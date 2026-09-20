قال أوتمار زافناور، المدير السابق لفريق ألبين، إن توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، يستحق الإشادة بسبب المخاطرة التي أقدم عليها مع كيمي أنتونيللي.

بعدما قرر بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الانفصال عن مرسيدس والانتقال إلى فيراري في عام 2025، وجد فريق براكلي نفسه أمام قرار يتمثل في التعاقد مع سائق آخر من أصحاب الخبرة أو وضع ثقته ودعمه في موهبة شابة صاعدة.

وعندما قرر وولف الدفع بأنتونيللي سريعًا إلى الفورمولا 1، واجه مدير الفريق الكثير من الانتقادات. أما الآن، وفي موسمه الثاني في البطولة، يتصدر أنتونيللي الترتيب بفارق 81 نقطة عن زميله في الفريق جورج راسل، كما حقق ثمانية انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

"يجب أن ننسب الفضل إلى توتو بسبب المخاطرة التي أقدم عليها مع كيمي. وكذلك غوين لاغرو، فهو من اكتشفه" قال زافناور خلال بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

وبعدما حقق أنتونيللي أول انتصار له في الفورمولا 1 في الصين، سخر وولف عبر اللاسلكي من منتقديه، وقال لأنتونيللي بعد عبوره خط النهاية في شنغهاي: "إنه صغير جدًا. لا ينبغي أن نضعه في مرسيدس. ضعوه في فريق أصغر. إنه بحاجة إلى الخبرة. انظروا إلى الأخطاء التي يرتكبها. ها نحن ذا يا كيمي. انتصار".

وعند مناقشة رسالة اللاسلكي بعد السباق، أوضحها وولف قائلًا: "عندما تسوء الأمور، يخرج بعض الأشخاص ويقولون: كان ذلك قرارًا سيئًا، ومرسيدس خاطرت كثيرًا. لكن الانتقادات لم تكن قاسية حقًا، لأن الناس يدركون الموهبة التي يمتلكها".

وأضاف: "لكن كانت هناك أصوات كثيرة داخل الرياضة وخارجها قالت: كان من الخطأ القيام بذلك. لذلك من الجميل الحصول على قليل من الانتقام. لكن من الواضح أن هذا مجرد فوز واحد في سباق".

وتابع: "هذه الرياضة التي نعيشها متقلبة بشكل جنوني. اليوم كل شيء رائع، وبعد أسبوعين نكون في اليابان، ويضع سيارته في الحائط، ويقول الناس إنه صغير جدًا. لذلك أعتقد أننا بحاجة فقط إلى إبقاء أقدامنا على الأرض".