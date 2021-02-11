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فورمولا 1 / أخبار

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

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زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

قال زاك بروان المدير التنفيذي لدى مكلارين أنه متحمس لرؤية الفورمولا واحد تعتمد فكرة روزنامة متبدلة أو دوّارة في المواسم المقبلة، حيث يرى أن هذا سيساعد بعض السباقات على البقاء والتأقلم بشكل أفضل.

أعلنت الفورمولا واحد خططها لإقامة 23 سباقاً في موسم 2021 منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبقيت ملتزمة بها بالرغم من التغييرات التي فرضتها جائحة كورونا.

وتضم الروزنامة الحالية ثلاث جولات "ثلاثية" أي بثلاثة سباقات متتالية خلال النصف الثاني للموسم، ما يعني أن طواقم الفرق ستتعرض لضغط كبير للغاية في تلك الفترة.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قد صرح الشهر  الماضي بأن وجود مثل هذه السباقات المتتالية "شرّ لا بد منه"، وذلك من أجل مصلحة الرياضة ككل في هذه المرحلة الصعبة.

وعبّر براون عن دعمه لفكرة اعتماد نموذج متغير للروزنامة في المستقبل، حيث يرى أن وجود عدد أقل من الجولات لن يساهم في تخفيض الضغط على طواقم الفرق، بل في زيادة قيمة كل جولة حصرية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أود رؤية نموذج يمكن خلاله اعتماد روزنامة متبدلة - لبعض الجولات".

وأكمل: "أعتقد أنه إن أراد بلد ما استضافة سباق، فذلك أمر رائع. أعتقد أنه كلما زادت البلدان كلما كان ذلك أفضل".

وتابع: "لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار حجم الروزنامة، وكذلك الضغط الذي سيولده ذلك على طواقم العمل".

وأردف: "هناك بالمقابل عامل الخصوصية والتميز. لو نظرنا إلى دوري كرة القدم الأمريكية لوجدنا أن الموسم مؤلف من 16 جولة. الألعاب الأولمبية تمتلك شعبية هائلة لكنها تقام مرة كل أربع سنوات، وكذلك الأمر مع كأس العالم".

واستطرد: "نعلم أن بعض الحلبات لا تفضل إقامة السباقات سنوياً، لكن كل عامين، وهذا ما قد يكون عاملاً يمنحها نوعاً من الخصوصية والتميز".

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من جهة أخرى، تكلم براون عن فكرة روزنامة تتألف بنسبة 75 بالمئة من سباقات ثابتة، بينما يتم تدوير النسبة الباقية بين عدة حلبات.

فقال: "في عالم مثالي، فإن الحجم المفضل للروزنامة هو 20 جولة".

وأكمل: "ربما لدينا 25 سوقاً عالمية، وربما يكون 15 منها ثابتين، نظراً للواقع التجاري والاقتصادي للرياضة. علينا موازنة جميع تلك العوامل".

وأردف: "أود رؤية نموذج لروزنامةٍ تمتد في 25 سوقاً عالمية، مكونة من 15 جائزة كبرى أساسية، وعشرٍ أخرى: خمسٌ منها تتناوب كل عام".

واختتم: "ذلك قد يولد نوعاً من الخصوصية والتميز لبعض الحلبات، لأن الناس ستفكر ’إنها حلبة واحدة تستضيف السباق كل عامين، لذا لن أفوّت مشاهدة السباق العام المقبل’".

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