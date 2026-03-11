سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

وحدات طاقة جديدة بتوازن يقارب 50/50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، وقود مستدام، أنظمة انسيابية نشطة، أوضاع مختلفة مثل وضع التجاوز والوضع المستقيم وغيرها. لقد تغيرت الفورمولا واحد بشكل كبير خلال الفترة الشتوية، وكان من الطبيعي أن يثير ذلك الجدل.

فقد اشتكى العديد من السائقين من القوانين الجديدة، بينما يخشى بعض المراقبين أن تصبح السباقات معقدة للغاية بالنسبة للجماهير.

لكن هل ذهب منظمو البطولة بعيداً جداً في إضافة هذا القدر من التعقيد دفعة واحدة؟ وهل تخاطر الفورمولا واحد بإرباك جمهورها؟

يقدم عدد من كتاب شبكة موتورسبورت العالمية آراءهم حول هذا الموضوع.

من الصعب متابعة ما يحدث

ستيفان إيلِم من النسخة الألمانية لموقعنا موتورسبورت.كوم:

نعم، القوانين الجديدة للفورمولا واحد معقدة للغاية ومبالغ في تعقيدها. حتى الأشخاص داخل الرياضة يجدون صعوبة في فهم جميع الترابطات التقنية، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة بلا إجابة - حتى داخل الفرق نفسها

على سبيل المثال، كانت الفرق الزبونة التابعة لفريق مرسيدس تحاول منذ التجارب التأهيلية في ملبورن فهم شيء واحد: ماذا يفعل فريق مرسيدس المصنع بشكل مختلف؟ ببساطة لا يستطيعون تفسير ذلك

ويرى أن صورة الفورمولا واحد العامة تأثرت أيضاً.

الكثير من المقابلات تدور الآن تقريباً بالكامل حول إدارة الطاقة: كم مقدار الطاقة المتاح، وكيف يتم استخدامه، ولماذا يحد ذلك من السائقين على الحلبة. لكن من خلال صور البث التلفزيوني يصعب فهم ما يحدث فعلاً، لأن العمليات المختلفة شبه مستحيلة التفسير بطريقة بسيطة وسهلة الفهم

المشكلة الأساسية هي أن القوانين الجديدة للفورمولا واحد صُممت أساساً لجذب شركات صناعة السيارات. ومن هذه الناحية نجحت الخطة: فقد انضمت آودي وجنرال موتورز إلى البطولة، وعادت هوندا أيضاً

لكن خارج دائرة المهندسين، لا يوجد الكثير من الأطراف المهتمة فعلاً بالتركيز المتزايد على التقنيات الهجينة في السيارات. معظم السائقين يعتبرون هذه التقنية سيئة ويقولون أنهم بالكاد يتعرفون على سباقات الفورمولا واحد بعد الآن

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

يصل هذا الشعور أيضاً إلى الجماهير. بعضهم ببساطة لا يستطيع الارتباط بالفورمولا واحد الجديدة، لأن الكثير تغير بسرعة كبيرة، وليس بالضرورة نحو الأفضل. في هذه المرحلة، بالكاد يستطيع أي شخص متابعة ما يحدث فعلاً

توقفوا عن التذمر… الفورمولا واحد رياضة تقنية بطبيعتها

من جانبه، يرى إيد هاردي من أوتوسبورت أن الشكوى من التعقيد ليست مبررة.

من فضلكم سامحوا الرياضة الأكثر تقنية في العالم لأنها تقنية فعلاً! هل بدأنا الآن فقط ندرك أن الفورمولا واحد كانت دائماً بطولة هندسية؟!

إذا فكرتم في الأمر، فإن لقب الفورمولا واحد خلال 76 عاماً من تاريخها كان يُحسم غالباً بواسطة أفضل مصمم سيارات، وليس دائماً أفضل سائق

هذا أمر طبيعي تماماً، لأنه يضيف إثارة إلى مشاهدة الفورمولا واحد وهي تدفع حدود ما يمكن تحقيقه. وهذه المرة يتعلق الأمر بالمزيد من السباقات الكهربائية

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

كما اعتبر أن الجماهير يجب ألا تتسرع في الحكم.

