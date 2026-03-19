سؤال الأسبوع: هل يمكن لأي شيء إيقاف مرسيدس من الفوز بلقبي الفورمولا 1 في 2026؟

مع فوز مرسيدس بسباقين من السباقات الافتتاحية هذا العام - بالإضافة إلى سباق الصين القصير للفورمولا 1 في شنغهاي - يبدو أن السهام الفضية في طريقها لحسم اللقبين.

كانت تلك النتيجة الأكثر توقعاً في أولى السباقات: فقبل انطلاق موسم 2026 بوقت طويل، كانت مرسيدس تُعتبر المرشح الأبرز - ولا يوجد الكثير مما يشير إلى أن اللقبين لن يذهبا إلى براكلي هذا العام.

ومع ذلك، هل التفوق الذي يتمتع به فريق توتو وولف في بداية البطولة كافٍ فعلاً للابتعاد عن المنافسين هذا العام؟ يشارك فريقنا العالميين من الصحفيين آراءه معكم!

الفارق ليس كبيراً كما كان في 2014

فيليب كليرين، موقع موتورسبورت.كوم، النسخة العالمية:

أحاول أن أكون من الأشخاص الذين يرون نصف الكوب الممتلئ، ومع جلوسي هنا اليوم، هناك أسباب كافية تشير إلى أن فيراري وحتى مكلارين يمكنهما منافسة مرسيدس هذا العام.

نعم، كانت مرسيدس مهيمنة في الهواء النظيف، لكن الفارق ليس كبيراً كما كان في 2014، ونحن فقط في بداية ما سيكون سباق تطوير محموم في 2026، والذي سينطلق مع جائزة ميامي الكبرى في مايو.

إلى أي مدى ستؤثر الاختبارات الإضافية للتصدي لـ "خدعة" نسبة الانضغاط المشتبه بها لدى مرسيدس، على الفريق الفضي بدءاً من يونيو وما بعده؟ أعتقد ليس كثيراً، لكن فيراري يبدو أنها تعتقد خلاف ذلك.

إذا نظرنا إلى التقدم الذي أحرزته مكلارين خلال 2023 و2024، فمن المؤكد أننا لم نشهد بعد نهاية بطل العالم المدافع. أما فيراري، فلا زال لديها ما تثبته من حيث التطوير خلال الموسم، لكن جناحها الخلفي المقلوب، وجناح العادم، والجنيحات الانسيابية على نظام حماية رأس السائق "الهالو" تشير إلى أن مدير الفريق فريد فاسور والمدير التقني لويك سيرا قد أطلقا العنان للكثير من الإبداع والابتكار في مارانيللو، وهو أمر إيجابي.

القطار قد غادر المحطة

شتيفان إهلن، موتورسبورت.كوم ألمانيا

لا بشكل واضح.

ترسم البيانات من جولتيفي أستراليا والصين صورة واضحة جداً: تمتلك مرسيدس أفضلية كبيرة على المنافسين. يتفوق الفريق في التصفيات، كما أنه أيضاً قادر على الابتعاد بشكل حاسم خلال السباق. لا فرصة - حتى لفيراري. حتى الانطلاقات الضعيفة التي عانت منها مرسيدس حتى الآن والتزاحم في اللفات الأولى لا يمكن أن تخفي هذه الحقيقة.

ومع ذلك، أظهرت عطلة نهاية الأسبوع في الصين أيضاً أن مرسيدس ليست منيعة. حتى بعد تصفيات صعبة، لا زال جورج راسل قد ضمن المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بينما أنهى كيمي أنتونيلي سباق الصين القصير في المركز الخامس رغم بداية سيئة، وتسببه في حادثة، وتلقيه عقوبة 10 ثوانٍ. وهذا يقول الكثير - سواء عن قوة مرسيدس أو عن الاحتياطي الذي لا يزال يبدو مخفياً تحت الغطاء.

كما هو الحال الآن، يجب على فيراري والفرق الملاحقة الأخرى أن تأمل في مشاكل موثوقية إضافية لدى مرسيدس أو ترقيات كبيرة من جانبها تقلص الفارق بشكل كبير. وإلا، فقد يكون قطار البطولة قد غادر المحطة بالفعل.

المحطة التالية: لاودا درايف، براكلي، إنجلترا.

فقط مرسيدس يمكنها إيقاف مرسيدس

فيديريكو فاتوروس، موتورسبورت.كوم أمريكا اللاتينية

بعد سباقين فقط من موسم 2026، يبدو واضحاً للغاية أن الجهة الوحيدة القادرة على منع مرسيدس من الفوز باللقبين هذا العام هي… مرسيدس نفسها.

