصفان فك ارتباط العائلة مع الفريق "باليوم الحزين"

بعد استحواذ شركة "دوريلتون كابيتال" الأسبوع الماضي على فريق ويليامز، أعلنت العائلة اليوم أنها ستفك ارتباطها ولن تتواجد ضمن مشاركات الفريق في البطولة بعد جائزة إيطاليا الكبرى.

وسينهي كل من السير فرانك ويليامز مؤسس الفريق وابنته - التي كانت تشغل منصب نائبة المدير - كلير ويليامز تعاونهما طويل الأمد مع الفريق، كجزء من المراجعة الاستراتيجية من قبل "دوريلتون".

وتمّ إعلام راسل ولاتيفي بالخبر صباح اليوم الخميس، حيث عبّرا كلاهما عن حزنهما حيال رحيل العائلة.

"من الواضح أنه يوم حزين بالنسبة لنا" قال راسل.

وأكمل: "بالنسبة لي شخصياً، لقد منحني فرانك وكلير فرصتي الأولى في الفورمولا واحد. وذلك أمر أشكرهما عليه وأنا ممتنّ لهما كذلك على الفرصة التي منحاني إياها مع هذا الفريق الرائع والعريق خلال الموسمين اللذين أمضيتهما حتى الآن".

وتابع: "من المحزن رؤية عائلة ويليامز تتنحّى جانباً، لكن تاريخ ويليامز سيبقى كما هو. وسنبقى جميعنا تحت لواء ’ويليامز ريسينغ’، وسنواصل المنافسة وتمثيل اسم العائلة".

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بالمقابل، أوضح تاريفي أنه تفاجأ حين علم برحيل عائلة ويليامز.

فقال: "لقد صُدمت بالتأكيد حين سمعت الخبر هذا الصباح".

وتابع: "أعتقد أنني كنتُ أتوقع ذلك حالما سمعتُ نبأ بيع الفريق".

واسترسل: "بالنسبة لي، لم أكمل بعد أول موسم كامل لي في الفورمولا واحد، لكنني كنت جزءاً من الفريق ومن العائلة منذ العام الماضي. بالتأكيد، هناك خصوصية مميزة للفريق كما قال جورج، وقد منحني فرانك وكلير أول فرصة لي في الفورمولا واحد".

وتابع: "ستبقى تلك على الدوام محطة متميزة، أننا بدأنا من هنا من ويليامز. لقد منحوا الكثير من السائقين فرصهم الأولى".

ولم تعلن ويليامز بعد عن خططها فيما يتعلق بكيفية إدارة مهام الفريق اليومية بعد جولة مونزا، لكن راسل يبدو واثقاً من أنه سيكون في أيدٍ أمينة.

فقال: "بالنسبة إلى كلير وعائلة ويليامز، فإن الفريق يعني الكثير بالنسبة لهم، وأكثر من أي أحد آخر".

وأكمل: "لم يكونوا ليبيعوه إلى شركة ما، إن لم يكونوا متأكدين تماماً من أنّ هذا في مصلحة الفريق أولاً وأخيراً".

واختتم: "أنا مرتاح للغاية حيال الوضع، خاصة وأن كلير وعائلة ويليامز مسرورون من ذلك، وقاموا بذلك من أجل مصلحة الفريق".

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