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زافناور يُقلل من فرص أن يكون لوولف دور في فريق أستون مارتن للفورمولا واحد

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زافناور يُقلل من فرص أن يكون لوولف دور في فريق أستون مارتن للفورمولا واحد
01-05-2020

شكك أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت بأن يكون لتوتو وولف دور مع الفريق عندما يشارك تحت اسم أستون مارتن في الموسم المُقبل، وذلك على الرُغم من استثمار مدير فريق مرسيدس في أسهم صانع السيارات الرياضية البريطاني.

ستعود أستون مارتن إلى الفورمولا واحد بفريق مصنعي في 2021، وذلك بعدما اشترى لورنس سترول مالك فريق ريسينغ بوينت أسهمًا في شركة صناعة سيارة الطرقات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد قام وولف باستثمار شخصي في أستون مارتن في وقت سابق من الشهر الجاري قيمته 0.95 بالمئة من أسهم الشركة.

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وما يزال وولف ملتزمًا بدوره على رأس فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، قائلًا بأنّ "لا شيء سيتغيّر على المدى القصير"، حيث ما يزال ضمن محادثات لتمديد عقده مع الصانع الألماني.

من جهته، قال زافناور المدير التنفيذي لريسينغ بوينت أنّه سعيد بكل تأكيد بانضمام وولف كمستثمر في أستون مارتن، لكنّه لا يتوقّع أن يكون للنمساوي أي دور في فريق الفورمولا واحد، والذي يمثّل شركة منفصلة.

فقال: "لقد قام بعمل رائع في مرسيدس، لكن لا يُمكنني رؤيته يحصل على أسهم في فريقنا على سبيل المثال. امتلاك أسهم في شركة سيارات الطرقات مختلف تمامًا عن أسهم في فريق فورمولا واحد يتكبّد خسائر".

وأوضح زافناور أنّه لم يتحدث بعد مع وولف حول استثماره في أستون مارتن، لكنّه يرى بأنّ قرارًا منطقيًا على الصعيد التجاري.

"لم أتحدث معه منذ 6 أو 7 أسابيع، منذ جائزة أستراليا الكبرى. لقد رأيته في عدد من الاجتماعات عبر تطبيق زووم، لكنني لم أطرح عليه ذلك السؤال" قال زافناور.

وأكمل: "لكن ومن خلال معرفتي بتوتو، أعتقد بأنّه مُحق تمامًا، حيث كان الوقت جيدًا لشراء هذه الأسهم إذا ما نظرنا إلى سعر السهم واتّجاهه. توتو ذكي للغاية في هذه الأمور، حيث أرى بأنّه حقق بعض المال من خلال هذا النوع من الاستثمارات، ولن أشكك فيما يقول".

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جديرٌ بالذكر أنّ أستون مارتن قد شددت على أنّ تغيير اسم ريسينغ بوينت إلى اسمها ما يزال أمرًا قائمًا لموسم 2021 بالرُغم من المخاوف حيال المستقبل المالي للشركة والتي تصاعدت في وقت سابق من الشهر الجاري.

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