مكلارين وريد بُل خارج المعادلة إلى حد كبير. من المؤكد أن مكلارين لن تستمر في تسجيل حالات عدم الانطلاق، وسيتمكن أوسكار بياستري في النهاية من المشاركة في سباق، بينما من غير المرجح أن يتم التغلب على ريد بُل "عن جدارة"، كما قال أياو كوماتسو، من قبل هاس في كل حلبة هذا الموسم. سيتحسن الفريقان مع تقدم العام، لكننا لن نشهد عودة مشابهة لماكس فيرستابن في 2025.

هذا يترك فيراري كالفريق الوحيد الذي يبدو قادراً على منافسة مرسيدس هذا العام. وكلمة "يبدو" هي الأهم. فبينما يبدو كل من شارل لوكلير ولويس هاميلتون مرتاحين مع هذه السيارات الجديدة، وقد تمكنا أحياناً من تحدي راسل وأنتونيلي في ملبورن وشنغهاي، إلا أنهما في النهاية لم ينجحا - وبفارق كبير.

أشار فاسور بعد سباق الأحد قائلاً "كنا متأخرين بثمانية أعشار في ملبورن، وستة أعشار يوم الجمعة، وأربعة أعشار يوم السبت" عند الحديث عن الفارق مع مرسيدس. ومع ذلك، لا ضمانة أن فيراري ستواصل تقليص الفارق وتتقدم قبل سوزوكا. تشير البيانات التي تم جمعها خلال أول عطلتين من السباقات بالفعل إلى أن مرسيدس تعمل بمستوى من الهيمنة لم يُشاهد في السنوات الأخيرة، يذكّر ببداية عصر المحركات الهجينة، عندما لم تواجه مرسيدس أية منافسة حقيقية.

كل ذلك يقود إلى استنتاج واضح: فقط مرسيدس يمكنها إيقاف مرسيدس هذا العام. سيكون سباق التطوير مكثفاً بشكل خاص في ظل القوانين الجديدة، لذلك لا يمكن للفريق أن يسمح لنفسه بالركون إلى الراحة، ناهيك عن سوء تقدير مسار تطوير سيارته دبليو17. وفي الوقت نفسه، يجب أن تبقى الموثوقية مثالية، كما كانت حتى الآن. المشكلة التي واجهها راسل خلال القسم الثالث من التصفيات في الصين تذكير بأن لا أحد محصن بالكامل.

ومع ذلك، ومع فريق يتمتع بهذه الخبرة - وبهذا التعطش للعودة إلى القمة - يبدو من غير المرجح للغاية أن يتعثر الآن بعد أن أتيحت له الفرصة مرة أخرى لتحقيق سلسلة من الانتصارات في طريقه نحو موسم جديد من التتويج بالبطولة.

حتى المنافسة غير ممكنة

خوسيه كارلوس دي سيليس، موتورسبورت.كوم إسبانيا:

لقد رأينا هذا من قبل - إنها حالة أخرى لفريق يهيمن في بداية حقبة جديدة من القوانين، بينما يحاول المنافسون اللحاق به بشتى الطرق (من خلال المطالبة بتغيير القوانين أو ببساطة تقليده)، وعندما يفقد بعضاً من تفوقه، يكون الأوان قد فات بالفعل. كانت أفضلية مرسيدس واضحة حتى في سباق الصين القصير الذي بدا فيه أن فيراري قد تتفوق عليه، وحتى الآن حقق الفريق ثنائيات في كل سباق يوم الأحد.

كان هذا أحد آمال الفرق الأخرى (والمشجعين) - أن تؤثر مشاكل الموثوقية التي واجهتها الفرق الأخرى أيضاً على مرسيدس - لكنه حتى الآن تمكن من تجنبها، ولم يرتكب سائقوه أي أخطاء كبيرة (باستثناء أنتونيلي قبل بضع لفات من النهاية في الصين). من المحتمل ألا تنهي مرسيدس العام بأفضل سيارة، لأن فيراري ومكلارين وريد بُل من المتوقع أن تتقدم أيضاً. لكن بحلول ذلك الوقت، كما حدث من قبل، ستكون متقدمة بفارق كبير في البطولة.

وماذا عن الحرب؟ أو بالأحرى المنافسات؟ من ناحية، قد يؤدي الصراع بين سائقيها إلى منع اتساع الفارق في النقاط مع المنافسين بشكل كبير، وإذا حافظ أنتونيلي على مستواه وكرر أداءه في الصين، ستواجه مرسيدس معضلة فرض قوانينها الداخلية (قوانين البابايا؟ أم الفضية؟) أو إحياء ذكريات 2016 - رغم أنها حتى في ذلك العام فازت بسهولة بالبطولتين.

ومن ناحية أخرى، أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى إلغاء سباقين، ما سيمنح المنافسين وقتاً لتقليص الفارق، رغم أن قوانين "آودو" أو "ADUO" (القوانين التي تمنح المحرك المتأخر عن المحرك الأقوى، فرصة تطويرية إضافية) لا زالت بالانتظار - ومعذرة على التشاؤم، ربما عندما يدخل حيز التنفيذ، سيثبت أن نجاح مرسيدس هذا العام يتعلق بأكثر من مجرد المحرك.

