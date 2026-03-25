سؤال الأسبوع: إلى متى ستتواصل أزمة فريق أستون مارتن الحالية؟

نظرًا لكيفية سير بداية الحقبة الجديد لمشروع أستون مارتن وهوندا، فإن مجرد إنهاء سباق جائزة اليابان الكبرى - حتى لو بسيارة واحدة فقط - يمكن اعتباره نجاحًا للفريق الذي يمر بأزمة. ومع ذلك، فإن طموحات الفريق أكبر بكثير - فليس سرًا أن لورانس سترول يريد رؤية الفريق يفوز بالسباقات والبطولات، وفي أقرب وقت ممكن. لكن في الوقت الحالي، يبدو من غير الواقعي أن يتم حل جميع المشاكل التي يواجهها أستون مارتن وهوندا في المستقبل القريب. لكن ما هو الإطار الزمني المحتمل للتعافي؟

لا نعرف بعد مدى جودة سيارة إيه.أم.آر26 الحقيقية

روبرتو تشينشيرو، موتورسبورت.كوم إيطاليا:

لا شك أن أزمة شراكة أستون مارتن-هوندا كانت أكبر مفاجأة سلبية في هذا الجزء الأول من الموسم. وجد الفريق الذي كان يطمح للانضمام إلى النخبة نفسه في آخر الترتيب، إلى جانب الوافد الجديد كاديلاك.

اتضح سريعًا أن المشاكل الرئيسية تعود إلى التأخر الكبير في وحدة الطاقة من هوندا، وهو عامل يعقّد الوضع كثيرًا، لأن التدخل في المحركات يستغرق دائمًا وقتًا طويلًا. في مثل هذا السيناريو الصعب، يمثل نظام "إيديو" أو ADUO [فرص التطوير والتحديثات الإضافية] طوق نجاة محتمل، حيث سيسمح لمهندسي هوندا بالعمل على وحدة الطاقة ضمن أطر زمنية أقصر.

لكن يبقى سؤالان أساسيان: هل لدى المهندسين اليابانيين الحلول اللازمة لرفع مستوى وحدة الطاقة إلى أداء مقبول؟ والأهم، كم من الوقت سيستغرق ذلك؟

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

بشكل واقعي، من الصعب تخيل أن أستون مارتن ستنافس الفرق المتصدرة في 2026، لكن قد نرى فرناندو ألونسو ولانس سترول يعودان تدريجيًا إلى المراكز المتقدمة في النصف الثاني من الموسم، وربما دخول المراكز العشرة الأولى - بشرط أن تستفيد هوندا من نظام ADUO بالشكل الصحيح.

ويبقى هناك سؤال أخير يتعلق بقدرة السيارة نفسها. حتى الآن، لا يمكن الحكم على مشروع أدريان نيوي: فالعجز الكبير في المحرك يجعل من الصعب تقييم الإمكانات الحقيقية لـ سيارة إيه.أم.آر26. في الوضع الحالي، يبدو أن هذا هو أقل ما يقلق الفريق، لكن سيأتي وقت يجب فيه على السيارة نفسها إثبات قدراتها.

قد يكون الحل أقرب مما نعتقد - إذا لم تتحول الأمور إلى تبادل اتهامات

كين تاناكا، موتورسبورت.كوم اليابان:

غالبًا ما يُقال أن السبب الجذري للمشكلة الحالية يعود إلى هوندا. صحيح أن مصدر الاهتزازات هو المحرك الذي تصنعه هوندا، وهذا ما اعترفت به الشركة نفسها. لكن المحركات بطبيعتها تولد اهتزازات. وإذا لم تكن هذه الاهتزازات خارج الحدود المقبولة، فيجب التعامل معها من خلال التكامل مع هيكل السيارة.

في الواقع، لم تكن هناك شكاوى كبيرة من الاهتزازات عندما كان محرك هوندا يُستخدم من قبل ريد بُل حتى العام الماضي. ولو كانت مستويات الاهتزاز غير طبيعية، فمن المنطقي أن يتم اكتشافها خلال مرحلة التطوير.

وحدة طاقة هوندا

لكن هذا لا يعني أن هوندا بلا مسؤولية، ولا يعني تحميل أستون مارتن اللوم أيضًا. على الأرجح، عندما تم دمج مكونات طُورت بشكل منفصل - كل منها بهدف تحقيق أقصى أداء - ظهرت تأثيرات سلبية غير متوقعة.

إذا تحولت الأمور إلى تبادل اتهامات، فإن الإجابة على سؤال "إلى متى ستستمر الأزمة؟" ستكون: إلى أجل غير مسمى. أما إذا تمكن الطرفان من العمل معًا بشكل صحيح، فقد يأتي الحل أسرع مما نتوقع.

لا يوجد حلّ سريع لمشاكل مترابطة

ستيوارت كودلينغ، أوتوسبورت:

الفوضى التي تجد أستون مارتن نفسه فيها غريبة للغاية. وكما كان الحال مع شراكة هوندا السابقة مع مكلارين في بداية الحقبة الهجينة، لا توجد طريقة سهلة لفصل مشاكل وحدة الطاقة عن مشاكل الهيكل.

نعم، يمكنك إلقاء اللوم على هوندا، لكن مكلارين لم تبدأ في التحسن إلا بعد الانفصال، عندما كشف الانتقال إلى مزود محركات آخر عن مشاكل الهيكل. وبالمثل، تبقى سيارة إيه.أم.آر26 - رغم كونها مثيرة تقنيًا - لغزًا.

جوناثان ويتلي، مُدير فريق ساوبر ولورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

في ظل الإدارة السابقة، كان الفريق الحالي لأستون مارتن بارعًا في تحقيق نتائج كبيرة بموارد محدودة. أما الآن فالوضع معكوس، حيث يقوم المالك لورانس سترول بإنفاق الأموال على تعاقدات كبيرة ثم يستغني عنها بسرعة عندما لا تأتي النتائج سريعًا.

حقيقة أن سترول اضطر مؤخرًا لنفي وجود تغييرات إدارية جديدة تشير إلى أن المزيد من التغييرات قد تكون قادمة. لكن تغيير الأشخاص لن يحلّ المشاكل الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحرك ضعيف الأداء وسيارة لا يمكن تقييمها بشكل صحيح بسبب عدم قدرتها على تحقيق وتيرة سباق مستقرة.

الأزمة ستتواصل طوال موسم 2026

فيديريكو فاتوروس، موتورسبورت.كوم أمريكا اللاتينية:

لنكن واقعيين: يبدو أن موسم 2026 قد ضاع بالنسبة لشراكة أستون مارتن-هوندا من حيث النتائج. بناءً على ما رأيناه في أول سباقين، سيحتاج الفريق إلى إنجاز استثنائي للخروج من هذا المأزق خلال الموسم الحالي.

لا شك أن أستون مارتن من ناحية الهيكل وهوندا من ناحية المحرك يحققان تقدمًا، لكنهما لا يزالان بعيدين عن تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء. التقدم التدريجي شيء، وسدّ فجوة كبيرة شيء آخر.

هوندا، تحديدًا، مقيدة بالقوانين ولا يمكنها حل مشاكلها بسرعة كافية لإنتاج وحدة طاقة تنافسية خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. وحتى لو تحسنت الموثوقية، فهذا لن يكون كافيًا لتحسين الأداء بشكل كبير.

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وحتى لو تحقق تقدم مفاجئ، تبقى هناك علامات استفهام حول الهيكل. قد يكون نيوي واثقًا من الإمكانات المستقبلية، لكن هذه الإمكانات تحتاج وقتًا لإثبات نفسها.

كل هذا يشير إلى أن أستون مارتن ليست في أزمة قصيرة، بل في بداية عملية إعادة بناء طويلة ومعقدة قد تستمر طوال موسم 2026.

