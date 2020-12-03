سائقا فيراري تحدثا سويًا لتصفية الأجواء بعد تذمّر فيتيل من حركة لوكلير في البحرين

عبّر فيتيل عن استيائه عبر لاسلكي الفريق إثر حركة لوكلير عند المنعطف الأوّل عقب الانطلاقة الثانية في سباق البحرين يوم الأحد الماضي، حيث شعر بأنّ المونغاسكي لم يترك له المساحة الكافية.

وإثر تجاوزه من الجهة الداخلية من قِبَل لوكلير، قال فيتيل عبر اللاسلكي: "ليس مُجددًا! لا يمكنه فعل ذلك هكذا، كما لو أنني لست هنا؟

وأضاف: "إنه مثل ما حدث في النمسا، كيف هذا. هذه المرة كنت لاتعرض لحادثة، ربما كان ذلك الخيار الأفضل".

وكانت حركة لوكلير في اللفة الافتتاحية لجائزة ستيريا الكبرى قد تسببت في احتكاك بين ثنائي فيراري، وأجبرت كليهما على الانسحاب من السباق.

وقد تقدّم لوكلير لتسجيل نقطة وحيدة في البحرين بحلوله عاشرًا، بينما أنهى فيتيل السباق بالمركز الـ 13 بعدما قال لفريقه بأنّه لا يُمكن قيادة هذه السيارة في بعض الأحيان.

وقد أكد كل من لوكلير وفيتيل عقب السباق في البحرين بأنّهما تحدثا سويًا حيال تلك الواقعة، حيث يرى لوكلير أن ما حدث كان مختلفًا عن النمسا.

فقال: "لقد تحدثنا حيال الأمر. من جهتي، الأمر الوحيد الذي يُمكنني قوله هو أنّ المنعطف كان ضيقًا للغاية، لكن على الجانب الآخر، لم يكن ما حدث مثل ستيريا، حيث لم أضع نفسي حينها في مكان مرئي".

وتابع: "حاولت في هذه المرة التقدم أكثر لكي يراني. كانت هنالك فجوة صغيرة للغاية، لكنّني تقدمت رغم ذلك، وتأكدت من أنه رآني. يمكن الجدل بأنّه لم تكن هنالك على الأرجح مساحة كافية بين سيارتينا مع تواجدنا في ذات الفريق، لكنّ ذلك ما حدث".

من جهته، صرّح فيتيل بأنّ على فيراري "عدم توسيع المسألة"، حيث يشعر بأنّه ولوكلير بمقدورهما المُضي قُدمًا سريعًا وتجاوز ذلك.

فقال: "بالطبّع كان المنعطف ضيقًا. يُمكن الجدل بأنّه في بعض الأحيان ولو كانت هنالك ثلاث سيارات هناك فقد ينجح الأمر، لكنه في لا يحدث في معظم الأوقات. لقد تحدثنا سويًا حول ما حدث، حتى نمضي قُدمًا. ليست مسألة كبيرة".