لا يمكن تجاهل فيراري

خلدون يونس، موتورسبورت.كوم الشرق الأوسط:

مهمة مرسيدس قد لا تكون سهلة كما تبدو - أو على الأقل هذا ما نأمله!

لقد مرت الآن جولتان من موسم 2026، وعلامات الاستفهام تتطاير من جميع الاتجاهات. هناك من يرى أنها أفضل بداية ممكنة لحقبة جديدة، بينما يبدو البعض الآخر قلقاً بشأن التقلبات في موازين القوى، حيث تتقدم بعض الفرق وتتراجع أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك الانتقادات المستمرة من نجوم كبار مثل فيرستابن.

السؤال الأهم: هل ستواصل مرسيدس الهيمنة حتى نهاية الموسم؟

للوهلة الأولى، قد تبدو الإجابة واضحة: وتيرة سريعة (بل أسرع بوضوح من المنافسين)، ناتجة عن محرك قوي (معزز بنسبة انضغاط أعلى من المنافسين في ظروف السباق)، إلى جانب تطبيق ممتاز للطاقة الكهربائية.

علاوة على ذلك، تجب الإشادة بنظام التعليق والطريقة التي تتعامل بها السيارة ككل مع المنعطفات، ما ينعكس إيجاباً على إدارة الإطارات.

ومع ذلك، فإن من شاهد جولة الصين يدرك أن السهام الفضية ليست بعيدة عن المتناول تماماً: مخاوف الموثوقية التي ظهرت مع مشكلة سيارة راسل في التصفيات، وانخفاض مؤقت في الوتيرة خلال السباق الرئيسي على الإطارات القاسية "هارد"، إضافة إلى وجود سائق لا يزال يُعتبر شاباً وبالتالي فإنه عرضة لأنواع مختلفة من الأخطاء (رغم موهبته التي لا جدال فيها).

علاوة على ذلك، تبدو فيراري حالياً كحصان أسود حقيقي بكل معنى الكلمة: في حال نجح الفريق في تحسين وتيرة السباق مع تقدم الموسم، فإن السكوديريا ستشكل تهديداً لا يمكن تجاهله، خاصة عند الأخذ في الاعتبار انطلاقاتها الصاروخية وحقيقة أن كلا السائقين يبدوان مرتاحين خلف المقود.

والأهم من ذلك، هناك تشديد في القوانين قادم بحلول الصيف، سيعدل قوانين نسب الانضغاط في المحركات، مما سيضيف تحديات إضافية لفريق توتو وولف.

لنكن واقعيين: مرسيدس هي الأقوى حالياً، لكن المهمة ليست سهلة كما تبدو - أو على الأقل هذا ما نأمله.

جورج راسل وكيمي أنتونيلي

إيوان غيل، أوتوسبورت:

من الآمن الافتراض أن لقب الصانعين هذا الموسم سيتجه إلى لاودا درايف، براكلي.. لكن هيمنة السهام الفضية في بداية الموسم قد تتبلور بطريقة تمنع تحقيق ثنائية البطولة بحلول نهاية الموسم.

يبدو أن راسل وأنتونيلي في معركة خاصة على لقب السائقين - حيث يواصل الإيطالي الإبهار، حيث لا يتأخر سوى بفارق أربع نقاط فقط بعد أول جولتين، مما يبقي زميله تحت الضغط.

لكن ذلك قد يكون عاملاً يمنح الآخرين الأمل، خاصة ثنائي فيراري هاميلتون ولوكلير.

لنأخذ عام 2025 كمثال وهيمنة مكلارين. مع وجود سائقين قويين مثل لاندو نوريس وبياستري، كان الثنائي يخطفان النقاط من بعضهما البعض باستمرار بينما كان الفريق في قمة أدائه.

وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي تمكن فيه ريد بُل وفيرستابن من حل مشاكلهما، سمحت سلسلة نتائج قوية بعد العطلة الصيفية للهولندي بإنهاء العام بعدد انتصارات أكثر من ثنائي مكلارين بشكل فردي، وأنهى البطل أربع مرات الموسم بفارق نقطتين فقط عن الفائز باللقب، لاندو نوريس.

إذا فرض راسل خبرته وهيمنته على أنتونيلي قبل عطلة أغسطس التقليدية، فإن الثنائية ستكون في متناول مرسيدس.

ولكن إذا تمكن أنتونيلي من مجاراة البريطاني سباقاً بعد سباق، وتمكنت فيراري من تطوير سيارة إس إف-26 بسرعة - كما يمكن أن يحدث في بداية حقبة قوانين جديدة - فقد لا يكون لقب السائقين سهلاً كما كان متوقعاً في البداية.