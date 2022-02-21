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سائقا فيراري لديهما حرية المنافسة على المسار بعد "المحادثات الهامة" خلال العطلة الشتوية

سيكون لدى ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز "حرية المنافسة" فيما بينهما على المسار في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد "محادثات هامة" مع ماتيا بينوتو مدير الفريق خلال العطلة الشتوية.

سائقا فيراري لديهما حرية المنافسة على المسار بعد "المحادثات الهامة" خلال العطلة الشتوية

تمتع لوكلير وساينز بموسم أول قوي كزميلين في فيراري في 2021، حيث ساهما في تقدم الفريق من المركز السادس في بطولة الصانعين في 2020 إلى المركز الثالث العام الماضي مع 5 منصات تتويج وقطب الانطلاق الأول في مناسبتين.

وسجّل الثنائي نتائج متقاربة للغاية على مدار الموسم، كما جمعتهما معارك محتدمة على المسار، لعلّ أبرزها في وقت متأخر من سباق جائزة السعودية الكبرى.

هذا وأشعلت التغييرات الكبيرة على القوانين التقنية لموسم 2022 التكهنات بأن فيراري قد تعود للمنافسة في الصدارة من جديد، وذلك بعد صيامها عن الانتصارات منذ جائزة سنغافورة الكبرى موسم 2019.

وفي حال وجد الفريق نفسه في موقع المنافسة على الانتصارات وربما البطولة في 2022، فإنّ لوكلير وساينز قد أوضحا بأن لديهما حرية منافسة بعضهما البعض على المسار من دون أوامر الفريق، وذلك بعد خوضهما محادثات خلال الأسابيع الأخيرة.

فقال لوكلير عقب كشف فيراري عن سيارتها الجديدة الأسبوع الماضي: "لقد ناقشنا ذلك الأمر بالطبع، أعتقد قبل يومين. ونعم، لدينا حرية المنافسة، ولكن بالطبّع من دون أيّة مجازفة غبية، كوننا في النهاية ننافس من أجل الفريق، والهدف الأسمى هو إيصال فيراري إلى الصدارة. ولكن ستكون لدينا حرية المنافسة فيما بيننا".

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هذا وأضاف ساينز أنه من "المهم" بالنسبة لكليهما أن "يشعرا بهذه الحرية في المنافسة"، لكنه شدد كذلك أنهما سيحترمان دومًا بعضهما البعض على المسار "وسيضعان فيراري أولًا ضمن معاركهما الشخصية".

وشعر بينوتو أنه كانت هنالك "نقاشات رائعة" بين سائقيه، مُشيدًا بنضجهما خلال تلك المحادثات.

فقال: "كنت سعيدًا جدًا برؤية هذين السائقين ضمن محادثات منفتحة وشفافة تمامًا، ما يُظهر مستوى النضج الذي يتمتعان به".

وتابع: "كما برهنا العام الماضي، فإنهما يعملان بشكل جيد سويًا، لكن الأمر ليس كما ترونه فقط من الخارج، إذ أن ذلك النوع من المحادثات قد يكون دقيقًا وحساسًا للغاية".

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