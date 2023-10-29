سائقا فيراري يبحثان عن أجوبة بعد التأهل في صف الانطلاق الأول لتصفيات المكسيك "الغريبة"

بعد التجارب الحرة الصعبة نسبياً في المكسيك، وغياب الوتيرة من سيارتيهما، فاجأ ثنائي فيراري الجميع بتسجيل أسرع الأزمنة في التصفيات ليتفوقا على ماكس فيرستابن.

وسينطلق الهولندي ثالثاً خلفهما وأمام دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري.

وتأهل لوكلير أولاً بفارق 0.067 ثانية أمام ساينز، حيث بدا من الصعب فهم السبب الذي أدى إلى تحسن مفاجئ في أداء السيارة.

حيث قال ساينز: "لقد كانت حصة غريبة. بصراحة، كنت أعاني كثيراً لإكمال لفة متكاملة، وأول لفة متكاملة كانت في أول طلعة لي خلال القسم الثالث".

وأكمل: "فجأة وجدت نفسي بالمركز الأول المؤقت قبل أن يتقدم عليّ شارل بنصف عُشر ثانية. لكنني أواجه مشكلة في فهم السبب المفاجئ الذي أدى لحصولنا على نصف ثانية ومن ثم خسارة نصف ثانية في اللفة التالية".

وأردف: "كان التعامل مع الإطارات صعباً جداً، وكان الشعور خلف المقود غريباً جداً على الحلبة. لكنني تمكنت من إكمال لفة جيدة وهذا هو المهم".

من جهته، لم يكن لوكلير يتوقع المنافسة على قطب الانطلاق الأول، لذا حين نجح بتحقيقه بدا متفاجئاً.

وحين سُئِل إن كان قد شعر بإمكانيات السيارة، ردّ: "كلا على الإطلاق".

وأكمل: "هذه هي ثاني جولة لنا نتفاجأ، ويبدو أن الناس لن تصدقنا بعد ذلك. بصراحة، لم أكن أتوقع قطب الانطلاق الأول".

وأردف: "اليوم، ولسبب ما، وحالما أكملت لفة جيدة، سار كل شيء على ما يرام ومع الإطارات الجديدة اكتسبتُ زمناً ممتازاً".

واسترسل: "لكنني أركز بالفعل على السباق لأنه وبعد قطب الانطلاق الأول من المهم تحويله إلى فوز. بالطبع ستكون تلك مهمة صعبة".