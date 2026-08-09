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زافناور ينصح فيراري: "اتركوا شارل لوكلير وشأنه" في معركته مع هاميلتون

دعا أوتمار زافناور إدارة فيراري إلى عدم عقد اجتماع رسمي مع شارل لوكلير خلال العطلة الصيفية، مؤكدًا أن الأفضل هو تركه يعمل بهدوء لتجاوز الفترة الصعبة التي يعيشها إلى جانب زميله لويس هاميلتون.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا

نصح أوتمار زافناور المدير السابق لفريقي ألبين وأستون مارتن إدارة فيراري بعدم استدعاء شارل لوكلير لعقد جلسة رسمية في منتصف الموسم، مؤكدًا أن فريق مارانيللو يجب أن "يتركه وشأنه" بينما يحاول تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها إلى جانب لويس هاميلتون.

وجاءت تصريحات زافناور خلال ظهوره في بودكاست High Performance Racing إلى جانب مهندس سباقات فيراري السابق روب سميدلي، والمقدم جيك همفري، ضمن مراجعة لمنتصف موسم 2026.

وتدخل فيراري العطلة الصيفية وهي تحتل المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 307 نقاط، متأخرة بفارق 72 نقطة عن مرسيدس المتصدرة.

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة السائقين برصيد 169 نقطة، بعدما حقق فوزه الأول مع الفريق في جائزة إسبانيا الكبرى، إلى جانب أربعة مراكز على منصة التتويج. في المقابل، يحتل لوكلير المركز الرابع برصيد 138 نقطة، بعد فوزه بجائزة بريطانيا الكبرى، وثلاث منصات تتويج، وحالتي انسحاب في موناكو وإسبانيا.

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وعندما سأل همفري عن الطريقة التي ينبغي لمدير الفريق التعامل بها مع تراجع مستوى لوكلير خلال اجتماع منتصف الموسم، رفض زافناور فكرة التدخل بشكل قاطع، قائلًا: "لا. اتركوه وشأنه. لن أجري معه أي حديث، بل سأكتفي بدعمه".

وأضاف: "في بداية الموسم، ومن خلال انطباعي الشخصي وليس استنادًا إلى معلومات مؤكدة، بدا لويس متفوقًا على لوكلير بفارق أكبر مما هو عليه الآن. وأعتقد أن شارل رفع مستواه قليلًا في السباقين الأخيرين واقترب أكثر من لويس".

هذا واتفق سميدلي مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن وجود زميل يتفوق عليه داخل الفريق يعد أمرًا نادرًا بالنسبة للسائق المونغاسكي.

حيث قال: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يمتلك فيها زميل شارل أفضلية واضحة عليه".

وتابع: "شارل لم يكن سعيدًا بالسيارة. أعلم أنهم أجروا تغييرات على بعض مكونات نظام المكابح والمواد المستخدمة وما إلى ذلك، لكنه بدا تائهًا قليلًا، وهو أمر غير معتاد لسائق يمتلك خبرته ومستواه".

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