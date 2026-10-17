فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

زاك براون يوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى نوريس وبياستري بعد اصطدامهما في سنغافورة

وجّه الرئيس التنفيذي لمكلارين أوامر لسائقيه بعدم تكرار ما حدث في السباق القصير، محذرًا من أن الصراع على لقب الصانعين يزداد صعوبة مع اقتراب ريد بُل بفارق سبع نقاط فقط.

منشور: 17-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أكد أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن النقاشات مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري لا تزال مستمرة بعد اصطدامهما في اللفة الأخيرة من السباق القصير ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، في حين وجّه زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ، تحذيرًا أكثر صرامة إلى السائقين، مطالبًا إياهما بعدم تكرار ما حدث.

وكان سائقا الفريق البرتقالي يتنافسان على المركز الرابع في اللفة الأخيرة من السباق القصير، عندما اندفع نوريس من الجهة الداخلية لزميله بياستري عند المنعطف الخامس. وجاءت المحاولة جريئة من بطل العالم الحالي، لكنها تعرضت لانتقادات من المحللين بعد السباق، بعدما أدت إلى دوران السيارتين وخروج بياستري من المنافسة، بينما تمكن نوريس من استعادة السيطرة وإنهاء السباق في المركز الثامن. ولم يقرر مراقبو السباق اتخاذ أي إجراء إضافي.

وعقب سباق الأحد، أوضح ستيلا أن النقاشات داخل الفريق لا تركز على تحديد المسؤول عن الحادث، بل على استخلاص الدروس منه، وعلى ضرورة وضع مصلحة مكلارين فوق أي اعتبارات فردية.

وقال ستيلا: "المحادثات التي نجريها لم تنتهِ بعد، لكن ليس لأننا بحاجة إلى العودة ومناقشة ما إذا كان نوريس بمحاذاة أوسكار أم لا، فهذه ليست النقطة المهمة".

وأضاف: "النقطة المهمة بالنسبة إليّ هي أن على جميع الأطراف المعنية، الفريق والسائقين، التفكير في كيفية قيادة الفريق معًا، والعمل باستمرار من داخل قمرة القيادة على جعل مصلحة الفريق أولوية تتقدم على أي مصلحة فردية. لهذا السبب لم تنتهِ المحادثات من هذه الناحية، فلا يزال بإمكاننا القيام بالمزيد حتى نصبح فريقًا أكثر وحدة وقوة".

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: صور غيتي

زاك براون يتدخل ويوجه أمرًا مباشرًا

جاء موقف زاك براون أكثر حدة من تصريحات ستيلا، إذ تحدث إلى مارتن براندل من شبكة سكاي سبورتس إف 1 خلال جولته على شبكة الانطلاق قبل السباق، مؤكدًا أن الفريق لن يتسامح مع تكرار مثل هذا التصرف.

وقال براون: "نعم، كانت الرسالة: لا تفعلوا ذلك مجددًا. ولم نقل من فضلكم، بل كان أمرًا. كانت النتيجة غير ضرورية بالنسبة إلى الفريق، في وقت نتعرض فيه لضغط كبير ونحاول اللحاق بفيراري، بينما ريد بُل ليست بعيدة عنا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المنافسة على ترتيب بطولة الصانعين، إذ لم يعد أمام مكلارين هامش كبير لارتكاب أخطاء قد تكلفها نقاطًا ثمينة في المراحل الأخيرة من الموسم.

نوريس يعترف بالخطأ ويعتذر

كان نوريس قد دافع عن محاولته التجاوز مباشرة بعد السباق القصير، قائلًا: "كانت هناك فجوة كبيرة، فحاولت استغلالها، ومن حقي القيام بذلك".

لكن موقفه تغير بحلول نهاية سباق الأحد، إذ أقر بأن محاولته لم تكن مناسبة، حتى لو كانت فرصة التجاوز متاحة.

وقال نوريس: "لم يكن ينبغي لي القيام بما فعلته، ولم يكن عليّ محاولة ذلك من الأساس، حتى لو كانت المناورة ممكنة. كان عليّ التفكير أكثر في الفريق الذي أمثله، بدلًا من التفكير في نفسي".

وأكمل: "لقد ارتكبت خطأً من جانبي وخذلت الفريق. اعتذرت للجميع، وأنا مدين لهم باعتذار، وسنعمل على تقديم أداء أفضل في المرة المقبلة".

وأنهى نوريس سباق جائزة سنغافورة الكبرى في المركز الرابع، متقدمًا على زميله بياستري الذي حل خامسًا، لكن النتيجة لم تُنهِ الجدل بشأن الحادث وتأثيره في العلاقة بين السائقين.

ريد بُل تقترب من مكلارين

تحتل مكلارين المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 339 نقطة، بفارق 105 نقاط خلف فيراري صاحبة المركز الثاني، لكنها لا تتقدم سوى بسبع نقاط على ريد بُل، التي تواصل تقليص الفارق في صراع المراكز المتقدمة.

ومن المنتظر أن تستمر المنافسة بين الفرق الثلاثة خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، حيث ستكون كل نقطة ذات أهمية كبيرة في سباق ترتيب الصانعين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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