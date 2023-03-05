سائقا ريد بُل غير قلقين من تكتيك فيراري المفاجئ في تصفيات البحرين
قال ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز أنّهما غير قلقين من إبقاء شارل لوكلير على مجموعة إطارات "سوفت" جديدة للانطلاق عليها في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد وذلك بالنظر إلى تكتيكهما الخاص بالإطارات في التصفيات.
بدا لوكلير متّجهًا للتغلّب على بيريز وإمكانيّة تهديده لفيرشتابن على المركز الأوّل، لكنّه غادر سيارته "اس.ال-23" بشكلٍ مفاجئ قبل الطلعة الثانية في القسم الثالث الحاسم.
وزعم هو وفريقه فيراري أنّ ذلك جاء للحفاظ على مجموعة إطارات جديدة لاستخدامها في بداية سباق الأحد لتوفير المزيد من التماسك عند الانطلاقة والتمتّع بتآكل إطارات أفضل في الفترة الأولى، وهو عاملٌ عانت فيه فيراري في 2022.
وعندما سُئل لوكلير حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لوكلير: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيقلب الموازين، بعض التماسك الإضافي وذلك كلّ ما في الأمر".
وردّ فيرشتابن على ذلك الموضوع بجلوسه بجوار لوكلير في المؤتمر الصحفي، حيث قال: "لديّ مجموعة أكملت عليها لفّة خروجٍ فقط، لذا سيكون الوضع على ما يرام"، وشاطره زميله بيريز الرأي.
كما سُئل لوكلير إن كانت البيانات التي جمعتها فيراري من التجارب الشتويّة والتجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة قد منحتها أيّ تشجيعات بشأن تحسين ضعف إدارة الإطارات، قال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّنا حسنّا العمليّة على مدار السباق ومحاولة الاعتناء بهذه الإطارات أكثر. لو نظرنا إلى التجارب الحرّة الثانية فقد كنّا لا نزال أبطأ من ريد بُل على صعيد الوتيرة وعلى صعيد تآكل الإطارات".
وأردف: "لذا لا نزال بحاجة لرؤية ما سيكون عليه الوضع غدًا وسنرى موقعنا بالضبط. لكن لو ركّزنا على أنفسنا فأجل، أشعر بأنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام. لكنّني لست متأكّدًا من أنّها كافية".
وخلص لوكلير إلى أنّ على فيراري بحاجة لأن تكون "واقعيّة" بشأن فرصها في التغلّب على ريد بُل في سباق البحرين، بالرغم من تواجدها أقرب بكثيرٍ ممّا اعتقده الكثيرون – بمن فيهم هو نفسه.
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