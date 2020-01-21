زيادة 228 بالمئة لأعداد متابعي الفورمولا واحد في الشرق الأوسط خلال 2019

تمّ الكشف عن الإحصائيات الإجمالية لموسم 2019 المنصرم في الفورمولا واحد.

وشهدت البطولة زيادة في أعداد الجمهور الإجماليّ طوال موسم 2019، حيث وصلت إلى 1.922 مليار متابع إجمالي، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2012.

يمثل ذلك زيادة قدرها 9 بالمئة عن الموسم الماضي، وهذا هو الموسم الثالث على التوالي لناحية الزيادة المتواصلة.

وبقيت الأسواق الخمسة الأساسية الكبرى ضمن مراكزها حيث قدمت أكثر من 100 مليون متابع، بينما شهدت أسواق أخرى نمواً ملحوظاً، لعل من بينها بولندا بسبب عودة روبرت كوبتسا بنسبة هائلة قدرها 256 بالمئة.

أما المنطقة الأخرى التي شهدت زيادة "هائلة" فكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة قدرها 228 بالمئة خاصة بعد انتقال حقوق البث في المنطقة إلى مجموعة "أم.بي.سي" وتبنيها سياسة النقل المجاني لجميع المتابعين.

من جهة أخرى، تقول الفورمولا واحد أن منصاتها الإعلامية ستواصل كونها الأسرع نمواً من أيّ فئات رياضية أخرى كبيرة، مع 24.9 مليون متابع لمنصاتها على فيسبوك، تويتر، إنستاغرام ويوتيوب وبزيادة قدرها 32.9 بالمئة.

كما أن التفاعل ازداد بشكل ملحوظ عبر المنصات الأربع حتى 82 بالمئة.

حيث قال فرانك آرذوفر مدير الترخيص والقسم الرقمي: "تمتلك الرياضة أهمية ثقافية، وستبقى على الدوام أحد أهم ما يجذب الجمهور الشاب".

وأكمل: "علينا فقط السماح للجمهور الجديد بخوض التجربة، على المنصات والأجهزة التي يمضون وقتهم عليها".

واختتم: "منذ 2017، 62 بالمئة من جمهورنا تحت عمر الـ35 عاماً. نعتقد أنه أن ذلك أمر رائع بالنسبة لشركائنا، للمروجين، الرعاة وناقلي البثّ - جميعهم تجمعهم مصلحة واحدة بتوسيع قاعدة جمهور الفورمولا واحد".