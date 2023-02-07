سائقا ريد بُل مسروران من عمل ريكاردو على جهاز المحاكاة

ظهر ريكاردو للمرة الأولى رسمياً خلال حدث إطلاق السيارة الرسمي في نيويورك يوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن الشراكة مع فورد كذلك.

وأكد الأسترالي أنه سيعمل على جهاز المحاكاة لدى ريد بُل بشكل أساسي.

ولا تمتلك ريد بُل أية مخططات لـ ريكاردو كي يشارك في التجارب الحرة خلال الموسم المقبل.

ووصفه فيرستابن - الذي قاد إلى جانب ريكاردو ضمن ريد بُل ما بين موسمي 2016 و 2018 - أنه "لطالما كان احترافياً ولطيفاً جداً".

وأضاف: "يمكننا الاستفادة والاعتماد على خبرته بالعمل على جهاز المحاكاة، الفريق بأكمله. كذلك في المصنع".

وأردف: "لقد شارك في الفورمولا واحد لفترة طويلة جداً. وهو سائق فائز بالسباقات. لذا، نحن مسرورون جداً بتواجده معنا بالتأكيد".

من جهته، قال بيريز بأن ريد بُل "محظوظة للغاية بتواجد دانيال بكل هذه الخبرة التي يمتلكها".

وأكمل: "سيتواجد في المصنع مع المهندسين، فهو يعلم تماماً ما يتكلم عنه فيما يتعلق بالسيارة".

واختتم: "أعتقد أنه من الصحيح تواجد شخص مثله معنا. خاصة خلال الجولات، فسيكون عوناً كبيراً".

وحين سُئِل إن كان يخشى تهديد ريكاردو على مقعده مع الفريق، أكد المكسيكي أن التواجد في الفورمولا واحد يشكل ضغطاً على الدوام لتقديم أفضل أداء ممكن، بالتالي فإنه لا يخشى من ذلك.

دانيال ريكاردو، ريد بُل 1 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ريد بُل ريسينغ آر.بي19 2 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل 3 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل شعار ريد بُل فورد باورترينز 4 / 21 الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ سيرجيو بيريز، ريد بُل 5 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 6 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 7 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 8 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 9 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 10 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 11 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 12 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 13 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 14 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 15 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 16 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 17 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 18 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 19 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 20 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 21 / 21 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل