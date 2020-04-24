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زاك براون: عواقب إلغاء السباقات في 2020 ستكون "مدمرة" على الفورمولا واحد

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زاك براون: عواقب إلغاء السباقات في 2020 ستكون "مدمرة" على الفورمولا واحد
24-04-2020

يرى زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين في الفورمولا واحد أن العواقب المالية لعدم إقامة أيّ سباق هذا الموسم ستكون "مدمرة" على الفرق، لكنه يعتقد أن خطة ليبرتي ميديا بإقامة السباقات من دون جمهور قد تفي بالغرض.

ما زال موسم 2020 معلقاً حتى الآن بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي عصفت بالعالم أجمع، حيث تمّ إلغاء وتأجيل الجولات التسعة الأولى.

وبالرغم من أن السباق الأول المجدول حتى الآن سيكون في فرنسا يوم 28 يونيو/حزيران المقبل، لكن هناك احتمال كبير لتأجيله نظراً للقوانين الحكومية الحالية التي تمنع التجمعات.

وكان تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة قد طرح أمام الفرق فكرة إقامة السباقات من دون جمهور بدءاً من شهر يوليو/تموز، عن طريق إقامة جولتين في النمسا، تتلوها جولتان في سيلفرستون.

لكن براون يأمل أن تتمكن البطولة من العودة إلى مسارها بأسرع وقت ممكن حالما تسمح قوانين السلامة بذلك، لأنّه يخشى ألا تقام أية سباقات في 2020.

فقال: "أعتقد أن الرياضة لطالما كانت ’أكبر المساعدين على الشفاء’ في جميع أنحاء العالم. لذا أعتقد أن الاستعداد لاستقبال وعودة الفورمولا واحد - مع جمهور أو بدونه - والرياضة بشكل عام، سيكون رائعاً".

وأكمل: "لكن في حال انتهى بنا المطاف من دون أية سباقات في 2020، أعتقد حينها أن العواقب المالية على جميع الفرق في البطولة ستكون مدمرة، تماماً مثل أية صناعة أخرى تتوقف لعام كامل".

وأردف: "من ثمّ علينا التفكير في بدائل وحلول، لأن عواقب عدم إقامة سباقات ستكون قاسية جداً علينا جميعاً".

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من جهة أخرى، أوضح براون أن المشكلة الأساسية للفرق ستتمحور حول العوائد التجارية، والتي تقدر بمليار دولار، وإمكانية تناقصها إلى الصفر.

فقال: "أعتقد أننا جميعنا نعي أن ذلك رقم جيد، هناك ما يقارب مليار دولار تتشاركها الفرق".

وأكمل: "في حال تبخّر ذلك، فستغيب تلك الكتلة المالية الهائلة التي نعتمد عليها جميعنا".

وأردف: "لذا، إن انخفض ذلك الرقم بشكل كبير، وهو ما سيحصل إن لم نخض السباقات، فسنكون جميعنا بحاجة لإيجاد حلول لتعويض تلك الموارد".

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ويرى براون أنّ فكرة إقامة عدة سباقات على نفس الحلبة "ممكنة" وأن السعي لتقديم سباقات من دون جمهور هو الأمر الصحيح حالياً.

فقال: "أعتقد أن خطة تشايس التي قدمها لنا، والتي تعتبر عملاً قيد الإنجاز، تبدو ممكنة جداً. أعتقد أن السباقات من دون جمهور - بالتأكيد على المدى القصير - هي الخيار المنطقي".

وأكمل: "لذا، تبدو أنها خطة منطقية. إنه يخوض محادثات مع عدة حكومات، لذا أنا متفائل للغاية".

بالمقابل، أشار براون إلى أن حصول موجات ثانية من المرض في اليابان وسنغافورة تعني أن هناك الكثير من الأمور المجهولة وغير الواضحة بعد.

فقال مختتماً: "أعتقد أننا نسير جميعنا على مسار دقيق وغير ثابت، لكنها خطة جيدة وأنا متفائل بشكل عام".

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