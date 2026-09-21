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زافناور يكشف كيف يستخدم هاميلتون الألعاب الذهنية ببراعة مع زملائه في الفورمولا 1

قال أوتمار زافناور إن لويس هاميلتون يجيد "الألعاب الذهنية" إلى حد كبير، وكشف عن بعض الأساليب التي يُقال إنه استخدمها ضد نيكو روزبرغ.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

كان أوتمار زافناور مدير فريق فورس إنديا خلال الفترة التي كان فيها لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ زميلين في مرسيدس.

وتُعد الشراكة بين هاميلتون وروزبرغ في مرسيدس واحدة من أكثر صراعات الزملاء التي لا تُنسى في تاريخ الفورمولا 1. فقد بدأت علاقتهما كصديقين منذ الطفولة وزميلين في السباقات، قبل أن تتحول إلى منافسة شرسة مع صراعهما على بطولة العالم.

وخلال حقبة هيمنة مرسيدس على شبكة الانطلاق، والتي بدأت مع تطبيق قوانين محركات في6 التربو الهجينة، فاز هاميلتون ببطولتي 2014 و2015، قبل أن يرد روزبرغ بالفوز بلقب العالم في عام 2016.

وبعد أيام قليلة من تحقيقه لقب العالم الوحيد في مسيرته، أعلن السائق الألماني اعتزاله الفورمولا 1.

وخلال ظهوره ضيفًا في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ"، زعم زافناور أن هاميلتون استخدم أسلوبين مختلفين من الألعاب الذهنية ضد زميله، قائلًا: "لويس بارع جدًا في الألعاب الذهنية".

نيكو روزبرغ ومايكل شوماخر، مرسيدس أيه أم جي ولويس هاميلتون، مكلارين

نيكو روزبرغ ومايكل شوماخر، مرسيدس أيه أم جي ولويس هاميلتون، مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتابع: "كان روزبرغ يحب اللعب بكرة القدم قبل انطلاق السباق. كما تعلم، لكل شخص طقوس مختلفة قبل السباق. على سبيل المثال، غاسلي يفعل ذلك بكرات التنس، إذ يرميها شخص ما إليه ويلتقطها. أما روزبرغ فكان يقوم بالإحماء من خلال تنطيط كرة القدم. وربما كان ذلك يريحه ويشحذ ردود أفعاله. لكن خمن ماذا كان لويس يفعل؟ كان يخفي الكرة!".

وأضاف: "كان يعرف أيضًا أنك قد تحتاج إلى دخول الحمام قبل السباق. فكان يدخل إلى دورة المياه التي يستخدمها السائقون ويبقى هناك منتظرًا".

هذا وذكّر زافناور بأن هذا الأسلوب كان قد استُخدم سابقًا ضد روزبرغ من قبل زميل آخر، هو مايكل شوماخر.

فيما قال مقدم البودكاست جيك همفري: "في الواقع، حادثة الحمام وقعت في موناكو. كان روزبرغ بحاجة إلى الذهاب، وانتهى به الأمر إلى قضاء حاجته في زجاجة في الجزء الخلفي من المرآب".

ليرد زافناور: "إذًا شوماخر هو من فعلها أولًا. ربما تعلمها لويس منه!".

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