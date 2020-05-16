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زاك براون: "لا ضغينة" في مكلارين إزاء رحيل ساينز

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زاك براون: "لا ضغينة" في مكلارين إزاء رحيل ساينز
16-05-2020

يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن فريقه سيكون الأكثر سروراً من منافسَيه الآخرَين اللذين سيخوضان موسم 2020  مع تشكيلة ستتغير الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

أكد براون أن عملية انتقال كارلوس ساينز إلى فيراري لموسم 2021 المقبل، تم التعامل معه بانفتاح وبشكل وديّ، لكنه يرى العكس قد حصل بوجود "ضغينة" في كلّ من فريقي فيراري ورينو، مع رحيل سيباستيان فيتيل عن الحصان الجامح ودانيال ريكاردو عن المصنّع الفرنسي، حيث رافق ذلك بعض التوتر لدى جميع الأطراف.

وأوضح براون أن مكلارين كانت تعلم بفرصة ساينز لدى فيراري، حيث منحته الإذن الرسميّ لبدء المحادثات.

وذلك بالمقابل منح مكلارين أفضلية مبكرة لضمّ ريكاردو كفرصة سانحة وبديل مناسب للإسباني.

حيث قال براون في تصريح لقناة "سكاي أف1": "تكلمت أنا وكارلوس حيال ذلك، لذا لم تكن هناك أية أحاديث جانبية أو من تحت الطاولة. أعتقد أن تلك هي الطريقة المعتادة في انتقالات السائقين حيث يسعى الجميع من وراء ظهر فرقهم بحثاً عن اجتماعات سرية مع فرق أخرى".

وتابع: "أعتقد أن مكلارين تتبع فلسفة مختلفة بعض الشيء في علاقتنا مع الأشخاص لدينا، وذلك يشمل السائقين".

واستكمل: "كانت محادثة بيني وبين كارلوس وأندرياس (سيدل) خلال الفترة الشتوية. كان علينا حينها منحه الإذن للكلام مع فيراري، وقد منحناه ذلك، لذا كان كل شيء واضحاً بشكل كبير".

واسترسل: "أعتقد أنه من الرائع أن يرحل السائق عن الفريق من دون أيّ توتر أو مشاعر سلبية، لأنني أعتقد أن الانتقالات الأخرى، تبدو للأسف وكأنها تحمل الضغينة بين طياتها. أنا فخور للغاية بالطريقة التي تعاملنا بها مع هذه المسألة".

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وأكد براون أن أداء ساينز كان أفضل من المتوقع في 2019، حيث يرى فيه سائقاً قادراً على الفوز بالسباقات مع فيراري في حال سمحت له السيارة بذلك.

فقال: "لقد قام بعمل أفضل مما كنا نتوقع، ومن الواضح أننا لم نكن لنوقع معه لو لم نكن نعتقد أنه سيقوم بعمل جيد".

وتابع: "لكنه حقاً لم يرتكب أي خطأ. لا ترى لديه أخطاء الناشئين التي تتوقعها من سائق يافع".

واستكمل: "إنه يتمتع بنضوج حقيقي، يمتلك وتيرة عالية وقدرة متفوقة".

واسترسل: "لقد عمل بشكل جيد للغاية مع لاندو، وهو سريع جداً ويتمتع بروح الفريق، لم أكن أشعر على الإطلاق بالتوتر عندما يكون كارلوس ولاندو على الحلبة خلف بعضهما البعض. بينما ترى العكس مع الفرق الأخرى!".

واختتم: "أعتقد أنه سيقوم بعمل جيد للغاية مع فيراري، أعتقد أنه سيكون منافساً قوياً لزميله شارل لوكلير، كما أعتقد أنه سيتناسب مع ذهنية فيراري. إن امتلكوا سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات، فسيتمكن كارلوس من الفوز فيها".

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