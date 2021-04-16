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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

شعر سائقا فريق مرسيدس للفورمولا واحد بـ "سعادة أكبر" داخل سيارتَي "دبليو12" بعد أن حجزا المركزين الأوّل والثاني في حصّتي الجمعة من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أمضى لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس أغلب التجارب الشتويّة والجولة الافتتاحيّة في البحرين وهما يُواجهان مشاكل على صعيد التماسك مع سيارة "دبليو12" التي كان قسمها الخلفيّ غير مستقر نتيجة تغييرات قوانين الأرضيّة.

وتغلّب هاميلتون بفارق ضئيل على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في البحرين، لكنّه لم يكن يشكّ في أنّ مرسيدس تُواجه معركة لاستعادة الفارق والتمتّع بأسرع سيارة مجدّدًا.

لكنّ مرسيدس عادة إلى مستواها القويّ في تجارب الجمعة في إيمولا في ظلّ تقدّم بوتاس ثنائيّة السهام الفضيّة في الحصّتين.

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وفي حين أنّ فيرشتابن حلّ ثالثًا على بُعد 0.058 ثانية في الأولى، فإنّه اكتفى بالمركز الـ 14 في الثانية بعد أن وضعت مشكلة في ذراع الدفع حدًا لبرنامجه مبكّرًا.

وبالرغم من الافتقار لمقارنة مباشرة مع فيرشتابن، عبّر بوتاس عن سعادته بتحسّن شعوره بسيارة "دبليو12" في إيمولا بعد اختباره للكثير من الإعدادات على جهاز المحاكاة في الفترة الماضية.

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وقال الفنلندي: "لو قارنت الشعور بالسيارة في البحرين وما هو عليه هنا في بداية عطلة نهاية الأسبوع فإنّه أفضل بكثير بالتأكيد، ذلك جيّد".

وأضاف: "مثلما قلت بالأمس فإنّها حلبة مختلفة وسطح المسار ومستوى التماسك مختلفان، لكنّنا بدأنا عطلة نهاية الأسبوع على نحوٍ إيجابي على الأقل، والسيارة ليست بعيدة جدًا على صعيد الإعدادات".

وأكمل: "لا تزال هناك بعض الأشياء لتحسينها على صعيد التوازن، لكنّني أسعد بكثير مع السيارة بالمقارنة مع ما كنت عليه قبل ثلاثة أسابيع".

وقال بوتاس أنّه لا تزال هناك بعض المشاكل التي على مرسيدس حلّها في إيمولا، لكنّه سعيدٌ بالتقدّم الذي تمّ تحقيقه.

وقال: "لا تزال ذات المشاكل حاضرة، لكنّ أقلّ حدّة. لذا لا يزال الوضع غير مثالي، لكنّنا لا نزال في الحدث الثاني من أصل 23، لذا نأمل أن يكون لدينا وقتٌ كافٍ لحلّها".

وأردف: "لكنّني أشعر أنّنا حقّقنا خطوات إلى الأمام على الأقل، وذلك جيّد".

كما شاطره هاميلتون الرأي، معتقدًا بأنّ هذه الخطوات جاءت نتيجة عمل مرسيدس من جهة وتناسب مسار إيمولا أكثر مع نقاط قوّة السيارة من جهة أخرى.

وقال حيال ذلك: "عمل الفريق بجدٍ بالتأكيد وحاول فهم ما حدث في السباق الماضي، أين كنّا ضعفاء وأين بوسعنا جعل السيارة أفضل من خلال الإعدادات".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ الحلبة صبّت في صالحنا قليلًا كذلك. بدأنا بمستوى جيّد على صعيد الإعدادات، ونحتاج لبعض التعديلات الطفيفة هنا وهناك، لكن لا مشاكل كبيرة. هذه وتيرة جيّدة بالنسبة إلينا حتّى الآن".

لكنّ بطل العالم سبع مرّات بقي متحمّسًا لرؤية مدى تنافسيّة ريد بُل بالنظر إلى معاناته من بعض المشاكل.

وقال: "لا أعتقد بأنّنا شاهدنا الأفضل من قبل ريد بُل بعد".

وأضاف: "يبدو أنّهم واجهوا حصّتين فوضويّتين مع الكثير من الزحام، لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية مدى سرعتهم غدًا".

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