زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"

كان من المفترض أن تعود جائزة هولندا الكبرى إلى روزنامة الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 35 عامًا في 3 مايو الحالي، قبل أن يتمّ إلغاء السباق بسبب أزمة "كوفيد-19".

وكانت هولندا قد حظرت جميع الأحداث العامة الضخمة حتّى سبتمبر المقبل، لكنّ الفورمولا واحد لا تزال تأمل إقامة عددٍ من السباقات الأوروبيّة من دون حضور جمهور في الفترة الصيفيّة.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لامرز أنّ الحلبة لن تستضيف سباق فورمولا واحد من دون حضور جمهور إلّا في حال غطّت ليبرتي ميديا مصاريف إقامة السباق لتعويض الخسائر المُنجرّة عن عدم بيع التذاكر.

وعندما سُئل إن كانت الحلبة مهتمّة بمساعدة الفورمولا واحد من خلال استضافة سباق من دون جمهور، قال: "بالتأكيد. لكنّ ذلك لا يعني أنّ علينا إنفاق المال على هكذا فكرة".

وأضاف: "حقيقة أنّنا لن نجني أيّ شيء من هكذا سباق، وحقيقة استثمارنا للكثير من الوقت والجهد تُمثّلان طريقة لمُساعدتنا للرياضة كذلك".

وأردف: "لكن يجب أن يكون ذلك تصرّفًا مسؤولًا ومنطقيًا بالنسبة لحلبة زاندفورت، خاصة من المنظور الماليّ".

وواصل شرحه بالقول: "لتبسيط المسألة أكثر: لا يجب أن يُكلّفنا ذلك أيّ مال. لذا في حال أرادت إدارة الفورمولا واحد وليبرتي إقامة سباق في زاندفورت من دون جمهور، فعليهم دفعم كلّ التكاليف العمليّة".

وأكمل: "وذلك قدرٌ ضخمٌ من المال في الحقيقة".

وتتحضّر الفورمولا واحد لتراجعٍ كبير في عائداتها هذا العام نتيجة خسارة رسوم استضافة الجوائز الكبرى، لكنّها لا تزال تأمل إقامة ما بين 15 و18 سباقًا هذا العام.

وفي حين أنّ بعض الحلبات عبّرت عن رغبتها في استضافة سباقات من دون جمهور، إلّا أنّه لا يزال من غير الواضح إن كانت هناك مراجعات للاتّفاقات الماليّة بين مروّجي السباقات والفورمولا واحد.

وكانت حلبات مثل هوكنهايم وإيمولا – غير المتواجدتين بالأساس في روزنامة 2020 – قد عبّرتا عن رغبتهما في استضافة سباق.

وقال لامرز أنّ زاندفورت ستطلب الحصول على صفقة مماثلة لتلك الحلبات من أجل جعل استضافة السباق ذات جدوى مالي، لكنّه عقبّر عن قلقه من أنّ تلك الحلبات ستسعى لأخذ موقعٍ مستمرٍ لها في الروزنامة.

وقال: "ما طلبناه لإقامة جائزة كبرى من دون جمهور في زاندفورت هو ما تُقارنه الفورمولا واحد مع هوكنهايم على سبيل المثال".

وأضاف: "سيعرضون على الأرجح استضافة السباق بالمجان أو بسعر التكلفة. الأمر ذاته ينطبق على إيمولا وحلبات أخرى".

وأكمل: "لكن حالما تُقام الجائزة الكبرى هناك فإنّ تلك الحلبات ستُحاول البقاء في روزنامة الفورمولا واحد، سيقولون: لقد ساعدناكم خلال أزمة فيروس كورونا، ويُحاولون استغلال ذلك بطريقة تجاريّة".

وكان من المفترض أن تكون مدرّجات زاندفورت مليئة بنسبة 100 بالمئة بالنظر إلى الاهتمام الضخم الذي يحظى به البطل المحليّ ماكس فيرشتابن، لكنّ لامرز لا يزال واثقًا بأنّ استضافة حدثٍ ضخم للمشجّعين سيكون ممكنًا بعد انتهاء أزمة الوباء.

وقال: "لد يتطلّب الأمر عامًا إضافيًا، لكن لن يكون هناك فارقٌ كبيرٌ بين العودة إثر 35 و36 عامًا".

وأكمل: "سيكون من الأفضل أن نتجاوز أزمة كورونا وننظّم الحدث بشكلٍ طبيعي. من الصعب تغيير الحدث الذي خطّطنا له ليُصبح حدث تباعد اجتماعي".

واختتم بالقول: "إن سُمح لك بتنظيم سباق بحضور الجمهور مجدّدًا، فسترغب بإقامة حفلة رائعة بحضور آلاف المشجّعين".