سائقا مرسيدس لا يُمكنهما تفسير عجزهما عن تحسين زمنيهما في تصفيات إسبانيا

حجزت مرسيدس الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق للمرّة الرابعة في موسم 2020، في الوقت الذي واصل فيه ماكس فيرشتابن ما وصفه بـ "اشتراكه في عرض المركز الثالث" في تصفيات برشلونة.

لكنّ ثلاثتهم لم يُحسّنوا أزمنتهم في اللفّة الأخيرة على إطارات "سوفت" في القسم الثالث من التصفيات، وذلك بالرغم من شعور هاميلتون بوجود أماكن يُمكنه فيها تحسين زمنه بعد لفّته الأولى السريعة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه تفسير سبب ذلك، أجاب: "لست متأكّدًا في الحقيقة".

وأضاف: "هناك تحسّنٌ في حالة المسار على هذه الحلبة، لكنّ درجة حرارة المسار قد تتقلّب وكذلك الرياح. لكن أجل شعرت بأنّ اللفّة الأولى جيّدة، لكن كنت ضمن الحدود في بعض المناطق".

وأردف: "لذا علمت أنّ هناك بعض الجوانب التي يُمكنني فيها التحسّن. ومن ثمّ لم أشعر بأنّ مجموعة الإطارات التالية جيّدة، ولم يكن التماسك هو ذاته بالنسبة لي".

وأكمل: "لذا كانت لفّة ثانية ضعيفة في المجمل. لكنّني واصلت، لكنّها لم تكن قريبة مطلقًا من الأولى".

بدوره قال بوتاس: "لا أعتقد بأنّ الظروف تغيّرت، على الأقلّ لم أشعر بأنّها تحسّنت في الطلعة الثانية".

وأضاف: "اعتقدت بأنّني سأحسّن زمني كوني عندما عبرت خطّ النهاية فقد كنت قبل ذلك متقدّمًا بعُشرٍ من الثانية عن لفّتي السابقة، لكن عاد الفارق إلى صفر إثر ذلك".

وأكمل: "لا أعلم، اعتقدت بأنّ المحاولة الثانية كانت أفضل، لكنّها لم تكن كذلك. لا أعتقد بأنّ المسار تغيّر".

ويشعر هاميلتون بأنّه فريقه حقّق تقدّمًا جيّدًا بعد تحليل بيانات الجمعة، لكنّه يرى بأنّ السباق سيكون صعبًا كون ماكس فيرشتابن أظهر وتيرة قويّة أثناء محاكاة المسافات الطويلة.

حيث قال البريطاني حيال السباق: "السيناريو مختلف. يبدو أنّنا نتمتّع بالأفضليّة على ريد بُل على مدار اللفّة الواحدة، لكنّني أعتقد بأنّنا متعادلون على صعيد وتيرة السباق".

وأكمل: "سنواجه معركة صعبة مع ماكس غدًا".