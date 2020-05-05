زاك براون: الفورمولا واحد جاهزة للانطلاق لكن قد نواجه المشاكل لاحقاً

يرى براون أن الرياضة بحاجة للعمل بشكل أفضل فيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات الضرورية تحسباً لأي طارئ، مثل موجة عدوى أخرى من فيروس "كورونا" بين طواقم عمل الفرق، كما حصل مع فريق مكلارين خلال جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية والتي ألغيت لاحقاً.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" لسلسلة #thinkingforward التي تشمل مقابلات مع أعمدة رياضة السيارات حول العالم، أوضح براون أن انطلاقة موسم الفورمولا واحد في بدايات شهر يوليو/تموز مع سباقين في النمسا واثنين آخرين في سيلفرستون، وضمن بيئة مُحكمة السيطرة من دون جمهور، ما سيسمح ببناء ثقة وزخمٍ لمواصلة الروزنامة حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول.

فقال: "ثمانية سباقات كافية (للإبقاء على صفة بطولة عالم)، وأنا متفائل من قدرتنا على إقامة أكثر من ذلك. تتطلع الفومولا واحد إلى موسم من 16 إلى 18 سباقاً. لكنني أكثر تشاؤماً بقليل من هذا، وبرأيي أننا سنتمكن من إقامة 14 - 15 سباقاً على 10حلبات".

وأكمل: "أعتقد أننا سنقيم عدة سباقات في النمسا وسيلفرستون. إن بدأت المشاكل تواجهنا فيما يتعلق بالسفر، حينها أعتقد أنه يمكننا مضاعفة عدد السباقات الأخرى. لا أعتقد أن هذا هو مسعانا، لكنني سأفترض أننا سنواجه مشاكل إضافية في مرحلة ما".

وتابع: "حتى مع استعداد النمسا وربما سيلفرستون لإقامة السباقات من دون جمهور، فإننا لا ندري تماماً إن كانت ستظهر موجة انتشار ثانية للفيروس. في حال اتجهنا إلى آسيا أو أمريكا؛ أعتقد أنه ومع توجهنا للسفر إلى بلدان أخرى فإن الخطر (بمواجهة المزيد من المشاكل) سيتصاعد".

وأردف: "هناك محادثات حيال المزيد من السباقات في أوروبا. بقيت روزنامة البطولة مع 16 سباقاً لفترة طويلة في تاريخها، لذا أعتقد أن موسماً من 14 - 15 سباقاً أمر منطقي".

ويرى براون أن الإجراءات الاحترازية في حلبة ريد بُل رينغ النمساوية تجعل منها المكان المثالي لانطلاقة الموسم، حيث تتواجد قاعدة عسكرية بالقرب من الحلبة، حيث يمكن لطائرات النقل الهبوط ضمن بيئة مُحكمة مع أعداد قليلة من الأشخاص في المنطقة.

وكانت النمسا قد خفضت قليلاً من إجراءات الحجر والعزل، مع فتح المتاجر من جديد في البلاد منذ الأسبوع الماضي.

"يمكنني أن أتوقع إقامة السباقات الأربعة الأولى ضمن بيئة مُحكمة السيطرة بشكل كبير. من ثم في حال نجحنا بإطلاق الموسم، أعتقد أننا سنواصل بناء الزخم والثقة، لذا أنا متفائل للغاية بأنها خطة جيدة" قال براون.

ويعتبر براون ربما أكثر مدراء الفرق خبرة في التعامل مع أزمة مثل هذه، خاصة وأن انسحاب فريقه مكلارين كان الشرارة التي سبقت إلغاء جائزة ملبورن الافتتاحية، بعد أن تم ثبوت إصابة أحد موظفي الفريق بفيروس "كورونا".

واعترف بأنه تعلم الكثير من تلك التجربة؛ الفريق الجيد، القرارات الصائبة والتواصل بشفافية، تلك كانت أهم العوامل الضرورية للنجاح في إدارة الأزمة. لكنّ الفوضى التي عمّت يومي الخميس والجمعة في ملبورن، غطت على بعض السيناريوهات التي كانت ممكنة حينها.

حيث قال: "الناس خائفون ويتطلعون إلى قيادة. يودون أن يعرفوا ’ما الذي علينا القيام به؟’ أعتقد أن فريقنا قام بعمل جيد جداً في هذا الصدد. لذا عندما قررنا الانسحاب من أستراليا، اتخذنا ذلك القرار مع الاقتراب من عطلة نهاية الأسبوع، لذا لم يكن ذلك سيناريو لم نكن مستعدين له ومن ثم بدأنا التساؤل عما يجب القيام به".

وتابع: "أعتقد أنه لو نظرنا إلى أستراليا، مع إلغاء السباق. بشكل عام، يبدو وكأن مالكي الأسهم لم يكونوا مستعدين تماماً لذلك، وكان الأمر أشبه بـ ’انسحاب مكلارين أوه، ماذا يجب علينا أن نفعل؟’ بينما ربما كانت يجب أن تكون الفرق والجميع أيضاً مستعدين لهذا الاحتمال بانسحاب الفرق، وكيفية التصرف. أمضى الفريق مساء الخميس حتى الثالثة صباحاً منقسم الرأي حيال ما يجب القيام به. وهذا ما يحصل عندما تصادف مشكلة من دون استعداد مسبق ومع جميع مالكي الأسهم حولك".

بالرغم من ذلك، يرى براون أن الطريقة التي تعاملت بها ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مع الأزمة بشكل عام، تعني ضرورة خروج الفورمولا واحد من الأزمة أقوى في المستقبل. حيث خصصت ليبرتي ميديا مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في حال تواصلت فترة غياب السباقات، أو في حال تفاقم المشاكل الاقتصادية، وذلك لدعم الفرق.

فقال: "إنهم يواصلون الدفع لنا. لقد ساعدوا بعض الفرق، ولست واثقاً أيّ الفرق ساعدوها، لكنني أعتقد أن هذا جيد لأن جميع الفرق ستحتاج إلى بعض المساعدة في نهاية المطاف. أعتقد أنهم يقومون بكل ما بوسعهم لإعادة السباقات، وذلك ما يوفر الحماية لنا من الناحية الاقتصادية".

وأردف: "أنا معجب للغاية بعمل جان (تود رئيس ’فيا’). إنهم يتخذون قرارات جيدة، يقدمون توصيات جيدة، وجان على وجه الخصوص، يضغط بشكل كبير لخفض سقف النفقات. إنها مسألة ضرورية، وقد كانت ضرورية كذلك في السابق قبل الأزمة".

واختتم: "طالما أننا جميعنا نتعامل مع الأزمة بشكل جيد ونحل المشاكل ولا نتسبب بها، حينها أعتقد أن هناك فرصة. أعتقد أن الخطر يكمن في التجاهل والإنكار، وافتراض أن كل شيء سيُحلّ من تلقاء نفسه. تلك هي الخطورة".