بالنسبة للأجزاء التي قد لا يفهمها البعض، لا شيء يمنعهم من البحث أكثر لمعرفة تفاصيل القوانين الجديدة. سيكون من المتسرع تجاهل ذلك

عندما كنت في السابعة من عمري وبدأت مشاهدة الفورمولا واحد، لم أفهم فجأة كيف يعمل محرك الاحتراق الداخلي أو كيف يعمل السحب الهوائي. هذه أمور نتعلمها مع الوقت

كان السباق في أستراليا جيداً بالفعل. لم يكن مثالياً – بداية السباق كانت فوضوية – لكن المعارك على الحلبة جعلتني لا أستطيع إبعاد عيني عن الشاشة

ربما نعم… لكن أليس هذا ما طلبناه؟

أما خوسيه كارلوس دي سيليس من النسخة الإسبانية لموقع موتورسبورت فيرى أن الصورة أكثر تعقيداً.

أولاً وقبل كل شيء، هذه ليست الفورمولا واحد التي أريدها، وبالتأكيد ليست مثالية. لكنني أعتقد أن السباق الأول بهذه القوانين كان ممتعاً، وربما أكثر من معظم سباقات 2025

كان هناك الكثير من التجاوزات، أليس هذا ما كانت الجماهير تطلبه منذ سنوات؟ نعم، التجاوزات تبدو مصطنعة إلى حد ما، لكن نظام دي آر إس كان كذلك أيضاً – بل كان أكثر قابلية للتوقع

إذا سألتني، أعتقد أن الفورمولا واحد ذهبت بعيداً في مسألة الطاقة الكهربائية. أحياناً يسمح السائق لنفسه بأن يتم تجاوزه في نقطة من الحلبة حتى يتمكن من التجاوز في النقطة التالية، وهذا يتعارض مع روح المنافسة

لويس هاميلتون، فيراري وغابريل بورتوليتو، أودي الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images



لكن ربما ستكون هناك حلبات تقل فيها أهمية إدارة الطاقة مقارنة بما حدث في حلبة ألبرت بارك، وربما يكون العرض مختلفاً. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل إصدار حكم نهائي

كما أشار إلى ضرورة تحسين الشرح للجماهير.

ربما كان من الأفضل إدخال كل التغييرات دفعة واحدة بدلاً من تدريجياً، لكن على إدارة الفورمولا واحد تحسين الرسوم التوضيحية خلال السباقات حتى لا يشعر المشجعون أنهم لا يفهمون ما يحدث

تبدو معقدة… لكن أعطوها الوقت

يقول فيديريكو فاتوروس من شبكة موتورسبورت في أمريكا اللاتينية:

لنكن واضحين: هذه هي الفورمولا واحد، ومن المفترض أن تكون معقدة

ما يريد المشجعون رؤيته هو أفضل السائقين والفرق في العالم وهم يحاولون السيطرة على تحديات قد يفشل كثيرون غيرهم في التغلب عليها

لكنه اعترف بأن التعقيد قد يكون كبيراً.

مع ذلك، يبدو أن القوانين الجديدة ربما ذهبت بعيداً في التعقيد. هذا ما يعتقده العديد من الجماهير، وعدد من السائقين قالوا ذلك بوضوح

وأشار إلى تعليق سائق مكلارين لاندو نوريس بعد التجارب التأهيلية في ملبورن.

عليك أن تنظر إلى عجلة القيادة كل ثلاث ثوانٍ لترى ما الذي سيحدث

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

لكن من المعروف أيضاً أن حلبة ألبرت بارك ربما كانت إحدى أسوأ الحلبات لاستضافة الظهور الأول لهذه القوانين الجديدة بسبب طبيعتها التي تستهلك الطاقة

من المتوقع أن تتحسن الأمور مع مرور الوقت عندما تجمع الفرق مزيداً من البيانات ويتعلم السائقون كيفية التعامل مع هذه السيارات الجديدة

على الفورمولا واحد التفكير في المستقبل

يرى كين تاناكا من النسخة اليابانية لموقع موتورسبورت أن القوانين الجديدة تجمع بين التعقيد الضروري وغير الضروري.

تحتوي قوانين 2026 في الفورمولا واحد على مزيج من التعقيد الضروري والتعقيد غير الضروري

وأوضح: التعقيد الضروري يتعلق بالجانب التقني. هذا الموسم أصبح التوازن بين قوة المحرك والطاقة الكهربائية متساوياً تقريباً، ما يجعل إدارة الطاقة أكثر أهمية بكثير

وحدة طاقة هوندا "آر.آي626اتش" الصورة من قبل: Honda

تعمل السيارات أساساً على الطاقة الموجودة في الوقود، لكن عندما تتباطأ السيارة يتم التخلص من الطاقة الحركية على شكل حرارة عبر المكابح. إذا أمكن تحويل هذه الطاقة إلى كهرباء بدلاً من إهدارها، فسيقل استهلاك الوقود. وهذا أمر مهم للغاية

كما أن الوقود المستدام المستخدم هذا الموسم مكلف للغاية، ولذلك فإن إدارة الطاقة بكفاءة لتجنب إهدار الوقود تصبح مسألة حاسمة

لكن تاناكا يرى أيضاً أن بعض العناصر تزيد التعقيد بلا ضرورة.

التعقيد غير الضروري يظهر في كثرة الأنظمة مثل الانسيابية النشطة وأوضاع التعزيز والتجاوز. ربما كان من الصعب على الجماهير فهم ما يحدث

قد تكون هذه القوانين معقدة جداً، خصوصاً للمشجعين الجدد. لكن تعقيد تقنيات وحدات الطاقة أمر ضروري من أجل المستقبل

هذا ما كانت عليه الفورمولا واحد دائماً

أما أوليغ كاربوف من النسخة العالمية لموقع موتورسبورت فيرى أن ما يحدث ليس جديداً.

لطالما كانت الفورمولا 1 معقدة - بل أصبحت أكثر تعقيداً مع مرور الوقت - لأنها تستمر في دفع حدود التقنيات الجديدة. من هذه الناحية، لا يوجد شيء جديد أو غير عادي فيما يحدث الآن.

من العدل القول أن بعض تعقيدات إدارة الطاقة قد تكون مربكة للمشجع العادي، لكن يمكن أيضاً القول أن ذلك جزء من الدخول في حقبة جديدة.

في الواقع، هذا المشجع العادي - الذي يشكل إلى حد ما تسعة من كل عشرة أشخاص يشاهدون السباقات، إن لم يكن أكثر - ربما لم يفهم بالكامل العديد من الجوانب الأخرى في العالم التقني للفورمولا 1 أيضاً.

والحقيقة أن هذا التعقيد كان دائماً جزءاً من جاذبية الفورمولا 1. كما أن التعليقات الساخرة من بطولات سباقات أخرى الآن - التي تشير إلى أنها تدور حول السباقات النقية - تفوّت الفكرة.

الفورمولا 1 مختلفة: السيارات المبالغ في هندستها والمكلفة للغاية والتي تمثل أحدث التقنيات هي جزء أساسي من سحرها. والفورمولا 1 2026 هي ببساطة الخطوة التالية، حيث تقوم البطولة بما قامت به دائماً في أفضل حالاتها.

ولا شيء من هذا التعقيد يمنع شخصاً من تشغيل التلفاز ومشاهدة السباق. بل يمكن القول أنه ليست هناك حاجة كبيرة لشرح كل طبقة إضافية من التعقيد، لأن الفكرة الأساسية تبقى نفسها: أفضل السائقين في أسرع السيارات سيفوزون.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

نعم، السائقون يشتكون، وهذا ما يدفع الآن الكثير من السلبية حول القوانين الجديدة. لكن لو لم يفعلوا ذلك، ربما لم تكن لتلاحظ فرقاً كبيراً، باستثناء أن فرص التجاوز قد تصبح أكثر تكراراً - وهو بصراحة ليس أمراً سيئاً.

بالنسبة للمشجع العادي، لا ينبغي أن يحدث ذلك فرقاً كبيراً على أي حال، لأن جودة العرض هي ما يهم أكثر. علينا ألا ننسى أن السائقين سيشتكون دائماً.

لقد اشتكوا عندما كانت إطارات بيريللي في البداية لينة جداً - ثم اشتكوا بعد بضع سنوات عندما أصبحت متينة للغاية. وكان آخر مرة حدث فيها احتجاج صاخب بهذا الشكل عندما أدخل الاتحاد الدولي للسيارات نظام هالو لحماية رؤوس السائقين.

وسيقر بعضهم الآن بأنه لم يكن فكرة سيئة بعد كل شيء. من الجيد الاستماع إلى السائقين - لكن هذا لا يعني أن الفورمولا 1 يجب أن تتبع كل ما يقولونه.

أخبرونا آراءكم في التعليقات!