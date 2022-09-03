سائقا ريد بُل "غير مسروران" من السيارة على حلبة زاندفورت
قال ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز سائقا ريد بُل أنهما لم يجدا بعد التوليفة المثالية لسيارتيهما، وذلك بعد تجارب حرة صعبة بعض الشيء يوم الجمعة من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد.
بعد أن هيمنت ريد بُل على مجريات جولة بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان، واجه الثنائي يوماً صعباً على حلبة زاندفورت، حيث لم تبدُ سيارة ريد بُل في أفضل حالاتها.
علاوة على ذلك، واجه فيرستابن مشكلة في علبة التروس خلال الحصة الصباحية ما أثر على عدد طلعاته، بينما لم يفلح في الحصة الثانية سوى بتحقيق المركز الثامن بعد معاناته من مشاكل في توازن السيارة.
وضمن معرض كلامهما على مجريات اليوم، أكد السائقان أنه كان بعيداً عن المثالية.
حيث قال بيريز الذي أنهى بالمركز 12 في حصة ما بعد الظهر: "أعتقد أننا وبشكل عام لسنا مسرورين كما كنا في بلجيكا".
وأكمل: "هناك بعض الأمور التي نحتاج للنظر فيها لمحاولة تحسين التوليفة للتصفيات".
بينما أضاف فيرستابن: "لم أكمل التجارب الحرة الأولى على إطارات ’سوفت’. أعتقد أنه وعلى إطارات ’هارد’ لم يكن بوسعنا التأكد من التوازن وكان التماسك قليلاً عليها".
وأردف: "من ثم تصبح متأخراً بحصة، دخلنا التجارب الحرة الثانية والتوازن لم يكن رائعاً. وخلال حصة بطول ساعة واحدة لا يمكنك تغيير الكثير في السيارة".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: إريك جونيوس
وحين سُئِل إن كان متفاجئاً من الفارق خلف سيارات المقدمة، أجاب: "بصراحة، وأثناء القيادة، لم يكن ذلك مفاجئاً حقاً. هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها".
وبعد أن كان في كوكب لوحده خلال مجريات جولة بلجيكا، جاءت أفضل لفات فيرستابن بفارق سبعة أعشار الثانية تقريباً خلف شارل لوكلير سائق فيراري ومنافسه على اللقب.
وكشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن مشكلتَي التوازن وارتفاع الحرارة المفرط للإطارات، هما السبب وراء الصعوبات الحالية، مؤكداً أن ذلك كان الحال مع كلتا السيارتين.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم نمتلك ما يكفي من التماسك، التوازن لم يكن جيداً بما يكفي وحرارة الإطارات كانت مرتفعة جداً".
واختتم: "عانى بيريز من نفس المشكلة بصراحة. لذا علينا حلّ تلك المشاكل ومن ثم نتكلم عن أداء كل منهما على حدة".
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