عدة أشهر... على الأقل

خوسيه كارلوس دي سيليس، موتورسبورت.كوم إسبانيا:

يمكن تلخيص مشاكل أستون مارتن في ثلاثة عوامل. من جهة، موثوقية محرك هوندا، ومن جهة أخرى أداء وحدة الطاقة. وهذا لن يُحل قبل تطبيق نظام ADUO (والذي، بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية، قد لا يأتي قبل منتصف يونيو). ومع ذلك، إذا تمكنت هوندا من حل مشاكلها بحلول ذلك الوقت، فقد يظهر العامل الثالث.

صرّح نيوي بوضوح أن السيارة، من الناحية الانسيابية، ستكون في المركز الخامس على الشبكة، لكن ذلك لم يتم إثباته بعد. وإذا تبيّن، بعد إصلاح المحرك، أن هناك أيضًا نقصًا تقنيًا في السيارة (عند العمل مع وحدة الطاقة)، فإن الجدول الزمني سيكون أطول. في الواقع، سنحتاج لمعرفة كم سيستغرق ذلك، لأنه بحلول وقت الحل، قد يكون من الأفضل التركيز مباشرة على عام 2027.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وفالتيري بوتاس، كاديلاك الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ربما يكون النهج الأفضل هو التركيز على تسجيل النقاط في النصف الثاني من العام والأمل في منصات تتويج (وانتصارات؟) في 2027. نعم، قد يبدو هذا متشائمًا، لكن نيوي اعترف دائمًا بأنهم متأخرون أربعة أشهر عن الجدول الزمني لأن أول سيارة دخلت نفق الرياح في أبريل 2025، واعترف ألونسو بعد سباق الصين بأن الأمر سيستغرق "ثلاثة أو أربعة أشهر" للخروج من مؤخرة الشبكة. في هذه النقطة، أميل إلى الاتفاق معهم.

قد يبقون عالقين... حتى 2030

إد هاردي، أوتوسبورت:

ما أصبح واضحًا مؤخرًا هو أن أستون مارتن لن تحقق هدفها الذي تم الحديث عنه سابقًا بالفوز بالسباقات في 2026، قبل المنافسة على الألقاب في 2027. لأنه إذا علمتنا الجولات الافتتاحية من هذا الموسم شيئًا، فهو أن مشروع أستون قد تعرض لانتكاسة لعدة سنوات بسبب حجم المشاكل التي يواجهها.

ولا تقتصر هذه المشاكل على جانب المحرك فقط – فمتى سيستقر الفريق في هيكل إداري واضح؟ أصبح واضحًا منذ البداية أن نيوي لم يكن مناسبًا لمنصب مدير الفريق، من رفضه حضور المؤتمرات الصحفية – حيث كان غالبًا ما يرسل سلفه كراك – إلى عدم تواجده حتى في الصين رغم أن فريقه كان يمرّ بأزمة. وإذا انضم جوناثان ويتلي، فلن يكون ذلك قريبًا.

سيارة لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

ويرجع ذلك إلى حاجته لقضاء فترة "إجازة إلزامية" بعد خروجه المفاجئ من آودي، وأعتقد أنه فقط عند استقرار الهيكل الإداري، يمكن للفريق أن يبدأ فعليًا في التقدم. على الورق، يبدو أن أستون مارتن تمتلك كل الأدوات اللازمة للمنافسة في المقدمة، لكن هل هذا صحيح فعلاً؟

هناك شكوك، وهذا يذكّر بما حدث مع مكلارين عندما كانت تستخدم محرك هوندا، حيث اعتقدت أن معظم المشاكل في المحرك، قبل أن تكتشف لاحقًا أنها أعمق من ذلك. استغرق فريق ووكينغ حوالي 10 سنوات ليعود إلى القمة، لذلك، رغم أن أستون قد تحقق النجاح في النهاية، أخشى أن ذلك لن يحدث قبل تغييرات القوانين في ثلاثينيات هذا القرن!