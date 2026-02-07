زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026
اعترف زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين بأن مرسيدس هي المرشحة الأبرز للفوز في موسم 2026 بعد تجارب برشلونة القصيرة.
زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين
الصورة من قبل: LAT صور
يرى زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين، واستنادًا إلى البيانات الحالية، أن مرسيدس أقوى مرشح للفوز بالبطولة، لكن التطورات لدى ريد بُل لافتة أيضًا.
أكمل ثنائي مرسيدس جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي ما مجموعه 502 لفة على متن سيارة "دبليو17" الجديدة في برشلونة، بينما سجل لويس هاميلتون أسرع زمن في اليوم الأخير من التجارب.
وذكّر براون بأن مرسيدس كانت تُعد المرشح الأبرز منذ فترة طويلة قبل دخول القوانين الجديدة، مشيرًا إلى أن مكلارين ما تزال ضمن مجموعة الصدارة رغم تعطل اختبار أوسكار بياستري بسبب مشكلة في نظام الوقود.
وخلال حديثه في افتتاح مركز مكلارين ريسينغ في إنديانابوليس، لخّص براون الوضع قائلًا: "في الوقت الحالي يبدو أن هناك الأربعة الكبار، لكن من الصعب معرفة كيف سيكون الترتيب. لو كنت تراهن في لاس فيغاس اليوم، فستكون مرسيدس المرشحة الأبرز. لكن لا يزال الطريق طويلًا".
هذا وأشار براون أيضًا إلى الظروف المحدودة لكل من ويليامز وأستون مارتن في برشلونة، مؤكدًا أن من الطبيعي أن تتسع الفوارق على شبكة الانطلاق في بداية العصر التقني الجديد.
ومستعيدًا أن الفارق بين المجموعة بأكملها كان ضمن ثانية واحدة في أبوظبي العام الماضي، أوضح براون إن هذا الفارق قد يتسع إلى ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ في 2026.
ومن جهة أخرى، أقر براون بأنه تفاجأ بأداء ريد بُل مع محرك "ريد بُل باورترينز–فورد" الجديد، واصفًا إياه بأنه "مفاجأة سارة".
فقال: "كان محرك ريد بُل قويًا جدًا. كانت مفاجأة سارة للجميع. كنت أفضل أن يكونوا أقل تنافسية، لكن ما قدموه كان مثيرًا للإعجاب. أكملوا عددًا كبيرًا من اللفات ويبدون تنافسيين للغاية".
كما يرى براون أن إدارة الطاقة واستراتيجيات استخدام البطارية في العصر الجديد ستغيّر طبيعة السباقات، ولذلك يرى الرئيس التنفيذي لمكلارين أن هناك حاجة إلى ضبط دقيق للقوانين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ومع كل هذا الغموض شدد مجددًا على أنه يرى مرسيدس حاليًا متقدمة بخطوة.
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات
نوريس: علينا تقبّل أن الآخرين قد "يقدمون أداءً أفضل" مع القوانين الجديدة في 2026
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات
سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات