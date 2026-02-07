زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

يرى زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين، واستنادًا إلى البيانات الحالية، أن مرسيدس أقوى مرشح للفوز بالبطولة، لكن التطورات لدى ريد بُل لافتة أيضًا.

أكمل ثنائي مرسيدس جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي ما مجموعه 502 لفة على متن سيارة "دبليو17" الجديدة في برشلونة، بينما سجل لويس هاميلتون أسرع زمن في اليوم الأخير من التجارب.

وذكّر براون بأن مرسيدس كانت تُعد المرشح الأبرز منذ فترة طويلة قبل دخول القوانين الجديدة، مشيرًا إلى أن مكلارين ما تزال ضمن مجموعة الصدارة رغم تعطل اختبار أوسكار بياستري بسبب مشكلة في نظام الوقود.

وخلال حديثه في افتتاح مركز مكلارين ريسينغ في إنديانابوليس، لخّص براون الوضع قائلًا: "في الوقت الحالي يبدو أن هناك الأربعة الكبار، لكن من الصعب معرفة كيف سيكون الترتيب. لو كنت تراهن في لاس فيغاس اليوم، فستكون مرسيدس المرشحة الأبرز. لكن لا يزال الطريق طويلًا".

هذا وأشار براون أيضًا إلى الظروف المحدودة لكل من ويليامز وأستون مارتن في برشلونة، مؤكدًا أن من الطبيعي أن تتسع الفوارق على شبكة الانطلاق في بداية العصر التقني الجديد.

ومستعيدًا أن الفارق بين المجموعة بأكملها كان ضمن ثانية واحدة في أبوظبي العام الماضي، أوضح براون إن هذا الفارق قد يتسع إلى ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ في 2026.

ومن جهة أخرى، أقر براون بأنه تفاجأ بأداء ريد بُل مع محرك "ريد بُل باورترينز–فورد" الجديد، واصفًا إياه بأنه "مفاجأة سارة".

فقال: "كان محرك ريد بُل قويًا جدًا. كانت مفاجأة سارة للجميع. كنت أفضل أن يكونوا أقل تنافسية، لكن ما قدموه كان مثيرًا للإعجاب. أكملوا عددًا كبيرًا من اللفات ويبدون تنافسيين للغاية".

كما يرى براون أن إدارة الطاقة واستراتيجيات استخدام البطارية في العصر الجديد ستغيّر طبيعة السباقات، ولذلك يرى الرئيس التنفيذي لمكلارين أن هناك حاجة إلى ضبط دقيق للقوانين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ومع كل هذا الغموض شدد مجددًا على أنه يرى مرسيدس حاليًا متقدمة بخطوة.