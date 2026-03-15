سائقا مكلارين يوضحان سبب عدم انطلاق السيارتين في جائزة الصين الكبرى

تسببت مشاكل تقنية في خروج سيارتي مكلارين من جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 قبل أن يبدأ السباق أصلًا، الأمر الذي أثار استياء لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

فبعد تعرضه لمشكلة إلكترونية، لم يتمكن بطل العالم الحالي نوريس من الخروج من مرآب الفريق للمشاركة في سباق شنغهاي، بينما اضطر زميله بياستري إلى إعادة سيارته إلى ممر الصيانة من شبكة الانطلاق، بسبب ما وصفه السائق الأسترالي بأنه "مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة".

وعندما طُلب منه شرح تسلسل الأحداث، قال نوريس: "بصراحة لا أعرف منذ متى بدأت المشكلة. أحيانًا من الأفضل أن تترك الفريق يعمل على حل الأمور، لكنني عرفت بالأمر قبل حوالي 20 دقيقة من الموعد الذي كان من المفترض أن أخرج فيه من مرآب الفريق. أعتقد أنهم كانوا يعملون على الأمر منذ فترة بالفعل. هناك مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة، ولذلك لا يمكن حتى تشغيلها".

وأضاف: "لذلك نعم، إنه أمر مؤسف. إنها أول مرة في مسيرتي بالفورمولا 1 لا أشارك في السباق، وهذا أمر محزن. والأسوأ من ذلك أنها حالة عدم انطلاق مزدوجة مع أوسكار أيضًا. لذلك نعم، ليس أفضل يوم لنا".

ومع ذلك صعد نوريس إلى السيارة، ما أثار تكهنات حول إمكانية مشاركته في السباق بالفعل. إذ أوضح ذلك قائلًا: "كانوا يحاولون إصلاح السيارة، لذلك لم يكن أحد يعرف ما الذي قد يحدث. حتى أننا بقينا مستعدين خلال اللفات الأولى تحسبًا لاحتمال رفع العلم الأحمر أو حدوث شيء يمنحنا فرصة. لكن ذلك لم يحدث. كنا فقط نفضل أن نكون مستعدين في حال حدثت معجزة وبدأ كل شيء يعمل. لكن ليس اليوم".

أما مشكلة بياستري فقد ظهرت في أسوأ توقيت ممكن، حيث علّق عليها قائلًا: "كل شيء كان طبيعيًا في الطريق إلى شبكة الانطلاق. أعتقد أنها أيضًا مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة، وهي المشكلة نفسها التي واجهها لاندو، لكنها ليست نفس العطل الكهربائي بالضبط. لذلك نعم، هذا أمر محبط بالطبع، لكن هذا ما حدث".

وتعد هذه ثاني حالة عدم انطلاق متتالية لبياستري، الذي تعرض لحادث في طريقه إلى شبكة الانطلاق في حلبة ألبرت بارك الأسبوع الماضي. وهي خيبة أمل كبيرة للسائق القادم من ملبورن، الذي بدا أكثر هدوءًا هذه المرة.

فقال: "مر وقت طويل منذ أن شاهدت سباقين للفورمولا 1 على التلفاز. بالطبع هذه المرة مختلفة قليلًا. الأسبوع الماضي كان من الصعب تقبله".

وتابع: "هذه المرة… للأسف مثل هذه الأمور تحدث في السباقات أحيانًا، وخاصة في بداية حقبة قوانين جديدة، لذلك ليس الأمر مفاجئًا تمامًا. إنه أمر مؤسف فقط أنه حدث لكلتا السيارتين في الوقت نفسه".

ورغم أن نوريس بدا مبتسمًا في المنطقة الإعلامية، فإنها كانت ابتسامة تحمل مرارة ظهرت في قوله: "أنا فقط أشعر بخيبة أمل، هذا كل شيء. أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من القيام بعملي اليوم. أنا محبط من أجل الفريق بأكمله، وليس من أجلي فقط. بالطبع أحب الميكانيكيين، فالجميع يعمل بجد كبير، لكن السيارة نظام معقد للغاية. هناك الكثير من الأشياء الجديدة، وبالطبع بعض المشاكل الجديدة التي ما زلنا نكتشفها أحيانًا".

وأكمل: "الجميع في مرآب الفريق يشعر بخيبة أمل. لم نتمكن من إخراج السيارة إلى الحلبة اليوم، لكنهم سيعملون بجد لمحاولة إصلاح الأمر".

وكانت المرة السابقة الوحيدة التي لم تنطلق فيها سيارتا مكلارين معًا في السباق تعود إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2005، عندما انسحب كيمي رايكونن وخوان بابلو مونتويا في نهاية لفة التحمية مع جميع الفرق التي تستخدم إطارات ميشلان، بسبب مخاوف تتعلق بقدرة الإطارات على التحمل في المنعطف المائل بحلبة إنديانابوليس.