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سائقا ألبين يشككان في تركيز الفريق على رفع السرعة القصوى في باكو

قال فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون سائقا ألبين أن الفريق سيراجع مستويات الارتكازية لجائزة كندا الكبرى في الفورمولا واحد بعد استعمال إعدادات منخفضة الجرّ بشكل كبير في باكو.

سائقا ألبين يشككان في تركيز الفريق على رفع السرعة القصوى في باكو

كانت السيارة الزرقاء الأسرع على المنعطف المستقيم في باكو، حيث تمكن ألونسو بسهولة من البقاء أمام دانيال ريكاردو سائق مكلارين على طريقه لحصد المركز السابع.

بالمقابل، واجه أوكون سباقاً أصعب لينهي عاشراً، بعد أن عانى مع الإطارات في القسم الأول حيث يعود جزءٌ من ذلك إلى انخفاض التماسك ضمن المنعطفات.

واتفق كلا السائقان على وجود دروس يمكن استخلاصها من باكو.

حيث قال أوكون في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تلك هي المجازفة التي اتبعناها خلال السباق. كان من المثير للغاية مشاهدة مقدار الكسب على المقاطع المستقيمة لكننا كذلك خسرنا الأداء ضمن المنعطفات".

وأكمل: "نعم، هناك أمور بحاجة للمراجعة. لكن من الواضح أننا كنا متأخرين بعض الشيء في السباق".

من جهته، قال ألونسو: "أعتقد أننا توجهنا إلى باكو ونحن نعتقد بأنها ستكون الأفضل بالنسبة لسيارتنا. من الواضح وبالمقارنة مع الآخرين، كنا سريعين جداً على المقاطع المستقيمة بينما عانينا بعض الشيء ضمن المنعطفات وربما تعرضنا لمزيد من التآكل بسبب ذلك".

وتابع: "تجاوزتُ (لانس) سترول و(فالتيري) بوتاس عندما خرجت من المنصة مع إطارات جديدة. لم يكن ذلك صعباً. ولم يتجاوزني أحد. كانوا يستعملون ’دي ار اس’ لكنني كنت قادراً على الابتعاد. ذلك كان أمراً جيداً".

وأردف: "لكن في كندا، سنرى كيف ستكون الإعدادات. ربما لا تحتاج إعدادات متطرفة مثل باكو، لكن سيارتنا جيدة عادة مع ارتكازية منخفضة".

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تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، اعترف أوكون بأن استراتيجيته بالبقاء لفترة طويلة على إطارات "هارد" في باكو لم تعمل كما يجب.

فقال: "لم تنفع. علاوة على ذلك لم تكن الوتيرة حاضرة على تلك الإطارات في البداية، كنت أعاني كثيراً مع التماسك بشكل عام، ولم يكن بوسعي تحقيق ما يكفي من التقدم".

وأردف: "لم تكن تلك نتيجة جيدة. خضتُ جولات أفضل بكثير من هذه، لكن لدينا الجولة المقبلة لمحاولة تغيير الوضع".

لكن ألونسو كان مسروراً من سباقه في باكو، حيث استفاد من مشاكل الآخرين الذي تأهلوا أمامه.

فقال: "هذه هي باكو. مجدداً كانت التصفيات صعبة علينا لكن انطلاقة السباق كانت جيدة مع استراتيجية جيدة وسباق نظيف وقمنا بعض التجاوزات. أنا مسرور من المركز السابع".

واختتم: "ربما كنت أتوقع المزيد من الفرص. لأن السباق كان صعباً، والسيارات أكثر قساوة وبالكاد يمكنك رؤية المنعطفات في بعض نقاط الكبح".

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