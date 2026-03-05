سائقا أستون مارتن محدودان بـ 25 لفة في جائزة أستراليا لتجنب تلف أعصاب اليدين

كشف أدريان نيوي أن الاهتزازات الصادرة من محرك هوندا في سيارة "إيه.إم.آر26" شديدة للغاية لدرجة أنها تحد من عدد اللفات التي يمكن للسائقَين إكمالها دون المخاطرة بتلف الأعصاب في أيديهما.

وبدأت الشراكة الجديدة بين أستون مارتن وهوندا بداية كارثية خلال تجارب ما قبل الموسم، بعدما حدّت مشاكل الموثوقية المختلفة من خروج سيارة "إيه.إم.آر26" إلى الحلبة. وكان أبرز تلك المشاكل الاهتزازات المفرطة الصادرة من وحدة الطاقة، والتي كانت تتسبب في تلف بطارية المحرك بشكل متكرر إلى أن نفد مخزون الفريق من القطع الاحتياطية.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أستون مارتن وصلت إلى أستراليا وهي تتوقع فقط إكمال عدد محدود من لفات السباق قبل الاضطرار إلى انسحاب السيارتين.

وتحدث نيوي صباح اليوم الخميس عن الحجم الحقيقي لمشكلة الاهتزازات، معترفًا بأن السائقين فرناندو ألونسو ولانس سترول لا يستطيعان قيادة عدد كبير من اللفات المتتالية دون المخاطرة بإصابة أعصاب أيديهما.

حيث قال: "ما حققناه لهذا الأسبوع هو حل جرى اختباره على منصة الاختبار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد نجح في تقليل الاهتزازات التي تصل إلى البطارية بشكل كبير".

وأضاف: "لكن من المهم أن نتذكر أن مصدر الاهتزاز هو وحدة الطاقة نفسها، فهي بمثابة المضخم، بينما الهيكل هو المتلقي. الهيكل المصنوع من ألياف الكربون بطبيعته صلب جدًا ولا يحتوي على الكثير من التخميد، لذلك فإن انتقال الاهتزازات إلى الهيكل لم نحقق فيه أي تقدم حتى الآن".

وتابع: "هذه الاهتزازات تسبب بعض مشاكل الموثوقية، مثل سقوط المرايا وأمور مشابهة، ونحن نعمل على معالجتها. لكن المشكلة الأكبر بكثير هي أن الاهتزاز ينتقل في النهاية إلى أصابع السائق".

وأكمل: "فرناندو يشعر بأنه لا يستطيع قيادة أكثر من 25 لفة متتالية قبل أن يخاطر بتلف دائم في أعصاب يديه. أما لانس فيرى أن الحد الأقصى لديه هو 15 لفة فقط قبل الوصول إلى تلك المرحلة".

وأوضح نيوي أن الفريق سيضطر إلى تقليل عدد اللفات التي يقطعها خلال السباق بشكل كبير حتى يتمكن من معالجة مصدر الاهتزاز وتحسينه.

ورغم هذه المشاكل، يقول الفريق إنه متفائل بالإمكانيات الكامنة في السيارة، لكن عدم تحديد السبب الجذري لاهتزازات وحدة طاقة هوندا يعني أنه لا يوجد جدول زمني واضح لحل المشكلة بالكامل.