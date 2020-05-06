زاك براون:  سيارات "الزبائن "يجب أن تكون مجانية

تعمل فرق الفورمولا واحد حالياً على طرقٍ للحد من النفقات والتكاليف وذلك بعد جائحة مرض "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره، وأدت إلى تعليق موسم 2020 حتى الآن، مع تأجيل وإلغاء 10 سباقات.

وسيتم استعمال سيارات الموسم الحالي في الموسم المقبل للحد من تكاليف التطوير، إضافة إلى خفض سقف النفقات المسموح من 175 مليون دولار أمريكي إلى 145 مليوناً.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد صرح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أنه يتوجب على الفورمولا واحد التفكير بخيار عرض سيارات "زبائن" بعمر عام واحد، يمكن للفرق الصغيرة شراؤها من الفرق الكبيرة وذلك بهدف الحد من نفقات البحث والتطوير والتصميم.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن سلسلة #thinkingforward التي تضم مقابلات مع أهم رموز وشخصيات عالم سباقات السيارات، أشار براون ضمن انتقاده للمقترح السابق، بأنه يجب أن يتم "التبرع" بتلك السيارات للفرق الصغيرة، بدلاً من بيعها.

فقال: "أود القول أنه وفي حال سلكنا هذا الاتجاه - ولأن سيارات الزبائن تلك أقدم بعام كامل فإنها عادة تُرمى جانباً - حينها فإنني مع فكرة التبرع بها، إن كانوا جديين حقاً".

وأكمل: "إنها لا تشكل عبئاً مالياً عليهم. لديهم كامل نتائج عملهم وأبحاثهم (الفرق الكبيرة)، ولديهم قطع غيار، ويتوجب أن يمنحوها لزبائنهم من دون مقابل".

وتابع: "ذلك لن يكلفهم أي مال. إن كانت لديهم حقاً النية بتوفير المال على الفرق الزبونة، امنحوهم تلك السيارات".

وكان النقاش حيال السيارات الزبونة قد اشتعل حتى قبل تعليق سباقات الموسم الحالي، حين ظهرت سيارة ريسينغ بوينت بمظهر مماثل لسيارة مرسيدس من الموسم الماضي.

ولطالما كان براون ينتقد فكرة السيارات الزبائن في الفورمولا واحد حيث يرى أنها تعارض جوهر الرياضة، حيث تقوم الفرق بتصميم وتصنيع هياكل سياراتها.

بالمقابل، أشار إلى أنه وبينما يتمّ حل هذه المسألة، فإن السماح للفرق الصغيرة باستعمال سيارات الفرق الكبيرة الأقدم بعام، تمثل حلاً قصير الأمد للبطولة.

فقال: "تعلمون أنني لا أحبذ فكرة السيارات الزبونة. الجميع يتكلم عن جوهر الفورمولا واحد، ألا وهو، الفرق المصنعية".

وأكمل: "أعتقد أن الناس ضغطت الحدود في هذا السياق مؤخراً، فقد تبني الفرق سياراتها وسيارات غيرها. أعتقد أن هذه مسألة بحاجة للتدقيق".

وأردف: "يتعلق الأمر بالنفقات وذلك هو الحل. أعتقد أنه حلّ مؤقت، لأنه وحالما تنتهي الأزمة الحالية، مع السماح بالسيارات الزبونة، فسنعود إلى الوضع السابق".

واسترسل: "الوضع الجديد الاعتيادي لن يكون مثل الوضع الاعتيادي القديم، لذا، هذا الحل بمثابة إجراء مؤقت".

واختتم: "قد يحلّ المشكلة لموسم أو اثنين، لكن بعدها سنعود إلى نقطة الصفر".