فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

"سأغرق نفسي بالميلاتونين": أنتونيللي يعترف بأنه قاد "بتوتر" و"إرهاق" مع اقترابه من لقب الفورمولا 1

أثّر المرض والحديث المتواصل عن لقب الفورمولا 1 وضعف التماسك سلبًا على كيمي أنتونيللي خلال تصفيات جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 01-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

يأمل كيمي أنتونيللي تجاوز التصفيات المخيبة للآمال في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى من خلال الحصول على قسط جيد من النوم، لكنه اعترف بأن التوتر المرتبط بالمنافسة على لقب الفورمولا 1 دفعه إلى القيادة بقدر من الشد العصبي الذي لم يكن يرغب فيه.

وكان السائق الإيطالي قد سجّل زمنًا أبطأ بفارق 0.001 ثانية فقط من لاندو نوريس، صاحب أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة في وقت سابق من اليوم، لكنه بدا خلال التصفيات متأخرًا بخطوة عن زميله في مرسيدس جورج راسل، ولم يتمكن من بلوغ مستوى الثقة المطلوب طوال الحصة.

واعتمد أنتونيللي خلال التصفيات لفات تحضيرية إضافية، إذ كان يضيف لفة قبل بدء محاولته المسجلة بهدف رفع درجة حرارة إطاراته، لكن قرار راسل التخلي عن هذه اللفة في محاولته الأخيرة بالقسم الثالث من التصفيات أوصل السائق البريطاني إلى مشارف قطب الانطلاق الأول. وبعد ذلك، تمكن لويس هاميلتون من التفوق على زميله السابق بفارق 0.009 ثانية فقط في نهاية الحصة، ليحصد أول قطب انطلاق أول له مع فيراري، والـ105 في مسيرته بالفورمولا 1.

وفضلًا عن ذلك، اضطر أنتونيللي إلى التعامل مع المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، إذ غاب عن الالتزامات الإعلامية يوم الخميس بسبب الحمى، لكنه بدأ يتعافى تدريجيًا مع تقدم الأيام. وأوضح أنه لا يزال بعيدًا عن أفضل حالاته ويفتقر إلى الطاقة، كما يشعر بأن الأسئلة المتكررة بشأن لقب الفورمولا 1 جعلته أكثر توترًا قليلًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح أنتونيللي: "أشعر بإرهاق شديد، فلم أتعافَ تمامًا بعد، وبصراحة لم تكن عطلة نهاية أسبوع سهلة".

وأضاف: "كنت بالتأكيد أكثر توترًا من المعتاد، خصوصًا عندما تستمر في سماع الأمر نفسه أينما ذهبت، وفي أي وقت من اليوم. والناس يخبرونني بأن الأمر حُسم بالفعل، وبما أنني أعرف نفسي، فقد حاولت تجاهل هذه الضجة قدر الإمكان".

وأكمل: "لكن الأمر لم يكن سهلًا، وبالتأكيد كنت أكثر توترًا قليلًا اليوم. ومع ذلك، شعرت بأن أدائي كان مقبولًا في القسم الثاني من التصفيات، خصوصًا على الإطارات المستعملة، لكنني واجهت صعوبة في القسم الثالث مع الإطارات الجديدة في تجميع لفة جيدة والعثور على التماسك المطلوب".

ثمّ تابع: "لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة غدًا، فما زلت في المركز الرابع، كما أننا احتفظنا بمجموعة من الإطارات الجديدة، لذا آمل أن نتمكن من استخدامها والتقدم إلى الأمام".

وأوضح أنتونيللي أن المرض الذي عانى منه في وقت سابق من الأسبوع كان "شديدًا جدًا، إذ أصبت بحمى مرتفعة ومشكلات في المعدة"، لكنه يعاني الآن ببساطة من قلة النوم. وأشار إلى أن ذلك دفعه إلى ارتكاب أخطاء في مختلف لفاته، وربما جعله يقود دون استغلال كامل قدراته، مكتفيًا بتسجيل لفة تصفيات جيدة تضمن له مركزًا مناسبًا.

وعند الحديث عن خطته لسباق يوم الأحد، رأى أن مرسيدس قد لا تتمكن من مجاراة فيراري على صعيد وتيرة السباق طوال اللفات الـ71، لكنه يأمل ببساطة في اجتياز المنطقة الضيقة عند المنعطف الأول دون مشكلات، قبل خوض بقية مجريات الجائزة الكبرى.

وأضاف: "المسافة طويلة حتى المنعطف الأول، لذلك سيكون من المهم الانطلاق بشكل جيد، وآمل أن نتمكن من كسب مركزين".

وأكمل: "بالطبع، علينا أيضًا تجنب الوقوع في المشكلات، لأن المنعطف الأول يكون صعبًا دائمًا، لكنني أعتقد أننا سنحظى بفرصة جيدة للتقدم إذا انطلقنا بشكل جيد. لا أعتقد أن وتيرة السباق لدينا تضاهي فيراري حتى الآن، لكنني أرى أننا قادرون على تقديم أداء جيد".

وأردف: "أعتقد أن الإرهاق كان عاملًا مؤثرًا جدًا اليوم، لكنني أيضًا لم أتمكن فعليًا من تجميع اللفة بالشكل المطلوب. ارتكبت الكثير من الأخطاء هنا وهناك، ولذلك أشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال، لكنني سأحاول النوم جيدًا الليلة".

ثمّ تابع: "أدرك أنني لم أكن أقود بشكل جيد. كنت أشعر بذلك حتى قبل انطلاق التصفيات، ولم أكن في حالة جيدة، كما شعرت بانخفاض مستوى طاقتي. لا أقول ذلك كعذر، لكن من المؤكد أن هذا لم يكن أفضل أداء لي. سأغرق نفسي بالميلاتونين، وآمل أن أنام لعشر ساعات كاملة. سأحاول الاسترخاء قدر الإمكان. لقد وصلت عائلتي للتو، وسيكون من الرائع وجودهم هنا".

واختتم بالقول: "سأحاول الابتعاد عن كل شيء قدر الإمكان، ثم أذهب إلى النوم، وبعدها سأكون مستعدًا ليوم غد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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