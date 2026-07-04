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زاك براون يحدد موعد عودة مكلارين إلى القمة

يعتقد زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين أن فريقه قادر على تقليص الفارق مع مرسيدس وفيراري، ليصبح الأسرع في الفورمولا 1 قبل نهاية دورة اللوائح التقنية الحالية.

منشور:
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

أكد زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين أن فريقه يمتلك القدرة على تجاوز منافسيه وبناء أسرع سيارة على شبكة الفورمولا 1 قبل نهاية دورة اللوائح التقنية الحالية.

في حديثه مع المذيع السابق في F1 TV ويل بوكستون، عبر بودكاست «أب تو سبيد»، استشهد براون بالتحول الكبير الذي حققه الفريق سابقًا، عندما انتقل من تاسع أسرع فريق إلى بطل العالم للصانعين، باعتباره دليلًا على أن التحولات الكبيرة في الأداء ممكنة.

وقال براون: "لدي ثقة كبيرة، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية. الفرق العشرة الأخرى في الفورمولا 1 هي أفضل فرق السباقات في العالم، لذلك فإن المنافسة لا تتوقف أبدًا. لكننا انتقلنا من تاسع أسرع فريق إلى الأسرع، ولذلك يمكننا بالتأكيد الانتقال من ثالث أسرع فريق إلى الأسرع. الأمر سيستغرق بعض الوقت".

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وأضاف: "قدمت مرسيدس عملًا رائعًا. فزنا بالسباق القصير في ميامي، وكدنا نفوز بالسباق هناك، وكدنا نفوز أيضًا في اليابان. ومن الرائع رؤية لويس يحقق فوزه الأول بألوان فيراري. يمكنه الآن أن يبدأ التفكير في الفوز الثاني، لأن الدور أصبح علينا. لكن من الرائع رؤية لويس يحقق ذلك، فأنا من معجبيه، وأعتقد أن ذلك كان أمرًا رائعًا لهذه الرياضة".

وتابع: "أعتقد أن المنافسة أصبحت أكثر تقاربًا. ماكس كاد أن يفوز في نهاية الأسبوع الماضي، وفي بداية الموسم كانت ريد بُل رابع أو خامس أسرع فريق. لذلك أعتقد أن الفرق الأربعة الكبرى ستظل هي الفرق الأربعة الكبرى".

واختتم: "سنبذل كل ما بوسعنا حتى لا يصبحوا خمسة فرق في القمة، بل ستظل هناك ستة فرق أخرى تحاول طرق الباب والانضمام إلى الأربعة الكبار. وأعتقد أن الفرق الأربعة جميعها ستفوز بسباقات هذا الموسم. اثنان منها حققا الفوز بالفعل، ونحن كنا قريبين، وكذلك ريد بُل. وأعتقد أنه سيكون موسمًا مثيرًا، خصوصًا أننا لم نتجاوز بعد ثلث الموسم".

ويحتل فريق مكلارين حاليًا المركز الثالث في بطولة الصانعين برصيد 159 نقطة.

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