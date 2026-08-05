زافناور يكشف سبب معاناة أستون مارتن في الفورمولا 1: "مشكلة بدأت قبل خمس سنوات"
يعتقد أوتمار زافناور أن معاناة أستون مارتن الحالية في الفورمولا 1 تعود إلى سنوات من نفاد الصبر والتغييرات المتكررة في الكوادر.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
يرى أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن السابق أن السبب الجذري وراء معاناة الفريق الحالية في الفورمولا 1 يمكن إرجاعه إلى خمس سنوات مضت.
وخلال حديثه في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ" إلى جانب المذيع جيك همفري ومهندس سباقات فيراري السابق روب سميدلي، تحدث زافناور عن مسار أستون مارتن تحت ملكية لورانس سترول.
ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك المقر المتطور ونفق الهواء، والشراكة الجديدة مع هوندا في وحدات الطاقة، إلى جانب التعاقد مع أسماء بارزة مثل أدريان نيوي، وجدت أستون مارتن نفسها في مواجهة مشاكل كبيرة خلال موسم 2026.
وعندما سأله همفري عن موعد بداية المشاكل الحالية، قال زافناور: "أعتقد أن لورانس يمتلك الفريق منذ ثماني سنوات الآن. عليك العودة خمس سنوات إلى الوراء".
وأضاف: "بالنسبة إليّ، الفوضى ناتجة عن الرغبة في تحقيق النجاح بسرعة كبيرة في الفورمولا 1. والرغبة في النجاح بسرعة كبيرة وعدم التحلي بالصبر تعني أنك تغيّر الكوادر بسرعة كبيرة. والفرق الأكثر نجاحًا هي الفرق المستقرة".
وأشار زافناور، الذي قاد الفريق خلال حقبتي فورس إنديا وريسينغ بوينت قبل مغادرة منصبه في أوائل 2022 والانتقال إلى ألبين، إلى نجاح الفرق الأخرى.
حيث قال: "هذا ما يمتلكه توتو وولف ومرسيدس الآن، استقرار الكوادر. وهذا ما كانت تمتلكه ريد بُل عندما كانت تفوز، وكان الأمر نفسه مع فيراري تحت قيادة روس برون".
ورغم أن أستون مارتن جلبت حزمة تحديثات شاملة في جائزة المجر الكبرى، فإنها لا تزال بحاجة إلى قطع شوط كبير لتقليص الفارق مع منافسيها بعد بداية صعبة للموسم.
وتحتل أستون مارتن حاليًا المركز العاشر في بطولة الصانعين برصيد نقطة واحدة، سجلها بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في جائزة موناكو الكبرى، بعدما تلقى عدد من السائقين الآخرين عقوبات.
ولا تتقدم أستون مارتن سوى على كاديلاك، الفريق الجديد الذي يحتل المركز الـ 11، فيما تتأخر بفارق 10 نقاط عن ويليامز صاحبة المركز التاسع.
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