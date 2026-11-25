فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030

العلامة البريطانية تواصل الاعتماد على مرسيدس كمورّد لوحدات الطاقة

إيد هاردي

منشور: 25-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

استبعد زاك براون إطلاق برنامج لتصنيع وحدات الطاقة داخل مكلارين استعدادًا لموسم 2030 من بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكدًا أن فريقه "سعيد للغاية" بشراكته مع مرسيدس.

تعتمد العلامة البريطانية على وحدات طاقة مرسيدس منذ عام 2021، وحققت نجاحات كبيرة خلال تلك الفترة، بعدما حصدت لقبين للصانعين في عامي 2024 و2025، ولقب السائقين في 2025، إلى جانب 24 فوزًا بالسباقات الكبرى.

لكن الفورمولا 1 تستعد لإجراء تغيير جديد على وحدات الطاقة في عام 2030، من خلال اعتماد محركات في8 سعة 2.1 لتر مزودة بشواحن توربينية، لتحل محل الوحدات الحالية التي دخلت البطولة هذا العام، لكنها أثارت بالفعل الكثير من الجدل.

وقال براون خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي: "درسنا هذه الفكرة في الماضي، لكننا سعداء للغاية بالعمل مع قسم وحدات الطاقة عالي الأداء التابع لمرسيدس".

وأضاف: "أعتقد أننا أثبتنا قدرتنا على الفوز بالبطولات معهم، ولذلك لا نعتزم وضع أي شيء في الجزء الخلفي من سيارتنا بخلاف وحدة طاقة مرسيدس".

وجاء هذا السؤال على خلفية الصعوبات التي واجهتها مكلارين مع محرك مرسيدس خلال الموسم الحالي، والتي تسببت في مرحلة من المراحل في توتر العلاقة بين الطرفين.

وكان ذلك نتيجة وجود فجوة في المعرفة المتعلقة بوحدة الطاقة الأكثر تعقيدًا بين الفريق المصنّع والفريق العميل، إذ واجهت مكلارين صعوبة في استخراج أقصى أداء ممكن من وحدة طاقة مرسيدس.

لذلك، درست مكلارين على الأقل فكرة التحول إلى مُصنّع مستقل لوحدات الطاقة، خصوصًا أن الانتقال إلى صيغة أقل تكلفة يجعل هذا الخيار أكثر قابلية للتنفيذ. لكن الفريق البريطاني قدم أداءً أقوى خلال النصف الثاني من موسم 2026، وحقق ثلاثة انتصارات.

زاك براون، مكلارين

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ، التي تحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة بفارق 235 نقطة خلف مرسيدس المتوجة باللقب: "أعتقد أن هذا الموسم كان صعبًا على شبكة الانطلاق بأكملها بسبب وحدات الطاقة هذه".

وأردف: "نعمل مع مرسيدس منذ فترة طويلة، وقد كانوا شريكًا رائعًا. واجهنا بعض المشكلات على الحلبة، وهم واجهوا مشكلاتهم أيضًا. أعتقد أن كل فريق واجه مشكلات على الحلبة، لكن لدينا علاقة عمل ممتازة. ونحن واثقون للغاية من حصولنا على المواصفات نفسها. هذه هي القوانين، كما أننا نفوز بالسباقات. لقد فزنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولذلك فنحن سعداء".

لكن تصريحات براون جاءت قبل أن يكشف موقعنا موتورسبورت.كوم عن خطط الفورمولا 1 للاتجاه نحو تقليص عدد وحدات الطاقة التي يوردها كل مُصنّع إلى اثنتين فقط بحلول عام 2030، بما في ذلك الفريق المصنّع نفسه.

وهذا يعني أن كل مُصنّع سيقتصر على تزويد فريق عميل واحد فقط، ومع اعتماد مكلارين وألبين وويليامز على مرسيدس، فمن المحتمل أن يثير ذلك الكثير من التجاذبات السياسية داخل أروقة البطولة.

وبالنظر إلى أن فيراري ستزود فريقًا عميلًا أيضًا في ذلك الوقت، وهو هاس، إلى جانب ريد بُل التي ستزود ريسينغ بولز، فإن الخيارات المحتملة ستشمل أودي وهوندا وجنرال موتورز، الشركة الأم لفريق كاديلاك.

وعلى الرغم من ذلك، أكد براون أنه "متحمس للغاية" لتغيير وحدات الطاقة في عام 2030، بعدما تقرر تقديم موعده عامًا واحدًا نتيجة الجهود المشتركة بين الفورمولا 1 ومصنّعي وحدات الطاقة وفيا.

وقال: "أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة والتأكد من استكمال جميع التفاصيل. إذا نظرنا إلى ما فعلته فيا، فقد أعلنت عن تعيين مراقبي سباقات بدوام كامل اعتبارًا من عام 2027".

وتابع: "إنها تتحرك بشكل استباقي وسريع، وتنفذ ما تعلن أنها ستفعله. أعتقد أن الرياضة لم تكن يومًا في وضع أفضل، وأن مستوى المنافسة مذهل. لدي ثقة كبيرة بمستقبل هذه الرياضة. وضعها الحالي رائع، وأنا متحمس لوحدات الطاقة الجديدة، وأعتقد أن الجميع سيكونون كذلك".

واختتم: "لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى التي يجري العمل عليها لمواصلة تطوير الرياضة. وأعتقد أن فيا والفورمولا 1 تقومان بعمل رائع".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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