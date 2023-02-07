السابق / معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023 التالي / ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023
فورمولا 1 أخبار

سائقا ريد بُل مسروران من عمل ريكاردو على جهاز المحاكاة

قال ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز أن تواجد دانيال ريكاردو للعمل على جهاز المحاكاة سيقدم دفعة ممتازة لجهود فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، وذلك بعد ضم الأسترالي كسائق ثالث.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
سائقا ريد بُل مسروران من عمل ريكاردو على جهاز المحاكاة

ظهر ريكاردو للمرة الأولى رسمياً خلال حدث إطلاق السيارة الرسمي في نيويورك يوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن الشراكة مع فورد كذلك.

وأكد الأسترالي أنه سيعمل على جهاز المحاكاة لدى ريد بُل بشكل أساسي.

ولا تمتلك ريد بُل أية مخططات لـ ريكاردو كي يشارك في التجارب الحرة خلال الموسم المقبل.

ووصفه فيرستابن - الذي قاد إلى جانب ريكاردو ضمن ريد بُل ما بين موسمي 2016 و 2018 - أنه "لطالما كان احترافياً ولطيفاً جداً".

وأضاف: "يمكننا الاستفادة والاعتماد على خبرته بالعمل على جهاز المحاكاة، الفريق بأكمله. كذلك في المصنع".

وأردف: "لقد شارك في الفورمولا واحد لفترة طويلة جداً. وهو سائق فائز بالسباقات. لذا، نحن مسرورون جداً بتواجده معنا بالتأكيد".

اقرأ أيضاً:

من جهته، قال بيريز بأن ريد بُل "محظوظة للغاية بتواجد دانيال بكل هذه الخبرة التي يمتلكها".

وأكمل: "سيتواجد في المصنع مع المهندسين، فهو يعلم تماماً ما يتكلم عنه فيما يتعلق بالسيارة".

واختتم: "أعتقد أنه من الصحيح تواجد شخص مثله معنا. خاصة خلال الجولات، فسيكون عوناً كبيراً".

وحين سُئِل إن كان يخشى تهديد ريكاردو على مقعده مع الفريق، أكد المكسيكي أن التواجد في الفورمولا واحد يشكل ضغطاً على الدوام لتقديم أفضل أداء ممكن، بالتالي فإنه لا يخشى من ذلك.

دانيال ريكاردو، ريد بُل
دانيال ريكاردو، ريد بُل
1/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ريد بُل ريسينغ آر.بي19
ريد بُل ريسينغ آر.بي19
2/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل
كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل
3/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

شعار ريد بُل فورد باورترينز
شعار ريد بُل فورد باورترينز
4/21

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
5/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
6/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
7/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
8/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
9/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل
سيرجيو بيريز، ريد بُل
10/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
11/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
12/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
13/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
14/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
15/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
16/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
17/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
18/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
19/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
20/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
21/21

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

المشاركات
التعليقات

معرض صور سيارة ويليامز لموسم 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورمولا 1
إطلاق ريد بُل ريسينغ

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023

ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023

فورمولا 1
إطلاق ريد بُل ريسينغ

ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023 ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

فورمولا 1

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023 ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

أحدث الأخبار

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

فورمولا 1

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة" ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

فورمولا 1

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023 معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

فورمولا 1

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.