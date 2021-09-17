فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

تقلّص وقت تجارب الجمعة الحرة على حلبتي سيلفرستون ومونزا - الوحيدتين اللتين استضافتا سباق التصفيات القصير في هذا الموسم حتى الآن - إلى 60 دقيقة فقط عوضًا عن الـ 120 دقيقة المعتادة.

كما يشهد اليوم إقامة حصة التصفيات التي تحدد شبكة انطلاق السباق القصير يوم السبت.

ومع صيغة كهذه، فقد باتت لحصة التجارب الحرة الوحيدة يوم الجمعة أهمية أكبر بكثير لدى فرق الفورمولا واحد، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من قِبَل العديد من السائقين.

حيث علّق لوكلير قائلًا: "أحب هذه الصيغة ليوم الجمعة كثيرًا. أعتقد بأنّه أمر إيجابي يوم الجمعة بكل تأكيد، لا سيّما وأنني أشعر بالملل بعض الشيء من أيام الجمعة الاعتيادية، كونه لا يوجد ما تربحه أو تخسره من التجارب الحرة الأولى والثانية".

وأضاف: "تقوم بالمزيد من اللفات، وذلك جيّد دومًا، ولكن تكون لديك الكثير من الفرص الأخرى لتعويض ما خسرته في التجارب الحرة الأولى على سبيل المثال".

وتابع: "لكن الآن باتت التجارب الحرة الأولى حصّة طبيعية تستحق بالفعل أن نضغط فيها ونصل إلى الحدود القُصوى. حيث أرى بأنّ ذلك جيّد كذلك للسائقين ليخرجوا إلى الحلبة ويضغطون مباشرة. كما أنّه باتت حصة أفضل للمتابعة. لذلك أحبّ هذه الصيغة ليوم الجمعة بشكل شخصي".

من جهته، يتفق ساينز مع زميله لوكلير على أنّ أيام الجمعة باتت أكثر إثارة بفضل تقليص وقت التجارب.

فقال: "أعتقد بأنّ يوم الجمعة تحسّن بشكل واضح للجميع. التجارب الحرة الأولى باتت مثيرة، كونه لا يمكنك أن تخطئ خلالها وتحتاج للتعلّم".

وأكمل: "كذلك الأمر بالنسبة للفرق، مع أدوات المحاكاة المتاحة هذه الأيام والتي تجبرهم على أن يتماشوا مع المستجدات ومحاولة أن تكون السيارة جيدة بالفعل ليوم الجمعة".

في المقابل، يتفق كل من لوكلير وساينز على أنّ صيغة سباق التصفيات القصير بحاجة لتحسين من أجل أن تكون أكثر أثارة للمشجعين والسائقين، وذلك بعد عدم الاستمتاع بسباق مونزا بذات قدر سباق سيلفرستون.

"لم أستمتع بالسباق بذات القدر هنا في مونزا" قال لوكلير، مُضيفًا: "أرى بأنّ هنالك مجالًا لتجربة أمور مختلفة لصيغة سباق التصفيات القصير. إذ أنّ هنالك العديد من الأفكار والتي تتركز بطريقة أو بأخرى حول تجربة أمور مختلفة".

فيما أضاف ساينز قائلًا: "أتفق مع شارل في أننا بحاجة لإيجاد طريقة لجعل سباق السبت أكثر إثارة، كونني لا أراه يُضيف إثارة كبيرة في الوقت الحالي بالمقارنة مع حصة تصفيات السبت الاعتيادية".