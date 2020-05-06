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زاك براون: على الفورمولا واحد الاقتداء بمستويات المنافسة في إندي كار

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زاك براون: على الفورمولا واحد الاقتداء بمستويات المنافسة في إندي كار
06-05-2020

يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أنه يتوجب على الفورمولا واحد مستقبلاً السعي إلى مستويات التنافسية التي تتمتع بها سلسلة إندي كار الأمريكية مع نتائج مفاجئة وفوز سائقين غير متوقعين.

تأمل الفورمولا واحد خفض فارق الأداء بين الفرق عند تطبيق القوانين التقنية الجديدة بدءاً من موسم 2020، وذلك بمساعدة قانون سقف النفقات الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ولم تنجح إلا ثلاثة فرق فقط - مرسيدس، فيراري وريد بُل - في إحراز الانتصارات خلال المواسم الستّة السابقة، بينما كان آخر فوز لفريق عداها في جائزة أستراليا الكبرى 2013 مع فريق لوتس.

بالمقارنة، 11 فريقاً في إندي كار أحرزت الانتصارات خلال نفس الفترة، من بينها "شميد بيترسون" الذي تعمل معه مكلارين حالياً تحت شعار "مكلارين آرو أس.بي".

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن سلسلة #thinkingforward التي تضم مقابلات مع أهم رموز وشخصيات عالم سباقات السيارات، أشار براون إلى أنه يرغب برؤية مستويات إندي كار التنافسية في الفورمولا واحد، وذلك لمنح فرق الوسط فرصة المنافسة على منصات التتويج والفوز.

فقال: "أعتقد أن ما تقدمه إندي كار من منافسة، هو ما نسعى إليه في الفورمولا واحد".

وأكمل: "ليس من الناحية التقنية، فلا يجب الخلط بين الفئتين. ما أعنيه هو وجود 17 سباقاً، والفرق الكبيرة تفوز دوماً باللقب، لكن لديك ثلاث أو أربع مفاجآت".

وتابع: "لذا، عندما تصل إلى ديترويت، تكون لديك فكرة جيدة عن هوية الفائز. لكن تلك الفكرة تتمحور حول عشرة سائقين، وليس أربعة أو خمسة، أي لدينا ضعف كمية المنافسة".

واسترسل: "من ثم هناك فرصة أمام عدد أكبر للسائقين لتحقيق فوز مفاجئ مرتين أو ثلاثاً في العام. وذلك لا يحصل أبداً في الفورمولا واحد. لا أذكر آخر مرة كانت هوية الفائز مفاجئة في البطولة".

واستكمل: "بالمقابل، لا يجب علينا أن نجعلها فوضوية بالكامل. بل يجب أن يُخطئ أحد الفرق الكبيرة على سبيل المثال كي ينجح أحد باقتناص فوز مفاجئ، وليس سلسلة متتالية من الأخطاء من قبل الفرق الكبيرة كي نحصل على فائز واحد مفاجئ".

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من جهة أخرى، صرح روس برون المدير الرياضي للبطولة أنه من الضروري عدم تأجيل تطبيق القوانين التقنية الثورية أكثر من ذلك.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1": "يجب أن تمتلك فرق الوسط القوية فرصة تحقيق منصة تتويج وربما الفوز، ويجب أن تجني عوائد مالية أيضاً. إن كان بوسعنا تحقيق هذا، حينها سيكون المستقبل واعداً جداً".

وأكمل: "مع السيارات الحالية، المسألة معقدة للغاية، كلما أنفقت أكثر كلما باتت سيارتك أسرع، وعلينا تصحيح هذه المعادلة".

وأردف: "علينا الحفاظ على نزاهة الفورمولا واحد. إنها رياضة، لذا يجب أن يفوز الأفضل. لكنني أعتقد أننا سنكون أكثر تنافسية مستقبلاً مع القوانين الجديدة والسيارات الجديدة".

واختتم: "تم تأجيل تطبيقها عاماً آخر، لكنها ستدخل حيز التنفيذ في 2022 بكل تأكيد".

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