سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا

فاز لوكلير بجائزة موناكو الكبرى قبل أسبوعين ووصل فريق فيراري إلى كندا كمرشحٍ للفوز في مونتريال نظرًا لطبيعة الحلبة التي تفضل خصائص سيارته.

لكن تم إقصاء كل من لوكلير وزميله في الفريق كارلوس ساينز في القسم الثاني من التصفيات في مونتريال، حيث أكمله أصيل موناكو في المركز الحادي عشر، مكان واحد فقط أمام الإسباني.

واعترف لوكلير أن فيراري كانت "في مكان سيئ" مع سرعتها، قائلاً إنه شعر أن هناك خطأً ما في سيارته خلال التجارب الحرّة الأخيرة.

وقال لوكلير: "حسنًا، نحن ببساطة لسنا سريعين بما فيه الكفاية. هذا هو الأمر. أعني أنّه في التجارب الحرّة الثالثة كنا في مكان سيئ في الظروف الجافة، وفي التصفيات كنا في مكان سيئ أيضًا في الظروف الجافة".

وأضاف: "لا أملك أي تفسيرات في الوقت الحالي. في التجارب الحرّة الثالثة شعرنا بالفعل أن هناك خطأً ما، لم نتمكن من رؤية ما هو الخطأ وكان الأمر نفسه بالضبط في التصفيات حيث كان يبدو بالتأكيد أن هناك خطأً ما لكن لم نتمكن من رؤية أي شيء خاطئ".

وتابع: "كان التماسك ضعيفًا للغاية في المقطع الأول بشكل خاص، ثم بمجرد أن تنزلق في المقطع الأول، يكون له تأثير كرة الثلج ولا تحصل أبدًا على الأداء المطلوب من السيارة".

واعترف لوكلير أن النتيجة جاءت بمثابة صدمة نظرًا للتقدم الذي حققته فيراري في السباقات الأخيرة.

وقال: "ذلك مفاجئ للغاية. لم أتوقع ذلك ومن الواضح أنه أمر مخيب للآمال ولكن لدينا سباق غدًا. أعتقد أن المشاكل التي واجهناها في التصفيات ستكون مختلفة بعض الشيء في السباق".

أمّا ساينز فقد كان أكثر حيرة من تراجع أداء فيراري، لكن الإسباني يعتقد بأن الأمر كان مزيجًا من العوامل التي ساهمت في صعوبات الفريق.

وقال ساينز: "أعتقد أنه الآن، يمكنني أن أقول فقط إننا نفتقر إلى التماسك وأن الثبات ليس جيدًا كما كان في موناكو. لهذين السببين، نقص التماسك، وتحمية الإطارات، والثبات، كل شيء حول كندا يبدو أصعب من موناكو".

وأضاف: "نحن مندهشون قليلاً، الجميع يعلم ذلك، لأننا منذ التجارب الحرّة الثالثة رأينا أننا كنا بطيئين وأن هذا الأسبوع سيكون صعبًا ولم نتوقع أبدًا أن ننتقل من القتال من أجل الفوز ومركز الانطلاق الأول إلى الخروج في القسم الثاني من التصفيات، لكن هذه هي الفورمولا 1".

واختتم قائلاً: "لقد رأيت أمورًا أسوأ تحدث وسنعود لتحليل سبب معاناتنا هنا".