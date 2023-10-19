سائقا مرسيدس يخصصان وقتاً خارج السباقات "المحتدمة" لحلّ مشاكل السيارة
قال لويس هاميلتون وجورج راسل سائقا مرسيدس أنهما خصصا وقتاً بعيداً عن السباقات "المحتدمة" للعمل على مساعدة الفريق في حل مشاكل السيارة استعداداً لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.
وسط معاناة الفريق الفائز بثمانية ألقاب، خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، تم التبديل بين منصبي مايك إيليوت المدير التقني وجايمس أليسون كبير القسم التقني، شهر أبريل الماضي.
وأشار جايمس أليسون إلى أن هذا ساهم في إدخال كل من هاميلتون وراسل بشكل أكبر بالعمل ضمن المصنع في براكلي.
كما أكد أنهما "خصصا وقتاً ضمن بيئة أكثر هدوءاً" لتقييم مشاكل السيارة الحالية.
فقال: "تحصل على أفضل آراء السائقين خلال أسبوع السباق، لأنك تتواجد معهما لفترات طويلة".
وأكمل: "لكنها بالمقابل بيئة محتدمة جداً بسبب الضغط المتصاعد على الحلبة".
وأردف: "لذا قام كل منهما بعمل جيد عبر تخصيص وقت لنا، ضمن بيئة أكثر هدوءاً".
وأضاف: "هذا كان أمراً مفيداً؛ وذلك عبر تصنيف المشاكل، تحديد الفرص وضمان تناسب عملنا مع آرائهما".
بالمقابل، أشار أليسون إلى أن مرسيدس تمتلك "فكرة واضحة" عما تحتاج لتحسينه في سيارة الموسم المقبل.
فقال: "أشعر بأننا نمتلك رؤية واضحة عما نريده من السيارة".
وأكمل: "لم نحقق التقدم المطلوب هذا الموسم، كما فعلت مكلارين. لكننا نمتلك طريقاً محدداً يمنحنا فكرة واضحة عما نحتاجه".
واختتم: "هذا ما يجعلنا متحمسين جداً للموسم المقبل".
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